Večeras gledamo kako je fatalna veza s mladim ljubavnikom potpuno uništila slavnog pisca

U svijetu filma rijetki su trenuci kada se glumac toliko stopi s ulogom da se čini kao da je rođen za nju. Upravo se to dogodilo u biografskoj drami "Wilde" iz 1997. godine, u kojoj je Stephen Fry, i sam poznat po britkom umu i intelektualnoj karizmi, utjelovio legendarnog Oscara Wildea.

Fry ne samo da nevjerojatno fizički nalikuje slavnom piscu, već je uspio prenijeti svu kompleksnost njegova duha, od blistave duhovitosti do duboke ranjivosti. Film redatelja Briana Gilberta, koji se večeras prikazuje na Trećem programu HRT-a, nije samo raskošna kostimirana drama, već duboko dirljiv portret genija čiji je život uništen licemjerjem viktorijanskog društva.

Kritičari su Fryjevu izvedbu proglasili njegovom "ulogom života", a film je postao nezaobilazno djelo za sve koji žele razumjeti sudbinu čovjeka koji je bio previše ispred svog vremena.

Radnja filma prati Wildea na vrhuncu slave. On je uspješan dramatičar, omiljen u londonskim salonima, oženjen za Constance Lloyd (izvrsna Jennifer Ehle) i otac dvojice sinova. Njegov život naizgled je savršen, no ispod te uglađene površine krije se čovjek u sukobu s vlastitom prirodom. Film ne bježi od prikaza Wildeovog seksualnog buđenja, koje započinje aferom s odanim prijateljem Robbiejem Rossom (Michael Sheen). Ipak, prava oluja u njegov život ulazi s dolaskom mladog, narcisoidnog i zapanjujuće lijepog lorda Alfreda "Bosieja" Douglasa, kojeg je maestralno odigrao tada mladi Jude Law u ulozi koja će ga lansirati među svjetske zvijezde. Njihova veza postaje strastvena, opsesivna i, u konačnici, destruktivna.

Odnos s hirovitim Bosiejem, sklonim ispadima bijesa i hedonističkim ekscesima, Wildea je u potpunosti zaslijepio. Pravi problemi počinju kada se u priču umiješa Bosiejev otac, brutalni i homofobni markiz od Queensberryja (Tom Wilkinson). Ogorčen vezom svog sina, markiz ostavlja u Wildeovom klubu uvredljivu poruku na kojoj ga naziva "sodomitom". Na nagovor osvetoljubivog Bosieja, Wilde donosi katastrofalnu odluku i tuži markiza za klevetu. Bio je to potez koji je pokrenuo lavinu javnog skandala i zapečatio njegovu sudbinu. Markizova obrana iskoristila je priliku da na sudu iznese sve dokaze o Wildeovom tajnom životu, uključujući njegove veze s mladim muškim prostitutkama.

Suđenje se pretvorilo u javni linč. Wilde je bio prisiljen povući tužbu, no bilo je prekasno. Ubrzo je i sam uhićen te osuđen na dvije godine teškog fizičkog rada zbog "teške nepristojnosti". Kazna u zloglasnom zatvoru Reading Gaol trajno mu je uništila zdravlje, slomila duh i ostavila ga bez prebijene pare. Nakon izlaska iz zatvora, bio je odbačen od društva, prijatelja i obitelji. Prisiljen na egzil u Francusku.