Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 71
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
VIDEO/FOTO Bliski istok gori, odjekuju eksplozije; Izraelci zaprijetili: 'Nije važno kako se zove novi vođa. Bit će eliminiran'
Poziv koji je promijenio Bliski istok: Otkriveno zašto je napad na Iran krenuo u subotu
Bomba iz Bijele kuće, Trumpov tajni poziv Kurdima mogao bi biti prekretnica, a sve će voditi CIA?
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
na zagrebačkom Krematoriju

Posljednji ispraćaj Stjepana Čuića: 'Književnoj slavi njegovoj ništa ne nedostaje, ali gospodo akademici vašoj on jest nedostajao i nedostajat će'

Stjepan Čuić
Kristina Štedula Fabac/PIXSELL
VL
Autor
Hina
04.03.2026.
u 10:16

Od Čuića su se oprostila u ime Društva hrvatskih književnika (DHK) voditeljica tribine DHK Lada Žigo te književni povjesničar Slobodan Prosperov Novak, koji je naglasio kako to što pokojnik kao nepobitni klasik hrvatske književnosti nije bio članom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti trebaju čuti oni koji su počinili tu nepravdu koju nikada više nitko neće moći ispraviti

Mnoštvo Zagrepčana, među kojima su bili kulturni i znanstveni djelatnici, prijatelji, suradnici i poznanici ispratili su na zagrebačkom Krematoriju u utorak na vječni počinak hrvatskoga književnika Stjepana Čuića, koji je u srijedu preminuo u Zagrebu.

Od Čuića su se oprostila u ime Društva hrvatskih književnika (DHK) voditeljica tribine DHK Lada Žigo te književni povjesničar Slobodan Prosperov Novak.

Po riječima Slobodana Prosperova Novaka, Čuić je klasik u svojoj nacionalnoj književnosti a to znači da je stvorio djela koja puninu svojih značenja, i svoju mnogostrukost neće gubiti niti su je gubila u svim vremenima u kojima su do sada živjela i u kojima će od sada živjeti.  "Biti klasik znači biti cjelovit i odgovarati na baš sva pitanja svijeta", rekao je i dodao kako to što pokojnik kao nepobitni klasik hrvatske književnosti nije bio članom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti trebaju čuti oni koji su počinili tu nepravdu koju nikada više nitko neće moći ispraviti. "Slavi Stjepana Čuića, književnoj slavi njegovoj, ništa ne nedostaje, ali gospodo akademici vašoj on jest nedostajao i nedostajat će", poručio je Prosperov Novak.

Podsjetio je na svoj razgovor s Čuićem na sprovodu znamenitog hrvatskog pjesnika Petra Gudelja na kojem se okupilo pedesetak ljudi. "Vrlo brzo smo i Stjepan i ja primijetili kako smo u tom skupu nas dvojica jedini književnici", napomenuo je i dodao kako je Čuić tada rekao: "Pa logično je to, ionako su svi hrvatski pisci mrtvi puno prije nego umru, umrtve ih okolnosti i književno mrtvilo". Zato nikoga i nema jer kad netko umre, on ne umre jer je već prije umro, nego umre već prethodno mrtav, podsjetio je Prosperov Novak na Čuićeve riječi. 

"Mili prijatelju, od tebe sam naučio da je vizija Hrvatske sve što imamo i da ona postoji i kad u nju posumnjamo", rekao je Prosperov Novak i dodao kako je Čuić svima dijelio svoje tri velike teme - europska Hrvatska, zatim Hrvatska Hrvata i konačno sudbina pojedinca i njegove slobode. Ocijenio je kako je to bilo puno za jedan život ali dovoljno za jednu od hrvatskih smrti u kojoj naša domovina ne gubi nego dobiva. Jer što je naša domovina nego kolona njezinih časnih mrtvih, istaknuo je Prosperov Novak.

Stjepan Čuić rođen je u Bukovici kraj Tomislavgrada 1945. Nakon srednje škole u Osijeku, završio je studij jugoslavistike i ruskoga jezika te književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Bio je lektor "Vjesnikovih" izdanja, lektor za hrvatski jezik na Sveučilištu u Bambergu te glavni urednik Trećeg programa Hrvatskoga radija. Tijekom Hrvatskoga proljeća uređivao je časopis "Tlo". 

Objavio je više zbirki priča. U njima je zaokupljen analizom mehanizama vlasti u totalitarnom režimu. U matricu realističkog pripovijedanja Čuić unosi elemente fantastike i groteske, pa se nerijetko čini kako zbiljom vladaju iracionalne snage. Čuićev roman "Orden" kanonski je roman hrvatske književnosti i moderna društvena satira u kojoj se dojam ironijskoga pojačava dokidanjem konvencija klasičnog realističkog pripovijedanja. Istoimena kazališna predstava zabranjena je 1983., a izvedena je tek 1990. u Zagrebu.

Ključne riječi
posljednji ispraćaj preminuo kultura krematorij Lada Žigo Slobodan Prosperov Novak književnost književnik STJEPAN ČUIĆ

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

GENIJ I RAZVRATNIK

Gol je pisao remek-djela, ljubavnicu držao zatočenu i spasio Notre-Dame

Ime Victora Hugoa, rođenog 26. veljače, na današnji dan, 1802. godine, sinonim je za književnog velikana, borca za siromašne i francuskog nacionalnog heroja na čiji sprovod je došlo dva milijuna ljudi. No, iza fasade genija skrivao se ekscentrik čiji je privatni život bio turbulentniji od bilo kojeg njegovog romana. Pričalo se da je njegov dnevni raspored uključivao prostitutku ujutro, glumicu prije ručka i kurtizanu kao "aperitiv" prije noći koju bi proveo sa svojom dugogodišnjom ljubavnicom

Mačka Lada i Lado
upoznavanje s hrvatskom folklornom tradicijom

LADO je izdao svoju prvu slikovnicu. Pogledajte kako je mačka Lada ostvarila svoje snove i postala članica ansambla

„Mačka Lada i Lado“ prva je slikovnica Ansambla LADO, koja se na policama knjižare Fraktura može pronaći od veljače. Osim što predstavlja umjetnički iskorak u radu Ansambla, cilj izdanja je upoznati roditelje i djecu s njegovim djelovanjem jer Ansambl LADO zapošljava profesionalne plesače pjevače i glazbenike, koji bogatu hrvatsku kulturnu baštinu predstavljaju diljem svijeta

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!