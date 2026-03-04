Pripreme za Oscare u punom su zamahu, ali sve bi moglo pasti u vodu. Hoće li otkazati crveni tepih?

Sve je trebalo biti spremno za još jedan hollywoodski spektakl, 98. dodjelu nagrada Oscar. Najglamurozniji događaj godine trebao bi se održati u noći s nedjelje na ponedjeljak, 16. ožujka po našem vremenu, u Dolby Theatreu, a domaćin je drugu godinu zaredom komičar Conan O'Brien.

U središtu pozornosti je povijesni horor "Sinners" redatelja Ryana Cooglera, koji je srušio rekorde sa šesnaest nominacija, nadmašivši tako legendarne filmove poput "Titanica" i "La La Landa". Uz njega, za glavne nagrade natječu se i sportska komedija "Marty Supreme", s Timothéeom Chalametom u glavnoj ulozi, te politička drama "One Battle After Another" s Leonardom DiCapriom. Industrija je spremna slaviti, no čini se da ostatku svijeta nije do slavlja.

Od kraja veljače 2026. godine traje intenzivan vojni sukob između Sjedinjenih Američkih Država, uz podršku Izraela, i Irana, a svijet sa strepnjom promatra hoće li sukob eskalirati u globalni rat. Napetost se s Bliskog istoka preselila i pred vrata Dolby Theatrea, pretvarajući glamuroznu dodjelu u sigurnosni i logistički košmar.

Zbog straha od mogućih prosvjeda ili čak terorističkih prijetnji povezanih s ratom, sigurnosni protokoli u Los Angelesu podignuti su na najvišu razinu. Izvori iz Akademije za Page Six otkrivaju kako producenti grozničavo rade na kriznim planovima, a jedna od opcija o kojoj se ozbiljno raspravlja jest i potpuno otkazivanje legendarnog crvenog tepiha. Ideja je izbjeći sliku neukusnog slavlja dok svijet gori, a takav potez bio bi bez presedana. Ironično, prvotni plan za dekor uključivao je japanske javore kao simbol "mira i dugovječnosti", a organizatori trenutno pokušavaju smisliti nešto drugo u zadnji čas.

U središtu ove drame nalaze se i sami umjetnici, posebno oni izravno pogođeni sukobom. Iranski redatelj Jafar Panahi, čiji je film "It Was Just an Accident", snimljen u tajnosti u Iranu, nominiran za najbolji originalni scenarij, proživljava osobnu agoniju. U nedavnom je intervjuu opisao kako je na dodjeli Zlatnih globusa osjetio gušenje gledajući na mobitelu snimke mrtvih iz Teherana, dok su ga istovremeno fotografi pozivali na poziranje. Zbog gotovo potpunog prekida komunikacija s Iranom, danima nije uspijevao stupiti u kontakt sa svojom obitelji. Ipak, unatoč osobnoj agoniji i činjenici da ga po povratku čeka zatvorska kazna, Panahi je odlučno odbacio ideju egzila. Najavio je da se vraća u Iran odmah nakon Oscara, čak i ako to znači odlazak u zatvor usred ratne zone. "To je moja zemlja i jedino tamo mogu disati i pronaći snagu za stvaranje", izjavio je.

Slična je i priča redatelja nominiranog dokumentarca "Cutting Through Rocks", Sare Khaki i Mohammadreze Eynija, koji su kazali da, iako im je iznimno drago što je njihov film prepoznat, ne mogu slaviti to postignuće zbog situacije u svojoj zemlji. I junakinja njihovog filma, Sara Shahverdi, prva žena koja je izabrana kao vijećnica u svom selu, ne može prisustvovati dodjeli zbog zabranje putovanja.

A sama dodjela Oscara gotovo uvijek obilježena je politikom i aktivizmom, makar to bilo samo performativno. Još pamtimo prošlogodišnje kontroverze oko bedževa Artists4Ceasefire vezanih uz rat u Gazi, a ove godine društvenim mrežama šire se pozivi na nošenje bedževa s porukama "ICE OUT" i "BE GOOD", kao i na potpuni bojkot ceremonije zbog američke vojne intervencije.