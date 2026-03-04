Naši Portali
Najnovije vijesti
nagrade UHA

FOTO Odabrala struka: Ovo su najbolji radovi hrvatskih arhitekata 2025. godine
04.03.2026.
u 13:54

Stručni žiri Udruženja hrvatskih arhitekata odabrao je najbolja ostvarenja u 2025. godini. Nominirani su vrtić u Bibinjama, Centar urbane kulture Regenerator u Zaboku, Žnjan 3.0...

Udruženje hrvatskih arhitekata objavilo je nominirane radove za 2025. godinu u područjima arhitektonskog stvaralaštva, stambene arhitekture, unutarnjeg uređenja i publicističke i stručne radove. 

Na Godišnju izložbu ostvarenja hrvatskih arhitektica i arhitekata u 2025. godini prijavljeno je 77 radova, a ocjenjivao ih je stručni žiri u sastavu: Silvije Novak (predsjednik), Vjera Bakić, Iskra Filipović, Juraj Glasinović, Jana Horvat, Tomaž Krušec, Josip Sabolić, Idis Turato i Ivana Žalac.

Otvorenje Godišnje izložbe ostvarenja i dodjela Nagrada UHA-e planirani su sredinom 2026. godine.

Za nagradu "Viktor Kovačić" za najuspješnije ostvarenje u svim područjima arhitektonskog stvaralaštva za 2025. godinu nominirani su: 

CENTAR URBANE KULTURE REGENERATOR | MVA / Mikelić Vreš Arhitekti | Zabok

Foto: Jure Živković

DJEČJI VRTIĆ U BIBINJAMA | Iva Letilović, Igor Pedišić | Bibinje

Foto: Filip Brala

POSLOVNA ZGRADA NTH | Davor Bušnja | Varaždin

Foto: Bosnić+Dorotić

SPORTSKA DVORANA RAČICE | Ivan Galić | Vodice

Foto: Jure Živković

Za nagradu "Drago Galić" za najuspješnije ostvarenje na području stambene arhitekture za 2025. godinu nominirani su:

KADMO | Mirko Buvinić, Vesna Milutin | Zagreb

Foto: Bosnić+Dorotić

PRETPEĆ | Marko Gusić, Dora Lončarić | Ston

Foto: Simone Bossi

Za nagradu "Bernardo Bernardi" za najuspješnije ostvarenje na području oblikovanja i unutrašnjeg uređenja 2025. godine: 

KLIMARAZNOLIKOST – HRVATSKI PAVILJON NA SVJETSKOJ IZLOŽBI EXPO 2025 | Lana Grahek, Maroje Mrduljaš, Antonio Patljak, Korina Vuković, Pero Vuković | Osaka, Japan

Foto: Antonio Patljak

KULTURNO-TURISTIČKI POSJETITELJSKI CENTAR U ZGRADI FILODRAMMATICE | AO16 / Karla Ritoša Breščić, Gorana Stipeč Brlić | Rijeka

Foto: Viviana Rea Doričić

REKONSTRUKCIJA DVORIŠTA I PRIZEMNE ETAŽE PAPALIĆEVE PALAČE (MUZEJA GRADA SPLITA) | Damir Gamulin, Antun Sevšek, Ivo Vojnović | Split

Foto: Jure Živković

TRG NA LOKVI SA SPOMEN OBILJEŽJEM HRVATSKIM BRANITELJIMA DOMOVINSKOG RATA | Vanja Ilić | Rovinj

Foto: Jure Živković

ŽNJAN 3.0 | Ivan Jurić, Marin Kaliterna, Mirjana Radoš | Split

Foto: Goran Leš/PR

Za nagradu "Neven Šegvić" za publicistički, kritički, znanstveno-istraživački i teorijski rad na području arhitekture za 2025. godinu nominirani su: 

ARHITEKTURA SECESIJE U ZAGREBU – TIJELO MOJE DUŠE | Dubravka Kisić

Foto: UHA

KAŠTELANSKI KAŠTELI | Katja Marasović

Foto: UHA

SNIMAK POSTOJEĆEG STANJA: RIJEKA, PRUGA, ULICA | Melita Čavlović, Marko Ercegović

Foto: Marko Ercegović

