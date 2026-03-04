Retrospektiva zaboravljenog genija koji je oblikovao vizuelni identitet Jugloslavije

Velika retrospektivna izložba Milana Vulpea, koja s više od 800 radova predstavlja presjek njegovih suradnji s brojnim domaćim poduzećima i institucijama i daje uvid u danas zaboravljene analogne dizajnerske tehnike, otvara se u subotu, 7. ožujka, u Galeriji umjetnina u Splitu.

"Zahvaljujući velikom broju klijenata za koje je radio u svojoj četrdesetogodišnjoj karijeri, ova izložba je i svojevrsno putovanje kroz prošlost hrvatske i jugoslavenske industrije", ističe se u priopćenju zagrebačkog Muzeja za umjetnost i obrt (MUO) koji tom izložbom gostuje u Splitu.

Kako se dodaje, tijekom svoje karijere Vulpe je bio cijenjen i priznat dizajner, posebice u svojem najplodnijem razdoblju šezdesetih godina, među ostalim dobitnik je Nagrade grada Zagreba 1964. te nagrade Vladimir Nazor za životno djelo godine 1981., no unatoč tome njegov golemi opus je uglavnom zaboravljen i u historizaciji domaćeg dizajna sveden na tek nekoliko ključnih radova. "Ovom retrospektivnom izložbom i nedavno izdanom monografijom imamo priliku revalorizirati Vulpeov izniman opus i još jednom nadopuniti slagalicu povijesti domaćeg dizajna", kažu iz MUO. "Upravo brojnost i raznolikost njegovih radova – od vizualnih identiteta i oglasnih kampanja do ambalaže, deplijana i sajamskih nastupa – otkrivaju razmjere Vulpeova utjecaja na oblikovanje vizualne kulture industrijskog i potrošačkog društva druge polovice 20. stoljeća", napominju.

Milan Vulpe (1918., Dubrovnik) diplomirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 1947. godine, kratko radi u Poduzeću za raspodjelu filmova, te od 1948. do smrti 1990. djeluje kao slobodni dizajner, surađujući s vodećim propagandnim agencijama. Oblikovao je vizualne identitete za više od 60 jugoslavenskih poduzeća te radio za gotovo sve značajnije hrvatske tvrtke svoga vremena.

Suradnja s Chromosom (1952.–1959.) rezultirala je jednim od prvih cjelovitih domaćih primjera oblikovanja identiteta tvrtke u poslijeratnom razdoblju, a dugogodišnji rad za Plivu, započet 1956., obuhvatio je više od tisuću promotivnih materijala za lijekove, u kojima je spajao ilustraciju, tipografiju, fotografiju i grafičke „kodove“ prilagođene stručnoj liječničkoj publici.

Istaknuo se i u dizajnu ambalaže (Saponia, TOZ, Karbon i dr.), nagrađivane na domaćim i međunarodnim natjecanjima, kao i u području kulture – autor je plakata, vizualnih identiteta te brojnih knjižnih omota, uključujući izdanja Opće enciklopedije JLZ. Dobitnik je Nagrade grada Zagreba (1964.) i nagrade Vladimir Nazor za životno djelo (1981.).



Izložba ostaje otvorena do 24. travnja, a njezina je kustosica Koraljka Vlajo iz Muzeja za umjetnost i obrt.