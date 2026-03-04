Franšiza se cijedi do posljednje kapi: Stiže novi film iz svijeta 'Igre prijestolja'

Prema informacijama koje je prvi objavio Page Six, a zatim potvrdio i The Hollywood Reporter, studio Warner Bros. aktivno razvija prvi dugometražni film smješten u svijet "Igre prijestolja", odnosno "Pjesme vatre i leda". Scenarij je povjeren Beau Willimonu, hvaljenom autoru koji stoji iza "Kuće od karata" i "Andora".

Navodno je Willimon već predao prvu verziju scenarija, a izvori iz studija tvrde da su je entuzijazam oko projekta golem. Film se opisuje kao "spektakl veličine Dine", a radnja bi se trebala usredotočiti na jednu od najvažnijih, a dosad na ekranu neprikazanih figura iz mitologije Georgea R.R. Martina - Aegona I. Targaryena, poznatijeg kao Aegon Osvajač. Njegova priča, smještena otprilike tristo godina prije događaja iz "Igre prijestolja", opisuje kako je uz pomoć svojih sestra-žena Visenye i Rhaenys te njihovih zmajeva Baleriona, Vhagar i Meraxesa pokorio šest od sedam kraljevina Westerosa i od mačeva svojih neprijatelja iskovao legendarno Željezno prijestolje.

No, ovo nije jedini projekt koji se bavi osvajanjem Aegona Targaryena. Paralelno s Warner Brosom, HBO navodno razvija vlastitu televizijsku seriju s identičnom tematikom. Na scenariju za seriju radi Mattson Tomlin, poznat po radu na filmu "The Batman Part II", a u njezin razvoj uključen je i sam George R. R. Martin. Ovo stvara pomalo suludu situaciju u kojoj unutar iste korporacije postoje suparničke verzije iste priče. Zasad ostaje nejasno radi li se o koordiniranom pristupu ili pak internoj borbi za prevlast.

Iako sigurno ima nekih obožavatelja koje će ovo razveseliti, većina unutar fandoma serijala knjiga "Pjesma leda i vatre" i serije "Igra prijestolja", skeptična je prema ovim potencijalnim ekranizacijama. Jedna od najčešćih kritika jest to što je priča o Aegonovom osvajanju, jednostavno - dosadna. Aegon, Visenya i Rhaenys su, naime, u danom trenutku bili jedini ljudi na svijetu "oboružani" zmajevima, i njihova taktika bila je otprilike "klekni ili gori", tako da su zapravo bez po' muke pokorili Zapadne zemlje. Stoga, ako scenarij ne bude doista maštovito i zanimljivo raspisan te izmišljeni brojni drugi likovi kako bi ispunili rupe u radnji i dodali malo mesa u priču, mnogi fanovi smatraju da takav film, a još više serija, nemaju nikakvog smisla.

Međutim, budućnost cijele franšize trenutno je pod upitnikom. Najavljeno spajanje kompanija Warner Bros. Discovery i Paramount Skydance stavilo je brojne projekte, pa tako i ovaj, u svojevrsni limb. Konačna odluka ovisit će o novom vodstvu na čelu s izvršnim direktorom Paramounta Davidom Ellisonom, a koji je nedavno otkrio da mu je najdraža HBO serija upravo "Igra prijestolja".

I dok se čeka odluka o filmu, svijet Westerosa nekontrolirano se nastavlja širiti kroz već postojeće i nove serije. Popularna "Zmajeva kuća" vraća se s trećom sezonom u lipnju ove godine, a već je potvrđena i četvrta, finalna sezona. Istovremeno, serija "A Knight of the Seven Kingdoms", temeljena na novelama o vitezu Dunku i njegovom štitonoši Eggu, postigla je golem uspjeh prvom sezonom i već se snima nastavak. Uz to, u razvoju je i nekoliko drugih projekata, poput animirane serije o Corlysu Velaryonu, te serije "Ten Thousand Ships" o ratničkoj princezi Nymeriji. Još jedan primjer dobre stare taktike hollywoodskih studija - nema stajanja dok iz franšize nije iscijeđena i posljednja kap.