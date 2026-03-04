Naši Portali
kids forma

Tala ple(j)s pokrenuo program za djecu i mlade: Ova vikend događanja bave se mentalnim zdravljem, vršnjačkim nasiljem, ekologijom...

Tala Plejs KIDS forma
Sindri Uču/TALA PLEjS
VL
Autor
Hina
04.03.2026.
u 14:34

Larisa Lipovac Navojec, voditeljica projekta, kaže kako djeca danas imaju mnogo sadržaja, ali sve manje prostora za iskustvo koje se događa uživo, u odnosu s drugima, a Kids forma nastala je iz potrebe da umjetnost postane mjesto susreta, mjesto gdje se razvija empatija, suradnja i osjećaj pripadnosti

Plesni centar Tala pokrenuo je Kids formu, program za djecu i mlade te njihove roditelje ili skrbnike koji se kroz plesnu umjetnost, igru i edukaciju, uz sudjelovanje publike, bavi današnjim izazovima djece, od poteškoća u komunikaciji do smanjenog prostora za zajedničku igru i dijalog.

U zagrebačkom prostoru za ples i umjetnost, Tala ple(j)su u Radničkoj, 7. i 8. ožujka izvest će se plesna predstava „Zorko, Borko i Sreća”, nakon koje slijedi radionica „Tjelesno igralište” i moderirani razgovor, najavljeno je iz Tale, umjetničke organizacije koja popularizira suvremeni ples kod djece, mladih i odraslih.

Larisa Lipovac Navojec, voditeljica projekta, kaže kako djeca danas imaju mnogo sadržaja, ali sve manje prostora za iskustvo koje se događa uživo, u odnosu s drugima, a Kids forma nastala je iz potrebe da umjetnost postane mjesto susreta, mjesto gdje se razvija empatija, suradnja i osjećaj pripadnosti.

Program je osmišljen kao cjelogodišnji ciklus u kojem predstava nije završetak, već polazište za iskustvo, svaki program povezuje izvedbu predstave, interaktivnu radionicu i moderirani razgovor, stvarajući siguran prostor u kojem djeca mogu istraživati emocije i odnose kroz tijelo, igru i dijalog, ističe se u najavi. Naglasak će biti na uključivanju djece kao aktivnih sudionika, a ne pasivnih gledatelja, pri čemu roditelji pritom nisu samo pratnja, već partneri u iskustvu, što otvara mogućnost nastavka razgovora i izvan kazališnog prostora.

Plesna predstava za djecu od 4 do 9 godina „Zorko, Borko i Sreća” autorica Petre Petrač, Danijele Renić i Mije Zalukar nastala je prema motivima priče Ivane Brlić-Mažuranić „Priča o Zorku Bistrozorkom i o Sreći”. U šumskom susretu Zorka i Borka sa Srećom, čarobnim bićem koje se želi pridružiti njihovoj igri, tijekom koje se otkriva dinamika odbacivanja i postupnog razumijevanja. Kroz humor, glazbu i ples ona otvara temu prihvaćanja različitosti i uključivanja, kroz scensku igru djeca prate proces u kojem likovi uče da ih različitost ne ugrožava, nego obogaćuje.

Nakon predstave slijedi radionica „Tjelesno igralište” koju vode izvođačice - kroz poligon pokreta i niz interaktivnih zadataka djeca istražuju suradnju, povjerenje i zajedničko donošenje odluka. Sudionici stvaraju „žive prepreke“, biraju koga žele uključiti u igru i preuzimaju inicijativu u oblikovanju prostora, dok roditelji, na poziv djece, postaju ravnopravni sudionici, napominje se.

Program završava razgovorom kojeg će moderirati Klara Šimunović, suradnica Tala ple(j)sa za razvoj publike, a kojim se omogućuje djeci i roditeljima da podijele dojmove i reflektiraju iskustvo, čime se umjetnički doživljaj povezuje sa svakodnevnim situacijama. Kids forma će se tijekom godine održavati u formatu vikend događanja i bavi se temama mentalnog zdravlja djece i mladih, vršnjačkog nasilja, poteškoća u čitanju i pisanju te ekologije.

Ključne riječi
kultura ekologija Vršnjačko nasilje mentalno zdravlje plesna predstava djeca i mladi suvremeni ples TALA PLEjS plesni centar tala

