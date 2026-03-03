Cijelo kraljevstvo misli da je princ umro pri porodu, no on je zapravo zatočen u kuli. Ovo djelo iz 17. stoljeća snažno rezonira i danas

Četvrti ovosezonski premijerni naslov dubrovačkog Kazališta Marina Držića, drama "Život je san" Pedra Calderóna de la Barce, u režiji Aide Bukvić, svoju će premijeru doživjeti u petak, 6. ožujka, najavljeno je u utorak na konferenciji za medije.

Redateljica predstave Aida Bukvić rekla je da djelo napisano u 17. stoljeću rezonira i u današnjem vremenu lude i fluidne stvarnosti. "Svaki dan se budimo s nekim novim ratom i više ne znamo što će nas dočekati sutra. Kralj koji voli astrologiju dobije sliku da će njegov sin biti tiranin i da će ga ubiti, pa ga odluči po rođenju zatočiti u kulu do svoje punoljetnosti. Počne sumnjati u ono što je napravio pa odluči kroz san sina pustiti u stvarnost kako bi provjerio kakva je njegova narav. Uz to, cijelom kraljevstvu je rekao da je dijete umrlo pri porodu. Motivi su konstruiranje novih identiteta, lažnih vijesti i paralelnih stvarnosti, što živimo i mi danas", istaknula je Bukvić.

Glumac Maro Martinović, koji u predstavi igra lik kralja Bazilija, izjavio je da je djelo jako kršćansko jer pokazuje da vjerovanje u horoskope i astrologiju ne daje rezultat.

"U ovom komadu ima svega. Od ljubavi i politike do rata. Svega u čemu danas živimo i što gledamo oko sebe. Hvala Bogu još smo u miru, ali pitanje je kad će se to prelomiti na nama. Zato ovaj komad ima milijun razloga za postavljanje jer je nevjerojatno aktualan. Neke rečenice zvuče kao da su danas napisane", rekao je Martinović.

Na konferenciji za medije govorili su i glumci u predstavi Nika Matušić i Dorian Vicić, a u predstavi glume i Nikola Radoš, Bojan Beribaka, Srđana Šimunović, Angela Bulum, Glorija Šoletić i Boris Matić.

Uz redateljicu Bukvić, autorski tim čine dramaturginja Marijana Fumić, scenograf Ivo Knezović, kostimografkinja Doris Kristić, suradnica za scenski pokret Blaženka Kovač Carić, skladatelj Žarko Dragojević, oblikovatelj svjetla Marko Mijatović, fotograf Marijan Marinović, autor video najave Miran Brautović i inspicijentica Anita Bubalo.