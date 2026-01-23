Hrvatski animirani film o medvjediću koji spašava pčelicu u nevolji uskoro će biti dostupan na platformi Disney+

Animirani kratkometražni film "Medo Trapavko", redatelja Tomislava Gregla, topla i vizualno prepoznatljiva priča o prijateljstvu, dobroti i odrastanju, namijenjenoj djeci i obitelji, od siječnja će biti dostupan gledateljima diljem Europe na platformi Disney+.

Glavni junak, zaigrani medvjedić Trapavko, ne uklapa se u stroga šumska pravila, no jedan nesebičan čin – spašavanje pčelice u nevolji zauvijek mijenja njegov život i odnos prema svijetu koji ga okružuje, istaknuto je u priopćenju.

Film je realiziran u kombinaciji glinenih scenografija i 2D animacije, što mu daje osobit, ručno rađen vizualni identitet.

Od svoje premijere film je prikazan na brojnim međunarodnim festivalima, među kojima su Cottbus Film Festival, Giffoni Film Festival, Cinekid Amsterdam, Busan International Kids and Youth Film Festival, Trieste Film Festival i mnogi drugi, a prikazivan je i u školama u Njemačkoj i Francuskoj te na platformi Amazon Prime Video.

Foto: HAVC

"Medo Trapavko" nastao je 2017. godine u produkciji Artizana filma, uz potporu Hrvatskog audiovizualnog centra. Producentica filma je Irena Škorić. Film je režirao Tomislav Gregl, jedan od istaknutijih hrvatskih autora animiranog filma, koji je sudjelovao u stvaranju prvih hrvatskih dugometražnih animiranih filmova ("Čarobnjakov šešir", "Čudnovate zgode šegrta Hlapića"), te je autor niza nagrađivanih kratkometražnih animiranih ostvarenja kao "Malformance-Performance", "AD1202", "Zulejka" i dr.

Scenarij filma potpisuje Ivo Balenović, kojemu je Medo Trapavko prvi scenarij za animirani film, dok animaciju potpisuje Dario Kukić, glinene scenografije Ante Strinić, a Tihoni Brčić kompoziting i grafički dizajn.

Uvrštavanje "Mede Trapavka" u program Disney+ predstavlja značajno priznanje hrvatskoj animaciji te potvrđuje univerzalnost i međunarodni potencijal domaćih autorskih filmova za djecu. Film se tako pridružuje bogatom katalogu kvalitetnih animiranih sadržaja dostupnih najmlađoj publici i njihovim obiteljima diljem Europe, zaključeno je u priopćenju. Međunarodnu distribuciju filma potpisuje Magnetfilm iz Berlina, jedan od vodećih europskih distributera kratkometražnog i animiranog filma.