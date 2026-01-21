Osobne arhivalije i relikvije iz obiteljskog stana, poput tepiha i Lego figurica, Šimun Bućan postavit će u Galeriji SC

Otvorenje izložbe "Ostava" autora Šimuna Bućana održat će se u četvrtak, 22. siječnja u Galeriji SC u 19 sati. Izložba je otvorena do 30. siječnja, radnim danom od 12 do 20 sati te subotom od 10 do 13 sati. Umjetnik će za vrijeme trajanja izložbe obitavati u galeriji u svrhe nastavka na procesualnom radu istraživanja galerijskog prostora kroz kojemu obitava. Posjetitelji su za vrijeme trajanja izložbe pozvani u komunikaciju s umjetnikom kroz koju on dalje razvija svoju praksu.

Prije nekoliko godina Šimun Bućan ušao je u obiteljski stan koji su u tome trenutku svi članovi obitelji već napustili. Tamo zatječe predmete skupljane tijekom nekoliko generacija i upušta se u zadatak njihova slaganja i spremanja, a usporedo s time i sasvim spontano odigravao se proces prisjećanja. U trenutku kada se ti predmeti više ne uporebljavaju, na njima ostaju samo uspomene, a Bućan ih prisvaja kao takve, osobne arhivalije i relikvije. Raspoređuje ih prema njihovu osobnom značenju, stvara među njima nove odnose, kolaže i mentalne mape uspomena. Paralelno s time vraća se svojim starim crtežima i nastavlja se na svoj dječački kreativni impuls s kojim ponovno crta i piše iz te duboke, pomalo zaboravljene intuicije.

Proces nastanka izložbe "Ostava" nalik je onome koji je Bućan provodio u svome stanu. Postavljanje izložbe nije samo smještanje radova u prostor nego njihovo razvijanje u prostoru kroz koje arhivski materijal pronalazi svoje novo mjesto i biva nadograđen novim materijalom i značenjima. Ovo nadograđivanje možemo shvatiti kao prisjećanje pretvoreno u umjetničku strategiju. Primjerice, rad "Portret II" sastoji se od tepiha koji je nekada stajao u sobi u kojoj je provodio većinu vremena sa svojim djedom, a pokraj stolca na kojemu je djed najčešće sjedio, na kutiji punoj obiteljskih fotografija, nalazi se Lego figuricu s telefonom u ruci koja predočuje autora u trenutku kada saznaje vijest o djedovoj smrti.

"Dok sam razmišljao kako prikazati ovu izložbu, padale su mi na pamet mnoge asocijacije poput izložbe koju je Harald Szeemann posvetio životu i dostignućima svojeg djeda, slavnog frizera iz Berna – "Grossvater – Ein Pionier wie wir" ("Djed – Pionir poput nas"), ili rudarenja po muzejskoj zbirci u koje se upuštao Fred Wilson. Ali s vremenom sam primijetio da se ti primjeri bave nečim potpuno drukčijim, stvaranjem narativa i preispitivanjem načina na koji kolektivno razumijemo predmete. No Bućanov je pristup poseban po tome što on svoje predmete ne čini javnima, ne pretvara ih u eksponate – shvaćene kao predmete koji se izlaganjem rasvjetljavaju. Oni su umjetnički radovi koji se razvijaju tako što vrlo blisko prate formu njegova unutarnjeg osjetila", istaknuo je Gregor Sirotić Marušić u predgovoru izložbe.

Šimun Bućan rođen je 1993. u Zagrebu. Završio je preddiplomski studij Likovne kulture na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, trenutno dovršava diplomski studij Novih medija na istoj akademiji. Radi kao profesionalni fotograf u kulturnom i modnom sektoru. Dobitnik je stipendije 18. Erste fragmenata i Rektorove nagrade u projektu Plastična morska kornjača. Izlagao je na 36. Salonu mladih Paraziti u Domu HDLU-a 2022. i na 37. Salonu mladih Pao sat u bunar u Arheološkom muzeju u sklopu programa Situacija 2024. Samostalno je prvi puta izlagao u Bratskoj kući u Grohotama, Bilo jednom u krevetu, 2021.