FOTO Na večeri s Gregoryjem Porterom: Velikan jazza samo ove godine imat će 80 koncerata!

Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Hrvoje Horvat
23.01.2026.
u 11:58

Ususret ekskluzivnog nastupa Gregoryja Portera sa Zagrebačkom filharmonijom u Lisinskom, na zajedničkoj večeri Porter se susreo sa organizatorima 17. Zagreb Jazz Festivala i ljudima iz Večernjeg lista koji je surađivao u organizaciji koncerta

Gregory Porter doputovao je u Zagreb u četvrtak oko podne, dan prije večerašnjeg nastupa sa Zagrebačkom filharmonijom u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisisnki. Na zajedničkoj večeri susreo se i sa organizatorima 17. Zagreb Jazz Festivala predvođenim Draženom Kokanovićem i ljudima iz Večernjeg lista koji je surađivao u organizaciji Porterova koncerta u Vatroslavu Lisinskom.

Nije lako biti niti pjevačka zvijezda, pa je Porter od četiri sata ujutro iz Sofije preko Beča zrakoplovnom rutom putovao do Zagreba, gdje u petak ima zadnji koncert ovog dijela turneje. Odmah nakon povratka u SAD, kamo se vraća nakon zagrebačkog nastupa, Porter u veljači nastavlja sa koncertima od Atlante do Clevelanda i New Yorka, da bi se idućeg ljeta vratio na europske festivale na otvorenom. Iako se mnogi nastupi još dogovaraju, rekao nam je da očekuje oko 80 koncerata ove godine, što je velika brojka koja dokazuje Porterovu traženost, kao što iziskuje i pažljivo planiranje, s obzirom da govorimo o pjevaču, a glasnice su najosjetljiviji instrument koji se ne smije opteretiti previše.  

Sa njim je, dakako, u Zagreb stigao i prateći sastav koji će ovom prilikom u Lisinskom biti pojačan filharmonijskim orkestrom, što je prilika za publiku u odavno rasprodanoj dvorani da vidi Gregoryja Portera u drugačijem izdanju od onoga kada je dva puta nastupao na šibenskoj tvrđavi sv. Mihovil ili krajem 2024. na fenomenalnom nastupu u zagrebačkom SC-u, u sklopu prošlog Zagreb Jazz Festivala. 

Porter je zadnjih godina postao redoviti gost pozornica u Hrvatskoj, što je dobro za pojačavanje domaće koncertne ponude jazza najatraktivnijim imenima, jer Gregory Porter je i nedavno, krajem prošle godine, završio na drugom mjestu popisa najboljih pjevača na svijetu američkog magazina Downbeat. Kao iskusan čovjek u nedavnom intervjuu Večernjem listu rekao mi je da ga zapravo uopće ne zanimaju liste najboljih, nego glazba koju donosi publici kao pjevač i autor, ali nedvojbenim uspjehom kod svjetske publike i kritike Porter se zaista ustoličio kao jedan od najatraktivnijih pjevača današnjice. Kojeg smo, zahvaljujući Zagreb Jazz Festivalu imali prilike vidjeti nekoliko puta, pa i ovu najnoviju, na ne baš čestom  nastupu sa filharmonijskim orkestrom.  


 

Gregory Porter

