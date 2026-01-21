Naši Portali
neprihvatljiv napad na kulturne vrijednosti

HNK Split osuđuje vandalski čin oštećenja murala posvećenog Zdravki Krstulović

Split: Mural posvećen Zdravki Krstulović
Miranda Cikotic/PIXSELL
Autor
Maja Pejković Kaćanski
21.01.2026.
u 13:43

HNK Split očekuje da se ovakvi činovi jasno osude te da se poduzmu svi potrebni koraci kako bi se zaštitila kulturna baština i dostojanstvo umjetnika koji su obilježili identitet Splita

U povodu oštećenja murala posvećenog Zdravki Krstulović HNK Split uputilo je priopćenje u kojem ističu da osuđuju vandalski čin oštećenja murala posvećenog jednoj od najvažnijih umjetnica u povijesti splitskog i hrvatskog kazališta.

– Takvi postupci predstavljaju neprihvatljiv napad na kulturne vrijednosti, javni prostor i sjećanje na osobe koje su trajno zadužile ovaj grad. Oni koji su to učinili trebali bi se ubuduće prije takvih postupaka posavjetovati. Iako mural datira iz 2019. godine i evidentno je da je bio u lošem stanju, takav se čin nije smio dogoditi. Kultura i umjetnost ne mogu i ne smiju biti meta nasilja, nebrige ili nepoštovanja. Očuvanje javnih umjetničkih djela zajednička je odgovornost svih, osobito kada je riječ o nasljeđu koje pripada cijeloj zajednici – stoji u priopćenju.

HNK Split očekuje da se ovakvi činovi jasno osude te da se poduzmu svi potrebni koraci kako bi se zaštitila kulturna baština i dostojanstvo umjetnika koji su obilježili identitet Splita.

Zajedno s Gradom Splitom i Udrugom Domine, HNK Split usuglasit će se o novoj lokaciji za mural, piše na kraju priopćenja splitskog teatra.

Ključne riječi
kultura vandalizam priopćenje Hrvatsko narodno kazalište u Splitu vizualna umjetnost mural Zdravka Krstulović

