Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 127
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Znanstevni um iza mačkastog seksepila

Bez nje ne bismo imali Wi-Fi, Howard Hughes krao joj je ideje za modernizaciju aviona, a ni za što nije dobila ni centa

Autor
Maja Car
19.01.2026.
u 13:50

Glumica Hedy Lamarr koja je u filmu “Ekstaza” iz 1933., u kojem joj je supruga glumio naš Zvonko Rogoz, prva u povijesti odglumila orgazam, iza kulisa bila je briljantan um. Vojska je koristila njezin patent upravljanja torpedom koji je bio preteča današnjeg bluetootha, GPS-a i Wi-Fi-ja. Za svoj znanstveni rad nije dobila priznanje jer bila je žena u krivom biznisu, u kojem se ljepota cijenila više od mozga, a preminula je 2000. na današnji dan

Teško da postoji bizarnija priča iz zlatnog doba Hollywooda od one o Hedy Lamarr koje se prisjećamo jer umrla je na današnji dan 2000 godine.

Filmska zvijezda poznata po bezvremenskoj ljepoti i mačkastom seksepilu, glumica koja je u filmu “Ekstaza” iz 1933., u kojem joj je supruga glumio naš Zvonko Rogoz, prva u povijesti odglumila orgazam, iza kulisa bila je briljantan znanstveni um.

Naime, otvorena protivnica fašističke Njemačke u Drugom svjetskom ratu prijavila je 1942. patent upravljanja torpedom izmjenjivim frekvencijama koje bi bilo nemoguće predvidjeti i omesti, a koji je preteča današnjeg bluetootha, GPS-a i Wi-Fi-ja.

Za svoj znanstveni rad nije dobila priznanje jer bila je žena u krivom biznisu, u kojem se ljepota cijenila više od mozga. No tim aspektom njezina života bavi se dokumentarac “Bombshell: The Hedy Lamarr Story” redateljice Alexandre Dean, a u produkciji Susan Sarandon. Temelji se na nizu razgovora koje je s Hedy 1990. vodio novinar Fleming Meeks. Tada 76-godišnja Hedy prvotno mu je poklapala slušalicu na tu temu, kupio ju je buketom žutih ruža, a potom su satima vodili razgovore o njezinoj strasti prema znanosti.

Znanošću se bavila u slobodno vrijeme, pribor koji joj je trebao za izume darovao joj je Howard Hughes kojeg je savjetovala na poslovima unapređenja modernih aviona. Konkretan izum koji se tiče frekvencija, a prethodi onome što će izmijeniti 20. st., razvijala je s Georgeom Antheilom. Američka ratna mornarica patent je preuzela, no Hedy, koja je umrla u popriličnoj bijedi, za njega nije dobila ni dolara.

Pripisuje joj se još inventivnih ideja. Upravo je ona na neki način stvorila danas mondeno skijalište Aspen u Coloradu. Mjesto ju je podsjećalo na rodnu Austriju, sagradila je tamo drvenu kućicu, a kako je bila iskusna skijašica, počela je razvijati skijalište i pozivati poznate prijatelje, a ostalo je povijest. Smatra je se i začetnicom moderne plastične kirurgije jer precizno je savjetovala stručnjake gdje je najbolje raditi rezove.

Potječe iz bečke židovske obitelji. Njezin otac Emil Kiesler bio je direktor banke, a majka Gertrud pijanistica. Već u svom trećem filmu “Mi ne trebamo novac” s Heinzom Rihmannom i Hansom Moserom dobila je glavnu ulogu. Udala se 10. kolovoza 1933. za bečkog industrijalca Fritza Mandla, no bio je veoma konzervativan i zabranio joj je da snima. Uočivši jačanje fašizma u Austriji i nacističke okupacije, bježi 1937. i iz zemlje i od supruga u Pariz, a odatle u London.

Otkriva je filmski mogul Louis B. Mayer, daje joj ugovor za MGM i odlazi u SAD u kojem je nakon turbulentnog života i karijere umrla 2000. u 86. godini. Osim toga da se međunarodni Dan izumitelja slavi na njezin rođendan 9. studenoga, nije dobila veća priznanja. Ostala je zapamćena kao enigma, žena sklona skandalima, kratkim brakovima i glamuru iza kojeg je njezin skriveni talent ostavljen da blijedi.

Ključne riječi
Howard Hughes torpedo Bluetooth Wi-Fi znanost Hedy Lamarr

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Hrvati definitivno vole komediju

'Svadba' obara sve rekorde, još ne igra u kinima, a ulaznice je kupilo 41.263 ljudi!

Film je ostvario rekord najveće pretprodaje svih vremena za filmove prikazane u hrvatskim kinima, nadmašivši čak i rezultate najvećih blockbustera koji su se godinama smatrali nedostižnima – primjerice Star Warsa, koji je u pretprodaji imao 25 tisuća ulaznica. Svečana premijera filma održava se 20. siječnja. Komedija je to redatelja i scenarista Igora Šeregija, a donosi priču o uspješnom hrvatskom poduzetniku koji na svoj rođendan saznaje da je pred bankrotom, dok istovremeno otkriva da mu je kći, koja studira u Londonu, trudna sa sinom srpskog ministra

2026 European Film Awards, in Berlin
Tko je slavio na Europskim filmskim nagradama

Apsolutni pobjednik i najbolji europski film s pet osvojenih nagrada je "Sentimentalna vrijednost" Joachima Triera

Nama najvažniji pobjednik u Berlinu je Igor Bezinović i njegov "Fiume o morte!" kao najbolji europski dokumentarac, a Joachim Trier je uz sve nagrade njegovu filmu i najbolji europski redatelj. Nagrada za životno djelo uručena je Liv Ullmann, a priznanje za izuzetan doprinos svjetskoj kinematografiji Alice Rohrwacher. Dodjelu je obilježila i snažna politička poruka iranskih filmaša za slobodu svoje zemlje

'Sedam satova' guta se u dahu

Hrvati se masovno upecali na Netflixovu Agathu Christie za mlade. Serija je hit!

Sudeći po podacima iz Guinnessove knjige rekorda, s dvije milijarde prodanih knjiga Agatha Christie i dalje je najprodavanija autorica fikcije, brojčano su je nadigrali samo Shakespeare i Biblija. Njeni romani se i dalje adaptiraju, a Netflix je upravo adaptirao onaj iz 1929. Serija ima tri nastavka, glavna junakinja je mlda Bundle Brent, ubojstava ne manjka i sigurno će mlađu publiku privući spisateljičinim knjigma

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!