Triler koji je osvojio svijet: Zašto je 'Kućna pomoćnica' sa Sydney Sweeney i Amandom Seyfried postala hit sezone

Priča prati Millie Calloway (Sydney Sweeney), mladu ženu s problematičnom prošlošću koja je na uvjetnoj slobodi i očajnički traži novi početak. Prilika joj se ukaže kada dobije posao kućne pomoćnice s boravkom kod naizgled savršenog, bogatog para, Nine (Amanda Seyfried) i Andrewa Winchestera (Brandon Sklenar). Njihov raskošan dom na Long Islandu čini se kao ostvarenje sna, no Millie vrlo brzo shvaća da se iza fasade idiličnog života kriju mračne tajne, psihičke igre i opasna napetost.

Redatelj Paul Feig, poznat po hit komedijama poput "Djeveruša", ali i žanrovski sličnom trileru "Slatka mala tajna", vješto gradi atmosferu u kojoj ništa nije onako kako se čini, pretvarajući priču u, kako su je neki kritičari opisali, "seksi i zavodljivu igru tajni, skandala i moći".

Velik dio popularnosti filma proizlazi iz nevjerojatnog uspjeha istoimenog romana autorice Freide McFadden iz 2022. godine. Knjiga je postala bestseler zahvaljujući ogromnoj popularnosti unutar "BookTok" zajednice na TikToku, gdje su je čitatelji masovno preporučivali, stvarajući tako snažnu bazu obožavatelja i prije nego što je snimanje filma uopće najavljeno. Ta digitalna usmena predaja stvorila je golema očekivanja, a filmska adaptacija, koju potpisuje scenaristica Rebecca Sonnenshine, uspjela je prenijeti na platno svu napetost i šokantne obrate koji su čitatelje držali prikovanima za stranice. Primjerice, samo u Francuskoj, roman je prodan u više od 630 tisuća primjeraka i bio je najprodavaniji roman godine.

Foto: IMDb

Kritičari su film dočekali s pohvalama, opisujući ga kao "blještavo zabavan i učinkovit komad postfeminističkog pulpa" i "stilski vješto visokobudžetno ostvarenje". Posebno je hvaljena izvedba Amande Seyfried, čija je interpretacija nestabilne i manipulativne Nine Winchester opisana kao hipnotička i zastrašujuća. Njena dinamika sa Sydney Sweeney, koja glumi naizgled naivnu, ali snalažljivu Millie, čini okosnicu filma, a publika do samog kraja nije sigurna tko je stvarna žrtva, a tko predator.

Komercijalni uspjeh filma potvrdio je njegov status hita. Sa skromnim budžetom od 35 milijuna dolara, "Kućna pomoćnica" je na svjetskim kino blagajnama zaradila impresivnih 247 milijuna dolara, što ga čini jednim od najprofitabilnijih filmova godine. Pozitivne reakcije publike, koja ga je na stranici Rotten Tomatoes ocijenila s visokih 92%, bile su dodatan vjetar u leđa. Zbog svega navedenog, studio Lionsgate nije dugo čekao te je već u siječnju službeno potvrđeno da je u pripremi nastavak, temeljen na drugoj knjizi iz serijala, "The Housemaid's Secret", u kojem se očekuje povratak redatelja Feiga i glavne zvijezde Sydney Sweeney.