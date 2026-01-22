FOTO Poznati se okupili na prvoj izložbi nakita zagrebačke arhitektice

U zagrebačkoj Galeriji Kranjčar, otvorena je izložba „TANKA – Istraživanje forme, ravnoteže i materijala kroz suvremeni autorski nakit“, prva kolekcija suvremenog nakita arhitektice i dizajnerice Senke Dombi. Dalibor Antonić, Senka Dombi, Natali Cerin i Svebor Andrijević
Foto: John Pavlish
Dubravka Vrgoč i Senka Dombi
Aleksandra Kovačević i Vlatka Kolarović
Elvira Kranjčar i Senka Dombi
Izložbu je otvorila povjesničarka umjetnosti Jasna Galjer, istaknuvši  kako elementarna jednostavnost kružnih formi nakita od zlatne žice reflektira načelo „manje je više“
Izložbeni postav, autora Svebora Andrijevića, dodatno pojačava dojmljivost kolekcije. Nakit je predstavljen u dijalogu s fotografijama i videom Vanje Šolina, gdje zlatne forme izranjaju iz vode i svjetla, prelazeći iz predmetnog u gotovo apstraktni prostor
Kolekcija TANKA nastala je u suradnji s radionicom Lapidarium / Dario Dunaj i Mario Nokaj, a svaki komad kombinira fluidnost, savitljivost i dinamiku, relativizirajući granice između nakita, tijela i odjeće
Monumentalni kadrovi i multimedijalna instalacija u izložbu unose performativni aspekt, dok minimalističke vitrine od sirovog čelika i vizualni identitet Jelenka Hercoga, temeljen na blago deformiranom krugu, naglašavaju plemenitost materijala i preciznost izvedbe
Njena kolekcija nakita ne razlikuje svakodnevno od svečanog; pripada intimi, osobnom ritmu i trenucima koji su istinski naši. Luksuz kolekcije nije u dekoraciji, nego u prisutnosti i suzdržanoj ljepoti, gdje zlatna nit postaje tvar, a forma prenosi emociju i senzibilitet
Izložbu TANKA možete razgledati do 26. siječnja svaki dan od 11 do 19 sati, nedjeljom zatvoreno
Ivana Travas i Tomislav Bahorić
Loredana Bahorić
Luka Korlaet i Senka Dombi
Senka Dombi i Dimitrije Popović
Tihana Harapin Zalepugin
Zoran Zidarić i Mirna Zidarić
