FOTO Poznati se okupili na prvoj izložbi nakita zagrebačke arhitektice
U zagrebačkoj Galeriji Kranjčar, otvorena je izložba „TANKA – Istraživanje forme, ravnoteže i materijala kroz suvremeni autorski nakit“, prva kolekcija suvremenog nakita arhitektice i dizajnerice Senke Dombi. Dalibor Antonić, Senka Dombi, Natali Cerin i Svebor Andrijević
Izložbeni postav, autora Svebora Andrijevića, dodatno pojačava dojmljivost kolekcije. Nakit je predstavljen u dijalogu s fotografijama i videom Vanje Šolina, gdje zlatne forme izranjaju iz vode i svjetla, prelazeći iz predmetnog u gotovo apstraktni prostor
Kolekcija TANKA nastala je u suradnji s radionicom Lapidarium / Dario Dunaj i Mario Nokaj, a svaki komad kombinira fluidnost, savitljivost i dinamiku, relativizirajući granice između nakita, tijela i odjeće
Monumentalni kadrovi i multimedijalna instalacija u izložbu unose performativni aspekt, dok minimalističke vitrine od sirovog čelika i vizualni identitet Jelenka Hercoga, temeljen na blago deformiranom krugu, naglašavaju plemenitost materijala i preciznost izvedbe
Njena kolekcija nakita ne razlikuje svakodnevno od svečanog; pripada intimi, osobnom ritmu i trenucima koji su istinski naši. Luksuz kolekcije nije u dekoraciji, nego u prisutnosti i suzdržanoj ljepoti, gdje zlatna nit postaje tvar, a forma prenosi emociju i senzibilitet