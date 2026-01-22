Na splitskoj Pjaci Splićani se prvi put sreli s 'Osmanom' Vlaha Bukovca

U Staroj gradskoj vijećnici na splitskoj Pjaci otvorena je zanimljiva izložba "Između sna i jave" na kojoj su prezentirana brojna djela najpoznatijih umjetnika moderne koja su u vlasništvu privatnih kolekcionara i muzeja po Hrvatskoj.

Neka od tih djela nikad nisu izlagana u stalnom postavu Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti.

Najveću pozornost na otvaranju privukla je slika Vlahe Bukovca "Osman" koju Splićani nikada nisu imali priliku vidjeti, a riječ je o jednom od najpoznatijih djela iz zbirke NMMU-a.

Cijela izložba u Staroj gradskoj vijećnici razvila se oko želje da se predstavi upravo ta Bukovčeva slika.

Prema riječima Branka Franceschija, ravnatelja Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti, kroz temu "Između sa i jave" predstavljeno je svih 170 godina umjetničkog stvaralaštva koje je objedinjeno u zbirci NMMU-a.

U prizemlju Stare gradske vijećnice je svojevrsni mix, djela nastala u rasponu od 100 godina, do kraja 19. stoljeća. Na prvom katu su radovi iz prve polovice 20. stoljeća, dok je na drugom katu prezentirana druga polovica 20.stoljeća. Izložena je i slika najmlađeg umjetnika, Bartola Galovića koju je Muzej otkupio u njegovoj 23. godini.

Projekt "Nacionalni muzej moderne umjetnosti u gostima" startao je zbog cjelovite obnove tog muzeja.

- Najvažnije je, naglasio je ravnatelj Branko Franceschi, da djela budu uočljiva u javnosti.

Nacionalni muzej moderne umjetnosti godišnje u različitim gradovima predstavlja šest do deset izložbi umjetnina iz svoje zbirke s prvenstvenim ciljem da javnost razumije modernu i suvremenu umjetnosti.

Ravnatelj NMMU-a posebno je istaknuo kako je u Staroj gradskoj vijećnici na Pjaci koncentrat najvažnijih djela bitnih za modernu umjetnost i jako je važno da je Splićani posjete. Jer, muzeji ne postoje radi onih koji u njima rade nego radi publike koja ih financira.

Izložba "Između sna i jave" može se razgledati sljedeća dva mjeseca, do kraja ožujka