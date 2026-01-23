Zagrebačka filharmonija predstavlja koncert posvećen jednom od najznačajnijih dirigenata hrvatske glazbene povijesti

U petak, 30. siječnja u 19:30 u KD Vatroslava Lisinskog, Zagrebačka filharmonija nastavlja svoj Crveni ciklus svečanim koncertom, posvećenim jednom od najznačajnijih dirigenata hrvatske glazbene povijesti i dugogodišnjem šefu-dirigentu orkestra, maestru Milanu Horvatu. Pod ravnanjem Leopolda Hagera, jednog od najvećih živućih interpreta klasičnog i romantičkog repertoara, na programu je kapitalno ostvarenje glazbenog romantizma, Simfonija br. 8 u c-molu, WAB 108 Antona Brucknera.

Brucknerova Osma simfonija, praizvedena u Beču 1892. godine, njegovo je najopsežnije i jedno od najsnažnijih ostvarenja: uzvišena glazbena katedrala u kojoj se susreću pjevnost Schuberta, kasnobarokna polifonija i veličanstveni zvuk orguljskog simfonizma. Svaki stavak donosi poseban emocionalni svijet, od suzdržanog i tajanstvenog Allegra moderata, preko elementarne energije Scherza i duboko meditativnog Adagia, do trijumfalnog Finala, koje je skladatelj u partituri označio riječju „Aleluja!“.

Izvedbom će ravnati maestro Leopold Hager, umjetnik čija se interpretativna autoritativnost i stil smatraju referentnima upravo u djelima Brucknera, Beethovena i Brahmsa. Njegovo gostovanje u Zagrebu dodatno naglašava svečanost i međunarodni značaj ovog koncerta.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Ovim programom Zagrebačka filharmonija s posebnim se pijetetom prisjeća maestra Milana Horvata, dirigenta koji je upravo Brucknerov opus učinio jednim od temeljnih stupova zagrebačke filharmonijske tradicije te ga s iznimnim uspjehom predstavio domaćoj i svjetskoj publici.

„Maestro Milan Horvat duboko je obilježio identitet Zagrebačke filharmonije. Njegovo razumijevanje Brucknera, ali i neumorna predanost orkestru, ostavili su trajni trag u našem zvuku i umjetničkim kriterijima. Izvedba Osme simfonije pod ravnanjem maestra Leopolda Hagera simboličan je i dostojanstven hommage umjetniku čije nasljeđe i danas snažno živi“, istaknuo je ravnatelj Zagrebačke filharmonije Filip Fak.



Ulaznice su dostupne na blagajni i putem službene stranice Zagrebačke Filharmonije.