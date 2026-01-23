Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 188
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
Hrvatska u teškoj bitki srušila Island u ključnoj utakmici Europskog prvenstva! (30:29)
Evo što sada Hrvatskoj treba da izbori polufinale Europskog prvenstva
VIDEO Jeste li vidjeli što je Sigurdsson učinio dok je svirala Lijepa naša protiv njegovog Islanda?
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
u KD lisinski

Zagrebačka filharmonija predstavlja koncert posvećen jednom od najznačajnijih dirigenata hrvatske glazbene povijesti

ZAgrebačka filharmonija
Davor Puklavec/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
23.01.2026.
u 16:49

Ovim programom Zagrebačka filharmonija s posebnim se pijetetom prisjeća maestra Milana Horvata, dirigenta koji je upravo Brucknerov opus učinio jednim od temeljnih stupova zagrebačke filharmonijske tradicije te ga s iznimnim uspjehom predstavio domaćoj i svjetskoj publici

U petak, 30. siječnja u 19:30 u KD Vatroslava Lisinskog, Zagrebačka filharmonija nastavlja svoj Crveni ciklus svečanim koncertom, posvećenim jednom od najznačajnijih dirigenata hrvatske glazbene povijesti i dugogodišnjem šefu-dirigentu orkestra, maestru Milanu Horvatu. Pod ravnanjem Leopolda Hagera, jednog od najvećih živućih interpreta klasičnog i romantičkog repertoara, na programu je kapitalno ostvarenje glazbenog romantizma, Simfonija br. 8 u c-molu, WAB 108 Antona Brucknera.

Brucknerova Osma simfonija, praizvedena u Beču 1892. godine, njegovo je najopsežnije i jedno od najsnažnijih ostvarenja: uzvišena glazbena katedrala u kojoj se susreću pjevnost Schuberta, kasnobarokna polifonija i veličanstveni zvuk orguljskog simfonizma. Svaki stavak donosi poseban emocionalni svijet, od suzdržanog i tajanstvenog Allegra moderata, preko elementarne energije Scherza i duboko meditativnog Adagia, do trijumfalnog Finala, koje je skladatelj u partituri označio riječju „Aleluja!“.

Izvedbom će ravnati maestro Leopold Hager, umjetnik čija se interpretativna autoritativnost i stil smatraju referentnima upravo u djelima Brucknera, Beethovena i Brahmsa. Njegovo gostovanje u Zagrebu dodatno naglašava svečanost i međunarodni značaj ovog koncerta.

ZAgrebačka filharmonija
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Ovim programom Zagrebačka filharmonija s posebnim se pijetetom prisjeća maestra Milana Horvata, dirigenta koji je upravo Brucknerov opus učinio jednim od temeljnih stupova zagrebačke filharmonijske tradicije te ga s iznimnim uspjehom predstavio domaćoj i svjetskoj publici.

„Maestro Milan Horvat duboko je obilježio identitet Zagrebačke filharmonije. Njegovo razumijevanje Brucknera, ali i neumorna predanost orkestru, ostavili su trajni trag u našem zvuku i umjetničkim kriterijima. Izvedba Osme simfonije pod ravnanjem maestra Leopolda Hagera simboličan je i dostojanstven hommage umjetniku čije nasljeđe i danas snažno živi“, istaknuo je ravnatelj Zagrebačke filharmonije Filip Fak.

Ulaznice su dostupne na blagajni i putem službene stranice Zagrebačke Filharmonije.

Ključne riječi
kultura koncertna dvorana Vatroslav Lisinski koncert glazba dirigent Milan Horvat Zagrebačka filharmonija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!