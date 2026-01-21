Napokon nas je nasmijao hrvatski film: 'Svadba' nije genijalna, ali je korak u dobrom smjeru

"Upomoć, nasmijao me hrvatski film!" bila je prva rečenica koja mi je pala na pamet nakon što sam jučer odgledala premijeru "Svadbe" Igora Šeregija. Iako se u svom poslu, ali i privatno, često nađem u ulozi "branitelja" hrvatskog filma pred onima koji ga nazivaju dosadnim i sumornim, uglavnom ga odbijajući uopće gledati, moram priznati da sam i ja pomislila kako odavno nismo napravili neku stvarno dobru komediju.

Igrom slučaja, nedavno sam s mužem sklopila pakt da ćemo ove godine pogledati dvadeset domaćih filmova – novih i starih, hrvatskih i jugoslavenskih – koje smo propustili ili bismo ih željeli ponovno pogledati. Napisali smo popis, pronašli filmove (živjeli heroji koji uploadaju "ceo film" na YouTube), i nasumičnim odabirom prvo pogledali kultnog "Balkanskog špijuna" Dušana Kovačevića i "Pjevajte nešto ljubavno" Gorana Kulenovića. Plačući od smijeha, više puta sam ponovila: "Zašto mi, zaboga, više ne znamo napraviti ovakav film?" I zato sam u Branimir Centar sinoć ušla s apsolutno minimalnim očekivanjima. Dočekao me svadbeni bend s harmonikašem, red za ulaznice od nekoliko stotina ljudi, apsolutno najveća i najluđa premijera nekog hrvatskog filma koju sam ikada vidjela i koja se održala u čak trinaest (!) kinodvorana istovremeno.

"Svadba" je uspjela stvoriti toliki hajp da je prije nego što je uopće stigla u hrvatska kina (dolazi sutra), prodano nevjerojatnih 70.000 ulaznica, što je samo malo manje nego što je najgledaniji film prošle godine, "Drugi dnevnik Pauline P.", uspio prikupiti u cijelom svom kinoživotu. OK – to je samo dobar marketing, ali kakav je film?

U vrlo kratkim crtama, "Svadba" je nešto poput srpsko-hrvatskih Romea i Julije, priča o Hrvatici Ani i Srbinu Nebojši koji se upoznaju i zaljube na studiju u Londonu, a zatim ona ostane trudna. Kako će to podnijeti Anin otac Miljenko Lončarić (Rene Bitorajac), karikaturalna verzija Ivice Todorića, veliki Hrvat i mutni poduzetnik pred stečajem? A kako će na to reagirati Vuk Dimitrijević (Dragan Bjelogrlić), Nebojšin otac, srpski ministar vanjskih poslova kojem su Hrvati u Europskom parlamentu upravo blokirali kredit za nedosanjani beogradski metro? U jednom su ipak složni – iz ove situacije možda mogu izvući i neku korist za sebe i svoje, ali Ana i Nebojša hitno se moraju vjenčati i, za dobrobit svih uključenih, to mora ostati strogo čuvana tajna.

Obitelj Lončarić Foto: Eclectica

Kao što sam već rekla, moja očekivanja bila su niska, pa sam tako očekivala niz prvoloptaških fora na račun Srba i Hrvata i ništa mnogo više od toga. Pa iako takvih fora ima u izobilju, a i Thompson se spominje čak tri puta, uglavnom su poprilično duhovite i autoironične, ali prava snaga ovog filma leži zapravo u sporednim likovima i njihovim glumačkim izvedbama. Divne su bile Snježana Sinovčić-Šiškov kao zgrožena baba Ivanka i Seka Sablić kao pijana baba Milica, a sjajne i majke, svaka na svoj način ošinuta, Marija (Linda Begonja) i Jelisaveta (Vesna Trivalić) te je njihovo neizgledno prijateljstvo bilo lijepa protuteža početnom animozitetu očeva.

Likovi poput striptizete Jece (Nevena Nerandžić), Malog Gangstera (Marko Miljković) i Nebojšina brata Milančeta (Denis Murić) – poznatog pod reperskim umjetničkim imenom Težak Život – bili su pravo osvježenje, a šlag na torti trap pjesme koje je za film napisao sam redatelj Igor Šeregi i koje su bolje od većine onih što danas guše top-ljestvice u regiji. Dejan Aćimović bio je i previše uvjerljiv kao gramzivi biskup, a Srđan Žika Todorović uobičajeno genijalan kao Vladika.

No najdraži likovi u cijeloj ovoj zbrci na kraju su mi postali uštogljeni Miljenkov osobni asistent Budimir (fenomenalni Roko Sikavica) i Vukova nemilosrdna asistentica Gaga (Anđelka Stević Žugić). Jedina, ako to mogu tako reći, slaba točka ovog filma bili su mi sami mladenci, koje su tumačili Nika Grbelja i Marko Grabež, čijoj je ljubavnoj priči zapravo posvećeno najmanje vremena, pa zato i nisam mogla pretjerano navijati za njih. Voljela bih i da se Rene Bitorajac dobio priliku pošteno razmahati u ulozi balkanskog seljačine, u koju ga često "typecastaju", ali koja mu zbilja odlično leži.

Sve u svemu, u svom žanru američke antiromantične komedije na balkanski način "Svadba" je solidan film. Humorom se oslanja na stereotipe i klišeje, ali ih zatim uglavnom i izokrene naglavačke. Bojala sam se i da će se hrvatsko-srpskom problemu pristupiti previše propovjednički u stilu "ko nas bre zavadi", ali ni to se nije dogodilo, već nam je Šeregi ipak uspio duhovito pokazati da smo možda puno sličniji nego što mislimo. Pohvaliti se mora i kamera Tomislava Sutlara, a posebno razigrana montaža Lee Mileta, u ovakvom tipu filma neobično važna. Primjedbe imam tek na nekoliko zbrzanih dijelova i trenutaka kada sam pomislila kako je ovaj film nešto poput šarene zbrke humorističnih skečeva.

Kako vam ne bih odala baš sve i pokvarila zaplet svima onima od 70 i više tisuća ljudi koji će "Svadbu" gledati ovih dana, reći ću još samo da je publika, barem u mojoj dvorani, bila oduševljena. A ja sam se smijala puno više nego što sam krindžala. Je li bilo baš toliko dobro kao "Balkanski špijun"? Nema šanse, ali tu je negdje s "Pjevajte nešto ljubavno". Je li fantastično da napokon imamo "komercijalnu" komediju koju će ljudi zaista ići pogledati u kino? Apsolutno.