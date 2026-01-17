Studio Tumpić/Prenc rangiran među 50 najnagrađivanijih dizajnerskih agencija u Europi

Studio Tumpić/Prenc osvanuo je među pedeset najnagrađivanijih europskih dizajnerskih agencija prema “Ligi agencija” European Design Awardsa, koja se temelji na podacima prikupljenima tijekom posljednjih pet godina.

European Design Awards, festival i natjecanje koje se razlikuje od ostalih po tome što mu je žiri sastavljen od dizajnerskih novinara i kritičara, ove godine obilježava dva desetljeća postojanja. Iza natjecanja stoji dvadeset godina podizanja standarda, slavljenja dizajna i nagrađivanja kreativaca. Tijekom godina prepoznali su neke od najboljih radova u europskom komunikacijskom dizajnu, stvarajući bogatu bazu iznimnih projekata i agencija. Upravo je ta važna prekretnica bila idealna prilika za uvođenje nove inicijative - “Lige agencija”.

„Liga agencija sustav je rangiranja i arhiviranja temeljen na podacima, osmišljen kako bi prepoznao najnagrađivanije dizajnerske studije u Europi. Riječ je o živom indeksu koji bilježi kako povijesna postignuća, tako i aktualni kreativni zamah“, poručuju iz European Design Awardsa, dodajući da Liga agencija time postaje javna arhiva izvrsnosti, povijesna referentna točka te vrijedan alat za klijente, institucije i strukovne kolege, ali i slavlje same dizajnerske zajednice.

„Započeti godinu s ovakvom viješću uistinu nas je iznenadilo i silno obradovalo. Velika nam je čast i zadovoljstvo što je struka, odnosno šira dizajnerska zajednica, prepoznala naš rad, osobito imajući na umu količinu truda, predanosti i kontinuiranog rada koji stoje iza svakog projekta”, navode iz Studija Tumpić/Prenc, koji se i sam približava važnoj prekretnici: obilježavanju prvog desetljeća djelovanja.

U svojih gotovo deset godina djelovanja Studio se afirmirao i na europskoj i na svjetskoj razini. Osim nagrada European Design Awards, iza sebe ima i neka od najuglednijih priznanja u industriji, poput Cannes Lionsa, Red Dot: Best of the Best, London International Awardsa, Golden Druma i IIID Awarda, među brojnim drugim. Tim priznanjima iz godine u godinu potvrđuje svoje mjesto među vodećim kreativnim studijima, a iza svakog projekta stoji cijeli tim talentiranih dizajnera koji doprinosi raznolikosti i kvaliteti rada studija.

Među projektima koji su obilježili njihov dosadašnji rad i donijeli im prepoznatljivost u struci i javnosti ističu se Famìa, brend maslinova ulja, Franc Arman „Vrijeme je za tvoje vrijeme“, biodinamička vina Šuran, Istriana, Gradski bazen Rovinj–Rovigno, Gradski bazeni Pula–Pola i Kappo, dok njihov portfelj obuhvaća i niz drugih zapaženih i nagrađivanih projekata.