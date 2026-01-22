Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 110
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
priopćila splitska gradska uprava

Odlučeno je: Nedavno vandalizirani mural posvećen Zdravki Krstulović uskoro će osvanuti u Porinovoj ulici

Split: Mural posvećen Zdravki Krstulović
Miranda Cikotic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
22.01.2026.
u 12:48

M​ural legendi hrvatskog glumišta Zdravki Krstulović na nathodniku pokraj Koteksa na Gripama uništen je pod okriljem noći početkom tjedna kada je prebojan logo​m Torcide

Hrvatsko narodno kazalište ​(HNK) Split osu​dilo je vandalski čin kojim je oštećen mural posvećen Zdravki Krstulović, jednoj od najvažnijih umjetnica u povijesti splitskog i hrvatskog kazališta, a iz splitske gradske uprave potvrdili su da će nova lokacija za mural biti u Porinovoj ulici kod zgrade HNK

"Takvi postupci predstavljaju neprihvatljiv napad na kulturne vrijednosti, javni prostor i sjećanje na osobe koje su svojim radom trajno zadužile ovaj grad"​, smatraju u HNK.

M​ural legendi hrvatskog glumišta Zdravki Krstulović na nathodniku pokraj Koteksa na Gripama uništen je pod okriljem noći početkom tjedna kada je prebojan logo​m Torcide​, a izrađen ​je povod​om 75. obljetnice ​te navijačke skupine.​ Taj je čin osudila Građanska inicijativa Split, ali i brojni građani. Riječ je o prvom muralu u Splitu posvećenom ženskoj osobi s porukom "Ja sam Dalmacija" kojeg je inicirala splitska udruga Domine. Mural je otkriven krajem rujna 2019. godine u sklopu Mediteranskog ženskog festivala, a oslikala ga je splitska umjetnica Josipa Krolo.

​"Oni koji su to učinili trebali bi se ubuduće prije takvih postupaka posavjetovati. Iako mural datira iz 2019. godine i evidentno je bio u lošem stanju, takav se čin nije smio dogoditi.​ Kultura i umjetnost ne mogu i ne smiju biti meta nasilja, nebrige ili nepoštivanja. Očuvanje javnih umjetničkih djela zajednička je odgovornost svih, osobito kada je riječ o nasljeđu koje pripada cijeloj zajednici​", navodi splitski HNK u priopćenju.

Iz tog kazališta očekuju da se ​takvi činovi jasno osude te da se poduzmu svi potrebni koraci kako bi se zaštitila kulturna baština i dostojanstvo umjetnika koji su obilježili identitet Splita.​ Zajedno s Gradom Splitom i udrugom Domine, HNK Split ​će se usuglasit​i o novoj lokaciji za mural. Iz Grada Splita su potvrdili kako imaju odobrenje za mural Zdravke Krstulović na novoj lokaciji​ u Porinovoj ulici, na zidu zgrade ​HNK Split​.

"Grad Split, Hrvatsko narodno kazalište Split te nadležni Konzervatorski odjel Ministarstva kulture i medija izrazili su spremnost podržati postavljanje murala na ​toj lokaciji, čime je omogućen daljnji napredak projekta. Važno je istaknuti da je projekt od samog početka vođen kroz otvorenu i konstruktivnu komunikaciju sa svim uključenim dionicima, kako bi se osiguralo razumijevanje, podrška i usklađenost svih koraka potrebnih za njegovu realizaciju​", istaknuli su iz Grada.

Trenutno se, kažu, radi na usuglašavanju tehničkog rješenja izvedbe, uključujući sve potrebne korake kako bi radovi bili u potpunosti usklađeni s propisima i stručnim smjernicama.​ Zahvalili su svim institucijama na promptnoj komunikaciji i spremnosti na suradnju te vjeruj​u da će mural posvećen izuzetnoj umjetnici i prvakinji splitskoga glumišta uskoro dobiti svoje zasluženo mjesto u javnom prostoru​.

Ključne riječi
kultura HNK Split vizualna umjetnost umjetnica Zdravka Krstulović mural

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

2
Hrvatska odaje počast velikom kiparu

Svu braću ubili su mu u ustaškom logoru, a spomenike rušili po političkoj direktivi, no nije gubio nadu u društvo pravde

U rodnom mu Bjelovaru 29. siječnja u Gradskom muzeju Bjelovar otvara se velika izložba Vojina Bakića, jednog od najznačajnijih hrvatskih kipara 20. stoljeća, a autorice postava su umjetnikove unuke. Intervencijom na Bakićevoj rodnoj kući u neposrednoj blizini Muzeja, koja će nakon rekonstrukcije biti Kuća Bakić, izložba pozicionira Bjelovar kao jedno od ključnih mjesta za arhivska, disciplinarna i prostorna čitanja Bakićeva rada

Sve?ana dodjela godišnjih nagrada Hrvatskog društva likovnih umjetnika
godišnje nagrade HDLU-a

Tomislav Mikulić, čiju izložbu možete pogledati u Tehničkom muzeju, jedan je od najvažnijih svjetskih autora u ranoj digitalnoj umjetnosti

Po riječima državne tajnice Ministarstva kulture i medija Dražene Vrselja, značaj ovih nagrada za postignuća u prethodnoj godini i onima koji su zadužili hrvatsku kulturu neupitan je, ne samo za struku nego i za kulturnu javnost u cjelini, ali i prilika da se razgovori usmjere prema mogućnostima, izazovima i rješavanju kulturnih problema s kojima se suočavamo

Povijesna panorama najuspješnijih stripova

Erotična priča o junaku koji u Kini traži rudnik zlata i bori se s riječnim piratima, nije odgovarala komunističkoj ideologiji

"Terry i pirati" jedan su od najcjenjenijih pustolovnih stripova nastalih tridesetih godina prošlog stoljeća. Svoj kreativni vrhunac strip je postigao upravo u završnim godinama rada Miltona Cani, a nastao je na poticaj kapetana Josepha Pattersona, urednika Chicago Tribune New York News Syndicatea. Radnja stripa započinje dolaskom Terryja Leeja u Kinu, u pratnji su mu snažni zaštitnik novinar Pat Ryan, prevoditelj i lokalni vodič George Webster Confucius, lijepa Dale Scott i njen otac Ol' Pop

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!