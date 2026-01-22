Odlučeno je: Nedavno vandalizirani mural posvećen Zdravki Krstulović uskoro će osvanuti u Porinovoj ulici

Hrvatsko narodno kazalište (HNK) Split osudilo je vandalski čin kojim je oštećen mural posvećen Zdravki Krstulović, jednoj od najvažnijih umjetnica u povijesti splitskog i hrvatskog kazališta, a iz splitske gradske uprave potvrdili su da će nova lokacija za mural biti u Porinovoj ulici kod zgrade HNK.
"Takvi postupci predstavljaju neprihvatljiv napad na kulturne vrijednosti, javni prostor i sjećanje na osobe koje su svojim radom trajno zadužile ovaj grad", smatraju u HNK.
Mural legendi hrvatskog glumišta Zdravki Krstulović na nathodniku pokraj Koteksa na Gripama uništen je pod okriljem noći početkom tjedna kada je prebojan logom Torcide, a izrađen je povodom 75. obljetnice te navijačke skupine. Taj je čin osudila Građanska inicijativa Split, ali i brojni građani. Riječ je o prvom muralu u Splitu posvećenom ženskoj osobi s porukom "Ja sam Dalmacija" kojeg je inicirala splitska udruga Domine. Mural je otkriven krajem rujna 2019. godine u sklopu Mediteranskog ženskog festivala, a oslikala ga je splitska umjetnica Josipa Krolo.
"Oni koji su to učinili trebali bi se ubuduće prije takvih postupaka posavjetovati. Iako mural datira iz 2019. godine i evidentno je bio u lošem stanju, takav se čin nije smio dogoditi. Kultura i umjetnost ne mogu i ne smiju biti meta nasilja, nebrige ili nepoštivanja. Očuvanje javnih umjetničkih djela zajednička je odgovornost svih, osobito kada je riječ o nasljeđu koje pripada cijeloj zajednici", navodi splitski HNK u priopćenju.
Iz tog kazališta očekuju da se takvi činovi jasno osude te da se poduzmu svi potrebni koraci kako bi se zaštitila kulturna baština i dostojanstvo umjetnika koji su obilježili identitet Splita. Zajedno s Gradom Splitom i udrugom Domine, HNK Split će se usuglasiti o novoj lokaciji za mural. Iz Grada Splita su potvrdili kako imaju odobrenje za mural Zdravke Krstulović na novoj lokaciji u Porinovoj ulici, na zidu zgrade HNK Split.
"Grad Split, Hrvatsko narodno kazalište Split te nadležni Konzervatorski odjel Ministarstva kulture i medija izrazili su spremnost podržati postavljanje murala na toj lokaciji, čime je omogućen daljnji napredak projekta. Važno je istaknuti da je projekt od samog početka vođen kroz otvorenu i konstruktivnu komunikaciju sa svim uključenim dionicima, kako bi se osiguralo razumijevanje, podrška i usklađenost svih koraka potrebnih za njegovu realizaciju", istaknuli su iz Grada.
Trenutno se, kažu, radi na usuglašavanju tehničkog rješenja izvedbe, uključujući sve potrebne korake kako bi radovi bili u potpunosti usklađeni s propisima i stručnim smjernicama. Zahvalili su svim institucijama na promptnoj komunikaciji i spremnosti na suradnju te vjeruju da će mural posvećen izuzetnoj umjetnici i prvakinji splitskoga glumišta uskoro dobiti svoje zasluženo mjesto u javnom prostoru.