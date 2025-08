Financiramo koncerte u manjim mjestima jer zimi zamre sve izvan Zagreba i još nekoliko većih gradova

Riječki glazbenik Dražen Baljak još je od srednjoškolskih dana u glazbenim vodama te je bio član više glazbenih sastava, a danas je gitarist Leta 3 i benda Ministranti. Osim aktivne uloge u glazbenim sastavima, promotor je urbane kulture i organizator brojnih koncerata i drugih glazbenih događanja te je aktivan u udruženjima glazbenika. Od lipnja 2022. predsjednik je Hrvatske glazbene unije, a od rujna 2022. suosnivač i Ureda za izvoz hrvatske glazbe (We Move Music Croatia), a i jedan od organizatora prvog hrvatskog showcase festivala i glazbene konferencije SHIP u Šibeniku.

Ured za izvoz glazbe Hrvatska bavi se sufinanciranjem bendova i glazbenih profesionalaca u inozemstvu te poticanjem koncertne aktivnosti u Hrvatskoj izvan najvećih gradova. Ured za izvoz glazbe u suradnji s Ministarstvom kulture i medija pokrenuo je natječaj AJMO! te nedavno najavio i drugu sezonu. Naime, uočen je manjak koncertne aktivnosti izvan najvećih gradova, koji onemogućava razvoj glazbene scene te je stoga pokrenut projekt AJMO!, koji je je zamišljen da sufinanciranjem pomogne organiziranje koncerata u manjim sredinama u kojima nedostaje takvih događaja. Model je jednostavan, organizatori koncerata i klubovi iz manjih sredina mogu se javiti na natječaj te će se onima s najboljim programima financirati organiziranje koncerata.

Ured za izvoz glazbe Hrvatska, u suradnji s Ministarstvom kulture i medija Republike Hrvatske, najavio je početak druge sezone projekta AJMO!, kojem je cilj ravnomjerno razvijati koncertnu aktivnost, poticati publiku te osnažiti hrvatsku glazbenu scenu. Prva sezona projekta AJMO! bila je izuzetno uspješna s 53 koncerta i više od 80 izvođača u 12 hrvatskih gradova. Kako idu pripreme i prijave za drugu sezonu?

Da, s iznimnim veseljem možemo potvrditi da projekt AJMO!, koji je prošle godine imao svoje premijerno pilot-izdanje, ide dalje. Organizirana su događanja u 12 gradova, s 53 koncerta i više od 80 izvođača te se potvrdilo da je ovaj model zaista potreban kako bismo oživjeli prilično nestabilnu klupsku koncertnu sezonu izvan velikih gradova u jesenskim i zimskim mjesecima. Pripreme su za ovaj drugi ciklus odavna završene, prijave za zainteresirane izvođače okončane, a u tijeku su prijave organizatora koji će biti korisnici sufinanciranja. Traju do 1. kolovoza, a ove će godine dobitnika biti 15, što je također povećanje koje veseli.

Velik broj prijavljenih izvođača za ovu godinu pokazuje i da je među njima veliki interes? Među njima su i etablirana imena, ali i brojni neafirmirani bendovi?



Mi smo zainteresirane izvođače, a ove ih je godine čak 370, što je 20 posto više nego lani, svjesno svrstali u 4 "jakosne skupine". Naime, smisao i cilj nam je i promovirati, i žanrovski i po stažu, raznolike hrvatske glazbenike, od onih koji se tek probijaju do zaista eminentnih i dugo prisutnih imena. Obveza je organizatora odraditi najmanje 4 koncerta s po jednim imenom iz svake "jakosne skupine", čime se onda ostvaruje ova ideja.

U natječaju ne mogu sudjelovati organizatori većih urbanih središta poput Zagreba, Rijeke, Osijeka i Splita? Želite koncerte i glazbena događanja dovesti u male sredine?



To je jedan od ciljeva projekta. Naime, naša su mapiranja scene koja smo odradili pri osnivanju Ureda za izvoz glazbe (We move music Croatia) pokazala da se gotovo osamdeset posto glazbenih događanja izvan velikih gradova u RH odvija u ljetnim mjesecima. Zimi se, nažalost, u većini države, a pogotovo u onom dijelu koji se ljeti turistički iscrpi, spava zimski san. K tome, jedino Zagreb ima stabilnu kontinuiranu cjelogodišnju koncertnu sezonu, uz povremene bljeskove većih gradova koje smo stoga iz natječaja isključili.

Ima li publike u manjim sredinama za stabilne koncertne aktivnosti?



Rekao bih kako gdje. Negdje zaista popriličan broj publike vapi za kontinuiranom koncertnom sezonom, a negdje se publika kroz ovaj i slične projekte tek mora stvoriti. I stvara se. Tu dolazimo do famoznog pojma "razvoj publike", koji ovdje dobiva smisao.

Kakvu će potporu dobiti pobjednici natječaja? Što kažu lanjski pobjednici koliko im je sudjelovanje pomoglo u daljnjim aktivnostima?



Svaki će organizator dobiti ravno po deset tisuća eura za sufinanciranje četiri koncerta koja je dužan organizirati od 1. listopada 2025. do 1. ožujka 2026. Lanjski su komentari organizatora takvi da je posve jasno da se ovi koncerti bez ovog projekta i pružene potpore ne bi uopće održali. Nažalost, neki bi prostori čak i zatvorili svoja vrata da kroz AJMO! nisu dobili neku svjetliju perspektivu, kako kroz prizmu sufinanciranja tako i kroz aspekt umrežavanja s drugim prostorima i čimbenicima na sceni.

Čini se da novih, mladih izvođača iz raznih glazbenih žanrova ne nedostaje. Što su mladim bendovima najveći izazovi danas. Što biste im vi poručili?



Naravno da ne nedostaje talentiranih novih izvođača. Drugi i ne manje bitan cilj projekta AJMO! je upravo pružiti mladima mogućnost da koncertiraju i bar donekle materijaliziraju svoj trud jer je koncert, živa izvedba pred publikom, najveća nagrada svakom mladom, pa i starom glazbeniku. A izazova za mlade glazbenike ne nedostaje. Rekao bih da je najveći trenutačni problem mladih glazbenika nestrpljivost. Donekle razumljivo s obzirom na vrijeme u kojem živimo. Pa im je to neka moja poruka – talent je samo pola posla. Ustrajnost i rad druga su jednako bitna polovina.

Može li se živjeti od glazbe? Često su glazbenici prisiljeni imati jedan stalni "klasični posao"?



Pa to i kod nas i u svijetu varira. Ima ljudi koji su potpuni profesionalci te žive samo i isključivo od glazbe, a ima i dosta glazbenika kojima je to sekundarna djelatnost. Ovisi to o puno faktora – životnim odlukama, razini uspješnosti koja isto varira ovisno o periodu karijere, veličini tržišta na kojem djeluješ itd. Kod nas je sigurno s obzirom na realno male brojke teže nego negdje drugdje, ali nije nemoguće. Ured za izvoz glazbe Hrvatska osnovan je ciljano kako bi se mogućnosti proboja na druga tržišta povećale, što onda u idealnom scenariju potencijalno može pridonijeti i odluci o življenju isključivo od glazbe.

Ured za izvoz glazbe Hrvatska organizator je i SHIP festivala u Šibeniku, koji će se održati od 11. do 14. rujna i predstavit će se svi organizatori koji će ove godine biti odabrani u ovogodišnjem natječaju. No na SHIP festivalu sudjeluje čak 48 bendova iz Hrvatske i svijeta te izrasta u jedan od glavnih glazbenih događaja. Što je cilj SHIP-a i koliko je važan?



SHIP je prva i jedina hrvatska glazbena konferencija i showcase festival na jednom mjestu. Glazbeni showcase podrazumijeva da se publici i glazbenoj industriji na njemu predstavljaju novi izvođači koji su potencijalno internacionalno uspješni. Mi tako na šest spektakularnih šibenskih pozornica u tri dana festivala ugostimo čak 48 izvođača, od čega su polovina naši sjajni izvođači koje predstavljamo svijetu, a druga polovina internacionalni izvođači iz cijelog svijeta koje predstavljamo našoj publici i industriji. Ovo je treća godina SHIP-a, koji je zaista, osim što je glazbena poslastica, postao i jedno od "must-see" ljetnih festivalskih događanja u Hrvatskoj.

Hrvatska glazbena unija svojevrsni je sindikat glazbenika. Što su glavni izazovi za glazbenike u Hrvatskoj i koji su problemi s kojima se suočavaju?



HGU je najmnogobrojnija udruga glazbenika u RH koja okuplja sve hrvatske glazbenike neovisno o žanru glazbe ili razini profesionalnosti bavljenja njome i on zaista jest svojevrsni sindikat kad govorimo o zastupanju prava i borbi za interese glazbenika. A izazova i problema je mnogo budući da se glazbena profesija u jednom dijelu javnosti i ne smatra profesijom. Dovoljno je da krenemo od toga. Posljednji su izazovi vezani za nove tehnologije, kao što je digitalna distribucija i raspodjela naknada s digitalnih platformi koja je već neko vrijeme globalni glazbenički problem, ali se, bar kod nas, sada naziru rješenja. AI (umjetna inteligencija) u glazbi je cijelo jedno novo nedavno otvoreno poglavlje koje je novi ozbiljan izazov... I tako, nikad nije dosadno.

Kako Let 3 provodi ljeto? Kada će novi album?



Let 3 svira punom parom. Evo i ovaj intervju radimo između dva koncerta. Album smo više-manje snimili instrumentalno, sad su na redu vokali i dosnimavanja te studijske finese. Mislim da bismo ga u ovoj godini trebali izbaciti u cijelosti. Izbacili smo već u 2025. dva nova singlea koja će se na albumu naći – "Cikica" i "Lassie", koje naša publika baš voli. Kad tome dodam činjenicu i da i moj r'n'r band Ministranti također završava ploču, pa bih u 2025. mogao izbaciti čak dva dugosvirajuća albuma, prilično sam happy.

Let 3 je na sceni već gotovo 40 godina i vi ste u bendu već gotovo tri desetljeća. Još je uvijek dovoljno žara u vama? Nemate namjeru stati tako skoro? Što vas najviše veseli u glazbi?



Let 3 je obitelj i institucija. I to ne samo glazbena. Štogod tko mislio o tome. Žara je dosta i ne vidim da bi to moglo tako skoro stati. Ali to će ovisiti o osnivačima i starosjediocima benda koji su, iako sam i ja u bendu već 27 godina, tu još dosta duže. A glazba vam je glazbeniku život. Potreba. Komuniciranje svih osjećaja jednim univerzalnim jezikom koji stalno iznova otkrivaš i učiš. Divota.