Noel Gallagher primio BRIT nagradu, oglasio se i Liam: 'Živio najveći tekstopisac kojeg je ova zemlja ikada vidjela od Lennona i McCartneyja'

U večeri punoj simbolike, na prvoj dodjeli BRIT nagrada održanoj izvan Londona, u njegovom rodnom Manchesteru, Noel Gallagher primio je prestižno priznanje za tekstopisca godine. Nakon što su mu nagradu uručili Bobby Gillespie, frontmen Primal Screama, i Pep Guardiola, menadžer njegovog voljenog Manchester Cityja, Noel je stao za mikrofon i učinio ono što su malobrojni očekivali.

Umjesto arogancije i samodopadnosti, uslijedio je govor koji je odjeknuo britanskom glazbenom scenom. "Da, Manchester! Moram zahvaliti svom bratu. I Boneheadu, Guigsyju, Andyju i Gemu. Bez njih, koji su oživjeli te pjesme, bio bih samo kantautor, a nikoga nije briga za kantautore", izjavio je Noel, javno odajući priznanje Liamu i ostatku Oasisa za ulogu u stvaranju glazbene povijesti. Svoj je govor, u maniri pravog Mancuniana, završio pokličem nogometnom klubu: "Naprijed jebeni plavi!"

Odluka da se nagrada dodijeli upravo Noelu izazvala je brojne rasprave, a najglasniji kritičar bio je, pomalo ironično, on sam. Uoči ceremonije, u intervjuu za talkSPORT, bez suzdržavanja je priznao: "Nisam napisao pjesmu već dvije godine. Nisam siguran kako mi je ovo prošlo, ali prihvatit ću." U svom stilu, ponudio je i dva moguća objašnjenja. Prvo, da su organizatori, zbog preseljenja ceremonije u Manchester, bili "očajni da netko iz Oasisa bude na pozornici". Drugo, i vjerojatnije objašnjenje, leži u nevjerojatnom komercijalnom uspjehu. "Prodali smo milijun albuma prošle godine, a da nismo ni ustali s kauča. Nisam siguran da se ijedan tekstopisac može mjeriti s tim. Ali, ako netko ima problem s tim, nađimo se na crvenom tepihu da to riješimo", poručio je kritičarima.

Dok je Noel bio iznenađujuće pomirljiv na pozornici, njegov brat Liam je, očekivano, priredio vlastiti show na društvenim mrežama. Tjednima su kružile glasine o njegovom mogućem pojavljivanju na dodjeli, no on ih je prvotno otklonio izjavom da ne može "biti u blizini tih ITV šupaka". Na dan dodjele unio je pomutnju objavom da je već u Manchesteru i da se "veseli vidjeti stara lica", da bi taj post ubrzo izbrisao i tvrdio da se samo šali. Ipak, nakon što je čuo Noelov govor, oglasio se porukom koja je zaokružila ovu nevjerojatnu obiteljsku sagu. "Živio najveći tekstopisac kojeg je ova zemlja ikada vidjela od Lennona i McCartneyja! P.S. Zovem se Liam", napisao je mlađi Gallagher, potvrđujući da je bratova gesta primljena i cijenjena.

Iako je Noelova skromnost bila osvježavajuća, službeno objašnjenje BRIT odbora nudi dublji uvid u razloge nagrade. Prema riječima predsjednice Stacey Tang, Noelove pjesme su više od tri desetljeća prožimale tkivo britanske kulture i postale soundtrack života za više generacija. Nagrada nije dodijeljena samo za recentni rad, već kao priznanje za cjelokupni opus koji je ponovno došao u fokus javnosti nakon spektakularne povratničke turneje "Oasis Live '25". Tijekom turneje bend je rasprodao 41 nastup diljem svijeta, a njihovi su albumi ponovno dominirali ljestvicama, dokazujući trajnu snagu pjesama poput 'Wonderwall', 'Live Forever' i 'Don’t Look Back in Anger'.

Dodjela nagrada 2026. godine ostat će upamćena ne samo po pomirenju braće Gallagher, već i kao značajna prekretnica za samu manifestaciju. Nakon desetljeća provedenih u Londonu, BRIT Awards preselio se u Co-op Live arenu u Manchesteru, odajući počast gradu koji je iznjedrio neke od najvećih britanskih bendova.

Organizatori su također odgovorili na kritike o nedostatku rodne raznolikosti iz prethodnih godina, pa je ove godine čak 70 posto nominacija pripalo ženama i nebinarnim izvođačima. Apsolutna pobjednica večeri bila je Olivia Dean, koja je osvojila sve četiri nagrade za koje je bila nominirana, uključujući onu za najbolju izvođačicu i najbolji album, no unatoč uspjehu novih zvijezda, večer je pripala čovjeku koji je, kako je i sam priznao, nagradu zaslužio pjesmama napisanim desetljećima ranije.