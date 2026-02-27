Diskodelikt najavljuje snažno drugo izdanje: Premijerni nastup Moxie u Zagrebu i povratak Tijane T

Zagreb se priprema za još jedno međunarodno gostovanje u Petom Kupeu u sklopu programa Diskodelikt, koji u fokus stavlja selektorski pristup i suvremene struje elektroničke glazbe. Nakon što je premijerno izdanje s Paramidom potvrdilo jasnu viziju nove klupske večeri Diskodelikt, njezina osnivačica Elena Mikac nastavlja s kustoskim pristupom programu koji naglašava beskompromisnu selekciju i specifičan zvučni potpis.

U drugom poglavlju, koje se održava u petak, 27. veljače, u zagrebačkom klubu Peti Kupe, za pult staju dvije autoritativne selektorice: londonska ikona Moxie i regionalni globalni fenomen Tijana T., a pridružuje im se i lokalna snaga Elena Mikac.

Moxie u Zagreb stiže na vrhuncu svoje karijere, kao figura koja već više od desetljeća definira zvuk Londona. Kao dugogodišnja rezidentica utjecajnog NTS radija, Moxie je postala sinonim za eklektičan zvuk koji spaja deep house, Detroit techno i soulom prožete perkusivne ritmove. Njezini nastupi na festivalima poput Houghtona, Glastonburyja, Love Internationala i u klubovima poput Panorama Bara, potvrđuju je kao jednu od najcjenjenijih selektorica današnjice.

Tijana T, najistaknutije ime beogradske scene s respektabilnom globalnom karijerom, vraća se pred zagrebačku publiku. Poznata po svojoj tehničkoj preciznosti i nevjerojatnoj sposobnosti čitanja plesnog podija, Tijana se jednako prirodno snalazi u maratonskim setovima kultnog Drugstorea kao i na glavnim pozornicama svjetskih festivala. Njezin zvuk je širok i nepredvidiv, od sirovog acid techna i breakbeata do sofisticiranih house i pop utjecaja, uvijek s nepogrešivim osjećajem za trenutak.

Domaću podršku daje Elena Mikac, DJ-ica koja se posljednjih godina profilira kao ključno ime nove generacije regionalne scene. Iako je glazbeno stasala na houseu, Elena kroz Diskodelikt i svoje nastupe na vodećim festivalima i događanjima istražuje širi spektar žanrova, bježeći od stroge žanrovske odrednice. Spoj londonskog perkusivnog housea, beogradske techno preciznosti i domaće vizije koju gura Elena Mikac, pozivnica je za sve koji cijene autentičan klupski doživljaj.