HGSS se oprostio od preminulog člana: 'Dino je bio vrijedan i predan, čovjek velikog srca...'

"S velikom tugom opraštamo se od Dine Trojaka našeg prijatelja i člana", objavila je Hrvatska gorska služba spašavanja. HGSS Stanica Varaždin objavila je kako je Trojak bio "vrijedan i predan član" i "čovjek velikog srca". Naglasili su da je uvijek bio spreman pomoći drugima. Istaknuli su kako je svojim znanjem, radom i ljudskošću ostavio dubok trag na kolege.

"Njegov doprinos radu stanice, kao i njegov odnos prema kolegama, prijateljima i zajednici ostat će trajno upamćen". Iz HGSS-a su uputili izraze sućuti obitelji, prijateljima i svima koji su ga voljeli te poštivali. Posljednji ispraćaj Dine Trojaka bit će sutra, 3. ožujka, u 12:30 na varaždinskom groblju.