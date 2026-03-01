Utrka s vremenom koju prati cijeli svijet: Večeras pogledajte može li osramoćeni policajac postati heroj pred kamerama

Što se dogodi kada jedna kobna pogreška izbriše tanku liniju između heroja i zlikovca? Upravo to pitanje postavlja akcijski triler "Do posljednje sekunde", koji ove nedjelje u 23:39 stiže na Prvi program HTV-a.

U središtu priče je Frank Penny, policajac na lošem glasu kojeg utjelovljuje svestrani Aaron Eckhart, poznat po ulogama u hitovima poput "Viteza tame" i "Pada Olimpa". Penny je čovjek progonjen prošlošću, policajac s reputacijom onoga koji prvo puca, a tek onda postavlja pitanja. Kada kći šefa policije (Giancarlo Esposito, nezaboravni Gus Fring iz serije "Breaking Bad") bude oteta i zatočena u kutiji koja se polako puni vodom, Penny dobiva priliku za iskupljenje, no u žaru akcije on čini katastrofalnu grešku, slučajno ubivši otmičara, jedinog čovjeka koji zna gdje se djevojčica nalazi. Sa satom koji otkucava i bez ikakvih tragova, Pennyjeva misija postaje gotovo nemoguća.

Lišen značke i oružja od strane svojih nadređenih koji ga smatraju opasnim "kaubojem", Frank Penny odlučuje uzeti stvari u svoje ruke. Svjestan da je upravo on možda osudio nevinu djevojčicu na smrt, kreće u odmetničku misiju spašavanja, prkoseći ne samo kriminalcima, već i cijelom policijskom sustavu koji ga sada pokušava zaustaviti. Njegova utrka s vremenom postaje još složenija kada mu se na putu nađe Ava Brooks (Courtney Eaton), ambiciozna i pomalo iritantna vlogerica koja u potrazi za ekskluzivnom pričom počinje uživo prenositi svaki Pennyjev pokret. Dok milijuni građana putem njezina kanala prate potjeru, cijeli grad postaje pozornica, a lovci i lovina izloženi su pogledima svih, uključujući i preostale otmičare koji sada znaju svaki njihov sljedeći korak.

Ovaj moderni element prijenosa uživo nije samo stilski dodatak, već i pokretač radnje koji filmu daje dodatnu dimenziju napetosti i društvene kritike. Redatelj Steven C. Miller vješto koristi dinamiku modernih medija kako bi stvorio osjećaj hitnosti koji se odvija gotovo u stvarnom vremenu. Dok se Penny i Ava probijaju kroz gradski kaos, suočeni s mecima, eksplozijama i nemilosrdnim bratom ubijenog otmičara (Ben McKenzie, poznat iz serija "The O.C." i "Gotham") koji traži osvetu, gledatelji su uvučeni u vrtlog akcije koja ne dopušta predah. Iako je premisa o partnerstvu između ciničnog veterana i idealistične novinarke već viđena, kemija između Eckharta i Eaton, te stalna opasnost koja vreba iza svakog ugla, čine film iznenađujuće zabavnim i energičnim.

Iako su kritičari, poput onih iz časopisa Variety, istaknuli da film možda ne donosi revoluciju u žanr, složili su se da je riječ o visokooktanskoj zabavi s vješto režiranim akcijskim scenama. Od početne potjere pješice koja oduzima dah do vratolomija s automobilima i helikopterima, "Do posljednje sekunde" ispunjava sva očekivanja ljubitelja žanra. Aaron Eckhart se potpuno predaje fizički zahtjevnoj ulozi antiheroja koji nema što izgubiti, donoseći sirovu energiju i ranjivost lika koji se bori ne samo za život djeteta, već i za vlastitu dušu. Njegova izvedba nosi film i daje mu težinu koja ga izdiže iznad prosječnih akcijskih naslova.

Osim čistog adrenalina, "Do posljednje sekunde" postavlja intrigantna pitanja o ulozi medija i tehnologije u suvremenom svijetu. Kroz lik Ave Brooks, film istražuje etičke dileme "građanskog novinarstva", gdje je glad za klikovima i popularnošću često važnija od ljudskih života. Prikazujući kako prijenos uživo utječe na policijsku operaciju, pretvarajući tragediju u reality show, film nudi oštru kritiku društva opsjednutog ekranima. Avin put od egocentrične vlogerice do osobe sa savješću, iako predvidljiv, služi kao moralni kompas u priči koja zamagljuje granice između ispravnog i pogrešnog. Film se ne boji prikazati kako javnost, ali i sami mediji, postaju sudionici u kaosu, ponekad pomažući, a ponekad odmažući glavnim junacima.

Ako tražite film koji će vas prikovati uz ekran i natjerati da se zapitate što biste vi učinili da vas prate milijuni očiju, "Do posljednje sekunde" je pravi izbor za nedjeljnu večer. To je priča o iskupljenju, hrabrosti i borbi protiv sustava, upakirana u beskompromisnu akciju koja traje od prve do posljednje minute. Pripremite se za napetu vožnju ulicama grada gdje je jedino pravilo da nema pravila, a sve se odvija pred budnim okom kamere.