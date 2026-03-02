Putin pod neviđenim pritiskom, ruski političari pobjesnili: 'Naši saveznici sustavno se uništavaju. Jasno je tko je sljedeći'

Ruski predsjednik Vladimir Putin izrazio je sućut u povodu smrti iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Khamneija. Putin je čin nazvao "ubojstvom počinjenim u ciničnom kršenju svih normi ljudskog morala i međunarodnog prava". "U našoj zemlji, ajatolah će se pamtiti kao izvanredan državnik koji je dao golemi osobni doprinos razvoju prijateljskih rusko-iranskih odnosa, dovodeći ih na razinu sveobuhvatnog strateškog partnerstva“, rekao je ruski predsjednik. Kremlj je ovu poruku na svom službenom Telegram računu, upućenu predsjedniku Islamske Republike Iran, Masoudu Pezeshkianu. Rusko ministarstvo vanjskih poslova oštro je osudilo zajedničku američko-izraelsku vojnu operaciju u Iranu, nazvavši je "unaprijed planiranim i ničim izazvanim činom oružane agresije protiv suverene i neovisne države članice UN-a, kršeći temeljna načela i norme međunarodnog prava". Kremlj je danas izjavio da je Rusija u stalnom kontaktu s iranskim vodstvom o onome što naziva "otvorenom agresijom" protiv Teherana te da je duboko razočarana razvojem događaja. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da Rusija analizira situaciju i donosi vlastite zaključke. Prema analitičarima, Putin osobno još nije oštro zaprijetio, ali u Rusiji očito bijes raste.

Ruski zastupnik Aleksej Žuravljev, zamjenik predsjednika odbora za obranu Državne dume, pozvao je Putina da odmah pruži vojnu pomoć Iranu nakon američko-izraelske operacije. U izjavama za ruske medije Žuravljev je naglasio da Rusija ne smije ostati samo na diplomatskim prosvjednim notama. "Ovo nije situacija u kojoj se trebamo ograničiti na protestne note, već stati uz Iran prije nego što bude prekasno, svim mogućim sredstvima, uključujući vojnu podršku", kazao je. "Jasno je da Sjedinjene Američke Države više neće ni pokušavati pregovarati s bilo kim i napadat će novog protivnika s obnovljenom snagom. Moraju se zaustaviti na ovim linijama, opskrbiti oružjem, obavještajnim podacima i svime potrebnim kako bi Iran mogao zadržati ovu armadu u svom smjeru", dodao je. Žuravljev je čak predložio stvaranje vojne koalicije autoritarnih država za podršku Teheranu, piše Daily Express.

Ruski ideolog i Putinov bliski suradnik Aleksandar Dugin otišao je korak dalje, opisujući napade kao dio sustavnog uništavanja ruskih saveznika. "Jedan po jedan, naši saveznici se sustavno uništavaju. Jasno je tko je sljedeći, i jasno je što znače pregovori s takvim neprijateljem. Najvažnije sada, za Iran, za Rusiju, za čovječanstvo jest dugi rat na Bliskom istoku", poručio je.

Ruski umirovljeni general-pukovnik Andrej Guruljov, bivši zamjenik zapovjednika Južnog vojnog okruga i aktualni zastupnik Državne dume, izrazio je duboku zabrinutost zbog gubitka ruskih saveznika diljem svijeta. U kratkom videu koji je brzo postao viralan, Guruljov je otvoreno priznao da se Rusija suočava s nizom geopolitičkih poraza.

"Zabrinjavajuće je, ljudi. Gubimo saveznike pred vlastitim očima. Prvo je pala Venezuela, sada Izraelci potpuno spaljuju Iran. Sutra će Kuba mahati repom. Ostali smo sami u ringu", rekao je Guruljov na snimci koju je podijelio bivši savjetnik ukrajinskog ministra unutarnjih poslova Anton Gerašenko, koji je uz objavu dodao sarkastičan komentar: „Usput, zaboravio je spomenuti Siriju.“

