Među nominiranima za Rock and Roll Hall Of Fame našli su se Iron Maiden, Oasis i Phil Collins, ali i pop zvijezde Mariah Carey, Shakira i P!nk

Zaklada Rock and Roll Hall of Famea otkrila je imena 17 izvođača koji se natječu za ulazak u glazbenu besmrtnost, a ovogodišnji popis potvrđuje dugogodišnji trend širenja definicije onoga što rock and roll danas predstavlja. Lista je žanrovski najraznolikija u posljednjih nekoliko godina, obuhvaćajući sve od heavy metala, britpopa i post-punka do R&B-ja, hip-hopa i globalnog pop zvuka.

Među nominiranima su se tako našla imena kao što su The Black Crowes, Mariah Carey, Billy Idol, Sade, Joy Division/New Order te, na oduševljenje mnogobrojnih obožavatelja, britanski rockeri Oasis i metal ikone Iron Maiden. Predsjednik zaklade John Sykes istaknuo je kako "ovaj raznoliki popis talentiranih nominiranih prepoznaje lica i zvukove rock and rolla koji se neprestano razvijaju te njegov trajni utjecaj na kulturu mladih".

Neizvjesnost dodatno pojačava činjenica da je od sedamnaest nominiranih, čak deset njih na listiću po prvi put. Među debitantima se posebno ističe Phil Collins, koji je već član Kuće slavnih s grupom Genesis, a sada se bori i za prestižno mjesto u klubu dvostrukih laureata kao solo izvođač. Po prvi put nominirani su i kultni kantautor Jeff Buckley te soul pjevač Luther Vandross, obojica posthumno. Debitantsku listu zaokružuju globalne pop zvijezde Shakira i P!nk, australski rokeri INXS, pjevačica Melissa Etheridge te ključna imena R&B i hip-hop scene: Lauryn Hill, New Edition i Wu-Tang Clan.

Ipak, najveća drama i ove se godine vrti oko povratnika. Ovo je treći put da su nominirani Iron Maiden, čije se ignoriranje godinama smatra jednom od najvećih nepravdi u povijesti ove institucije, a njihovi obožavatelji se nadaju da je ovo napokon njihova godina. Isti broj nominacija bilježe i braća Gallagher iz Oasisa, čija je kandidatura osnažena nedavnom trijumfalnom povratničkom turnejom, ali i pop diva Mariah Carey, vlasnica nevjerojatnih devetnaest broj jedan hitova koja još uvijek čeka svoje mjesto među velikanima. Na listu se vraćaju i Billy Idol i The Black Crowes, kojima je ovo druga uzastopna nominacija, te britanska pjevačica Sade, nominirana nakon pauze od dvije godine.

Proces odabira novih članova ostaje nepromijenjen. Da bi umjetnik uopće bio podoban za nominaciju, mora proći najmanje 25 godina od objave njegovog prvog komercijalnog izdanja. Konačnu odluku donosi glasačko tijelo koje čini više od 1200 umjetnika, povjesničara, novinara i glazbenih profesionalaca diljem svijeta. Svoj glas mogu dati i obožavatelji putem internetske ankete na službenim stranicama Kuće slavnih, a svi njihovi glasovi zbrajaju se u jedan "zajednički glasački listić" koji se pribraja ostalima. Imena izvođača koji će činiti klasu 2026. bit će službeno objavljena tijekom travnja, dok će se svečana ceremonija uvođenja održati na jesen.

Iako je ishod teško predvidjeti, analitičari se slažu da nekoliko imena ima snažan vjetar u leđa. Phil Collins, zbog svog golemog utjecaja i statusa legende, slovi kao jedan od najizglednijih kandidata za ulazak iz prvog pokušaja. Slično vrijedi i za Oasis, čiji je komercijalni i kulturni utjecaj devedesetih bio neizmjeran, a nedavna turneja samo je potvrdila njihov status rock divova. Mnogi vjeruju da je konačno došlo vrijeme i za Iron Maiden, pogotovo jer na listi ove godine nema izrazitih favorita iz klasičnog rock miljea koji bi im mogli "ukrasti" glasove tradicionalnijih birača. Lauryn Hill također ima jake adute; njezin album "The Miseducation of Lauryn Hill" smatra se remek-djelom koje je definiralo jednu generaciju.

S druge strane, bitka će biti neizvjesna u R&B kategoriji, gdje se za glasove bore Luther Vandross, New Edition i Sade, što bi moglo dovesti do rasipanja glasova. Slična je situacija i s pop divama, gdje će birači morati odlučivati između Mariah Carey, Shakire i P!nk. Nominacija Wu-Tang Clana predstavlja test za širinu pogleda glasačkog tijela, no njihov revolucionarni doprinos hip-hopu je neosporan. Jedinstven slučaj je Jeff Buckley, umjetnik s malim katalogom, ali s gotovo mitskim statusom i ogromnim utjecajem na generacije glazbenika koje su došle poslije njega. Svaka nominacija je priča za sebe, a ovogodišnja lista dokazuje da je jedino pravilo Rock and Roll Hall of Famea da pravila više nema.