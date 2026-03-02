Sharon Osbourne otkrila detalje dokumentarca o Ozzyju: 'Ne želimo uljepšavati film. Bit će to sirova, nefiltrirana priča o ljubavi'

Emocije su preplavile dvoranu tijekom dodjele nagrada BRIT Awards 2026, gdje je Ozzyju Osbourneu, legendarnom frontmenu Black Sabbatha i jednom od najutjecajnijih glazbenika u povijesti rocka, posthumno dodijeljena nagrada za životno djelo. Nagradu su u njegovo ime primile supruga Sharon i kći Kelly, a njihov dirljiv govor i posveta koja je uslijedila ostavili su malo koga ravnodušnim.

Upravo u toj atmosferi, ispunjenoj sjećanjima i slavljem jednog nevjerojatnog života, Sharon je potvrdila ono o čemu se dugo nagađalo, otkrivši da aktivno radi na tome da se životna priča "Princa tame" prenese na filmsko platno. U razgovoru za Daily Mail na zabavi nakon dodjele, izjavila je kako je njezina misija podijeliti Ozzyjevu priču sa svijetom.

"Želim prenijeti Ozzyjevu životnu priču na veliko platno, živio je vrlo fascinantan život. Mislim da bi to bilo sjajno", izjavila je Sharon, naglašavajući kako se, unatoč neizmjernoj tuzi zbog suprugove smrti u srpnju prošle godine, osjeća blagoslovljeno. "Tijekom posljednjih nekoliko mjeseci rekla sam samoj sebi koliko sam blagoslovljena što sam ga imala u svom životu i što sam provela toliko dugo s njim. Neki ljudi izgube ljubav svog života nakon nekoliko godina, a ja sam ga imala 47 godina", iskreno je podijelila svoje osjećaje. Njezinu odlučnost dodatno je učvrstila počast koju su Ozzyju na pozornici odali njegovi prijatelji, predvođeni Robbiejem Williamsom i gitaristom Zakkom Wyldeom, čiji je nastup s članovima Ozzyjevog benda Sharon opisala kao "istinski dirljiv".

Iako je vijest o filmu odjeknula nakon dodjele nagrada, ideja o biografskom filmu o obitelji Osbourne nije nova. Sharon je još prije nekoliko godina jasno dala do znanja kakvu vrstu filma želi, oštro kritizirajući uljepšane glazbene biografije. U jednom ranijem intervjuu usporedila je svoju viziju s filmom "Bohemian Rhapsody", kazavši kako će njihov film biti "puno stvarniji". "Ne želimo da bude ispoliran, sjajan i čist. Ne radimo ga za djecu. To je film za odrasle", izjavila je tada, opisujući film o grupi Queen kao "Hallmarkov film" koji je žrtvovao autentičnost radi komercijalnog uspjeha. Njezina namjera je, dakle, oduvijek bila ista: prikazati sirovu, nefiltriranu priču o ljubavi, borbi i preživljavanju koja se krila iza blještavila pozornice.

Projekt je već u poodmakloj fazi razvoja, a iza njega stoje ozbiljna imena. Scenarij potpisuje Lee Hall, poznat po radu na filmu "Rocketman" o životu Eltona Johna, što jamči vješt pristup kompleksnoj glazbenoj biografiji. Produkciju zajednički potpisuju Sony Pictures i Polygram Entertainment u suradnji s obiteljskom tvrtkom Osbourne Media, osiguravajući da će priča ostati vjerna viziji onih koji su je i živjeli. Film bi se trebao fokusirati na rane godine njihove veze, od 1979. do 1996. godine, pokrivajući turbulentno razdoblje Ozzyjevog odlaska iz Black Sabbatha, početak njegove solo karijere pod Sharoninim menadžmentom i sve uspone i padove koji su definirali njihov brak. I dok Sharon još nije otkrila tko bi mogao utjeloviti Ozzyja, izrazila je želju da nju glumi Florence Pugh, dok bi za ulogu supruga radije angažirala potpuno nepoznatog glumca.

Kelly i Sharon Osbourne na dodjeli BRIT Awardsa Foto: Isabel Infantes/REUTERS

Ozzy Osbourne preminuo je u 76. godini, samo dva tjedna nakon što je održao emotivni oproštajni koncert u svom rodnom Birminghamu. Njegov odlazak ostavio je prazninu na svjetskoj glazbenoj sceni, a dodjela nagrade za životno djelo bila je prilika da mu se još jednom oda počast. U svom govoru na BRIT Awards, Sharon ga je s ljubavlju opisala kao "najskromnijeg egomanijaka kojeg ste ikada mogli upoznati". Podsjetila je publiku na njegov put od skromnog radničkog naselja u Birminghamu do statusa globalne ikone. "Proveli smo veći dio života na turnejama po svijetu, ali Ozzyjevo srce nikada nije napustilo Englesku. Gdje god da smo bili, uvijek je bio ponosan što je radnički dečko iz Birminghama i nikada nikome nije dopustio da to zaboravi", rekla je, dok je Kelly dodala: "Hvala vam što volite mog oca onoliko koliko ga i mi volimo."

Priča o Ozzyju i Sharon već je ispričana u različitim formatima, od kultnog reality showa "The Osbournes" koji je početkom 2000-ih promijenio televiziju, do niza dokumentaraca. Među njima se ističu "God Bless Ozzy Osbourne" iz 2011., u produkciji njihovog sina Jacka, koji je ponudio intiman uvid u Ozzyjevu borbu s ovisnošću, te "Biography: The Nine Lives of Ozzy Osbourne" iz 2020. godine.

Posljednji dokumentarni zapis, "Sharon & Ozzy Osbourne: Coming Home", objavljen u listopadu 2025., zabilježio je posljednje tri godine Ozzyjevog života, njegov povratak u Englesku i hrabru borbu s Parkinsonovom bolešću. Ipak, nadolazeći igrani film obećava ispričati njihovu priču na potpuno nov način, nudeći intiman i dramatičan portret jedne od najizdržljivijih i najluđih ljubavnih priča u povijesti rock and rolla.