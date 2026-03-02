Naši Portali
"njezine riječi"

Sara Renar na novom albumu govori o površnosti u javnom prostoru, a završnu pjesmu komotno bi mogao potpisati Nick Cave

Zagreb: Koncert Sare Renar na zadnjoj večeri Ljeta u MSU
Neva Zganec/PIXSELL
Autor
Hrvoje Horvat
02.03.2026.
u 09:33

Sara Renar s osam pjesama pokušava dati odgovor na pitanja kako odgovoriti na općeprisutnu buku, nedostatak komunikacije na osobnoj i društvenoj razini, i može li mrak oko nas – stvaran i figurativan – biti nježan prema nama

Na nedavnom koncertu u Milanu David Byrne na pozornici je rekao kako usred ove buke oko nas, ljubav i nježnost danas mogu biti vrlo radikalni načini otpora. Nešto slično poručuje i Sara Renar s novog albuma "Nježne riječi", koji s osam pjesama pokušava dati odgovor na pitanja kako odgovoriti na općeprisutnu buku, nedostatak komunikacije na osobnoj i društvenoj razini, i može li mrak oko nas – stvaran i figurativan – biti nježan prema nama.

No čak i nekoliko pjesama u plesnom okruženju poput uvodnog singla "Nježne riječi" ili "Nešto mi je palo u oči" ipak više djeluje poput rečenice "plešemo sami kroz mrak" iz pjesme "Vratite mi buku". Ta tema pak, uz hipnotičku podlogu, pozadinsku distorziranu gitaru i podjednako distorzirani vokal a la Massive Attack, mantrično kaže "jezik je sudbina, jezik je naše prokletstvo, jezik je tamnica, jezik je jedino sredstvo".

I na toj tankoj crti na kojoj komunikacija postoji, ili se prekida, između razumijevanja i nerazumijevanja, krije se većina pitanja kojima se Renar bavi na albumu "Nježne riječi". Odgovori nisu izravni ni lagani, ali to je situacija u kojoj se nalazimo, a Renar svojim pjesmama daje strukturu takvim dvojbama.

Sara Renar - Njezine riječi
"Njezine riječi", album Sare Renar
Foto: Croatia Records

Glazbeno, sjajne linija duhača u uvodnoj pjesmi, gitarističke i bas figure u "Nešto mi je palo u oči", kontrapunkt su govornim, narativnim skladbama poput "Pustinja ("The Desert"), koja je svojevrstan desert na tragu Laurie Anderson. Predzadnja "Smile and Wave" govori o površnosti koja vlada u javnom prostoru, a iako se radi o još jednoj radiofoničnoj pjesmi, poruka – doduše, otpjevana na engleskom jeziku – pokazuje da ozbiljne teme sjajno pašu uz protočnu glazbu, pa možda nekoga i zavaraju. Završna "BMF" – koju bi komotno mogao potpisati i Nick Cave – svojim svečanim, usporenim gospel okruženjem i pričom da se netko uvijek trudi "ubiti" i biti "dobar sin, dobra kćerka, dobra žena, dobar otac", prijatelj, ljubavnik, sestra, brat, s usamljenom solo trubom Igora Pavlice, pokazuje da želje i dobre namjere u životu nisu uvijek ostvarive. Album "Nježne riječi" pomaže kako prići bliže tom cilju.

