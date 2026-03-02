Dubravka Lošić: 'Naviknula sam se na prljave prostore, izlaganje u palači UNESCO-a zazvučalo je zabrinjavajuće'

Međunarodna izložba vizualnih umjetnosti u Veneciji ove će se godine održati od 9. svibnja do 22. studenog, a na 61. izdanju ove najstarije i najveće smotre suvremenog svjetskog umjetničkog stvaralaštva Hrvatsku će predstavljati dubrovačka umjetnica Dubravka Lošić.

Njezina multidisciplinarna, ambijentalna, prostorno i sadržajno specifična instalacija "Potaknuta strahom i ljepotom" ("Compelled by Fright and Beauty") bit će izložena u palači Zorzi, u kojoj se nalazi sjedište UNESCO-a, a nešto više o instalaciji, koja će biti otvorena 8. svibnja, na konferenciji za medije otkrili su nam ravnatelj Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti i kustos hrvatskog paviljona Branko Franceschi, ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek te, naravno, sama autorica rada Dubravka Lošić.

– Velika mi je čast predstavljati Hrvatsku na Venecijanskom bijenalu, pogotovo zbog toga što sam za Veneciju vezana od svoje šesnaeste godine te sam obišla gotovo sva bijenala. Nikada se nisam pokušala zamisliti ondje, međutim uvijek sam se uspoređivala s radovima koje sam gledala, tako da sam trenutačno na jednom velikom zadatku i nadam se da ću ga ispuniti najbolje što mogu – rekla je umjetnica koju je za nastup na 61. Venecijanskom bijenalu predložio ravnatelj NMMU-a Branko Franceschi.

– Ono što me nadahnulo da predložim Dubravku Lošić za nastup na bijenalu jest njezina prošlogodišnja izložba u tvrđavi Bokar u Dubrovniku koja, kao i palača Zorzi, spaja vanjski i unutrašnji prostor. Iako tada još nismo znali u kakvom ćemo prostoru izlagati u Veneciji, Dubravka Lošić u Bokaru je pokazala da se njezin rad apsolutno dobro prilagođava bilo kojem prostoru iz bilo koje epohe, a isto tako da umije svoj rad prilagoditi prostorima koji su pod tolikom zaštitom da doslovno ništa u njima ne smijete dotaknuti. Jedan od takvih prostora je i palača Zorzi. Riječ je, dakle, o monumentalnom zdanju, rekonstrukciji jednog renesansnog prostora, čije će dvorište, trijem i prvi kat za vrijeme trajanja Bijenala krasiti radovi Dubravke Lošić, a mislim da hrvatski umjetnik do sada nije imao prilike izlagati u prostoru koji je u ovoj mjeri venecijanski sofisticiran – kazao je Franceschi.

Izložba "Libertas Bells" u tvrđavi Bokar Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Dubravka Lošić na Venecijanskom bijenalu predstavit će sedam svojih ciklusa koji, prema riječima Branka Franceschija, prikazuju nepotpunu, ali lijepu retrospektivu njezina stvaralaštva. Naime, njezin opus reakcija je na životnu traumu koja se nadvladava ljepotom, umjetnošću i utjehom umjetnosti, a upravo je to ono što ovu umjetnicu čini kompatibilnom s glavnom temom 61. Venecijanskog bijenala, "In Minor Keys", točnije s kustoskom koncepcijom prerano preminule Koyo Kouoh.

– Cjelokupni postav kreće već iz dvorišta palače, gdje će biti izložen Dubravkin rad "Libertas Bells", a zatim će, u uzdužnom postavu trijema, koji povezuje prostor dvorišta s gornjim katom, biti postavljen ciklus Tondo. Kod ulaza na prvi kat, jedan nasuprot drugom, bit će postavljeni radovi iz ciklusa Kiše Pariz i Alba Abula, dok će u sljedećem krilu biti izložen ciklus Imago Anima. Nasuprot njima bit će postavljen ciklus Rozarij, široj javnosti najpoznatiji ciklus Dubravke Lošić, a ondje će biti predstavljeni radovi iz ciklusa Morske psine, u kojem je su komprimirani Dubravkini mladenački radovi, koji će za ovu priliku dobiti jednu dodatnu ovojnicu od vrlo poznatog venecijanskog dekorativnog platna, što je najčešće baršun – otkrio je kustos Hrvatskog paviljona.

U Ministarstvu kulture i medija predstavljena instalacija Dubravke Lošić, koja će Hrvatsku predstavljati na 61. Venecijanskom bijenalu Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Umjetnica Dubravka Lošić dobitnica je brojnih nagrada, među ostalim 30. zagrebačkog salona, nagrade Slikarica tromjesečja Nouvel Art Français u Parizu, nagrade Slobodne Dalmacije za mlade stvaraoce, nagrade Tirena za scenografiju te nagrade Hrvatskog društva likovnih umjetnosti za najbolju izložbu u 2024. godini, no svoje radove uglavnom izlaže u prostorima koji su po mnogočemu drukčiji od venecijanske palače Zorzi, što joj je, kaže, predstavljalo mali problem kada je tek saznala da izlaže na ovogodišnjem bijenalu.

Umjetnica Dubravka Lošić Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

– Pošto sam se posljednjih godina naviknula izlagati u derutnim skladištima, bivšim tvornicama i sličnim, pomalo prljavim i neurednim prostorima, kada sam saznala da izlažem u Veneciji, instinktivno sam se ponovno vidjela u takvom ambijentu, u skladištu ili nekoj sličnoj sirovoj hali. Branko Franceschi je, međutim, bio apsolutno protiv te ideje i morala sam popustiti – rekla je uz smijeh Dubravka Lošić.

– Izlaganje u palači u početku me pomalo zabrinjavalo, no ohrabrilo me kada su mi rekli da je umjetnosti zapravo mjesto u palači. Trebala su mi tri odlaska u Veneciju da doista osjetim prostor, jer sam se u posljednje vrijeme stalno prilagođavala i snalazila u tim derutnim, prljavim skladištima i napuštenim halama, ali nadam da ću uspjeti uspostaviti pravi odnos između radova i palače Zorzi. Naposljetku, smatram da imamo dobar projekt i dobru ekipu te da bi izlaganje na Bijenalu trebalo biti samo užitak – dodala je umjetnica te otkrila kako na nekim radovima još uvijek radi jer smatra kako je dobro dopustiti da aktualne stvari utječu na rad i postaju njihov dio. Na taj se način, kaže, radovi razvijaju.

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek naposljetku je kazala kako je Venecijanski bijenale jedan od najzahtjevnijih i najvećih projekata predstavljanja hrvatske umjetnosti u inozemstvu, a za troškove produkcije i najma prostora Ministarstvo je ove godine izdvojilo više od 250 tisuća eura, otkrila je.

– Kad govorimo o prostoru, jer kao što znate Hrvatska nema svoj paviljon u Veneciji, ove godine odabran je Palazzo Zorzi, atraktivni prostor koji se nalazi između Piazze San Marco i Arsenala te u kojem se u svakom izdanju Bijenala predstavi neki nacionalni paviljon. Također valja reći kako palača Zorzi kombinira unutarnji i vanjski prostor, a vjerujemo da će, u prvom redu Dubravka Lošić kao umjetnica, ali zatim i Branko Franceschi, koji postavlja izložbu i organizira naš nastup na Bijenalu, na najbolji način odgovoriti tom prostoru. Očekujemo da će zbog inovativnosti i kreativnosti izložbe, kao i njezina smještaja na frekventnoj mikrolokaciji, hrvatski paviljon biti primijećen te da će izazvati interes kako publike tako i stručne javnosti, odnosno kritike – zaključila je ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek.