Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 154
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
FOTO/VIDEO Kaos na Bliskom istoku, otvoren je novi front, odjekuju eksplozije; Kuvajt: 'Srušeno je više američkih aviona'
VIDEO Pogledajte što su Iranci objavili: Pokazali svoje tajne tunele iz kojih napadaju američke baze
VIDEO Širi se dramatična snimka pada aviona u Kuvajtu: Navodno je riječ o američkom F-15
Izraelski 'Air Force One' satima kružio iznad Mediterana, sada je otkriveno gdje je sklonjen
VIDEO Krasnec: Trumpov osjećaj nadmoći može dovesti do toga da jednog dana kaže 'idem po Grenland'
FOTO Pakao na ulicama: Grad u plamenu, stotine mrtvih, deseci tisuća spašavaju preživjele
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PAKAO SE ŠIRI

Izbio je 'treći svjetski rat light': evo kojih je čak 18 država uključeno
Autor
Antonio Mandir
02.03.2026.
u 11:23

Iran je oštro reagirao na američke i izraelske napade, a glasnogovornik iranske vlade izjavio je da za režim "više nema crvenih linija"

Napad SAD-a i Izraela na Iran eskalira, dijelom i zato što iranski režim i njegovi saveznici neočekivano snažno uzvraćaju udarac.
Ratom je do sada pogođeno čak 18 zemalja otkad su Izrael i SAD pokrenuli zračne napade na Iran u subotu ujutro tako da možemo govoriti o "malom trećem svjetskom ratu" ili  "trećem svjetskom ratu light".

Uz Izrael, Iran i SAD, koji su izravno uključeni u rat, od subote su na popis dodane i druge zemlje. Iran je oštro reagirao na američke i izraelske napade, a glasnogovornik iranske vlade izjavio je da za režim "više nema crvenih linija". Ove zemlje pogođene su iranskim napadima na vojne baze i civilne ciljeve: Bahrein, Irak, Libanon, Jordan, Jemen, Katar, Kuvajt, Oman, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati i Cipar.

Nadalje, Iran je također napao vojne objekte u vlasništvu još tri zapadne zemlje: Francuske, Velike Britanije i Italije.
U Iranu je u američkim i izraelskim zračnim napadima do sada poginulo najmanje 555 ljudi, objavio je jutros Teheran.

Ključne riječi
eskalacija SAD Izrael rat Iran

Komentara 14

Pogledaj Sve
AL
alojzvodic
12:47 02.03.2026.

Iranski visoki dužnosnik za nacionalnu sigurnost Ali Larijani: "Nećemo pregovarati sa Sjedinjenim Državama. Neka se povuku, došli su u našu zemlju ubijati, ali mi smo im pokazali da to više ne mogu raditi nekažnjeno. Američki predsjednik Donald Trump gurnuo je regiju u kaos svojim lažnim nadama i sada je zabrinut zbog daljnjih žrtava američkih vojnika."

Avatar mladen111
mladen111
14:36 02.03.2026.

Nemoj dvaput reći "light".

JO
jocoudriga
14:38 02.03.2026.

Hoće li i kada izbiti treći svjetski mir?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!