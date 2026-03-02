Izbio je 'treći svjetski rat light': evo kojih je čak 18 država uključeno

Napad SAD-a i Izraela na Iran eskalira, dijelom i zato što iranski režim i njegovi saveznici neočekivano snažno uzvraćaju udarac.

Ratom je do sada pogođeno čak 18 zemalja otkad su Izrael i SAD pokrenuli zračne napade na Iran u subotu ujutro tako da možemo govoriti o "malom trećem svjetskom ratu" ili "trećem svjetskom ratu light".

Uz Izrael, Iran i SAD, koji su izravno uključeni u rat, od subote su na popis dodane i druge zemlje. Iran je oštro reagirao na američke i izraelske napade, a glasnogovornik iranske vlade izjavio je da za režim "više nema crvenih linija". Ove zemlje pogođene su iranskim napadima na vojne baze i civilne ciljeve: Bahrein, Irak, Libanon, Jordan, Jemen, Katar, Kuvajt, Oman, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati i Cipar.

Nadalje, Iran je također napao vojne objekte u vlasništvu još tri zapadne zemlje: Francuske, Velike Britanije i Italije.

U Iranu je u američkim i izraelskim zračnim napadima do sada poginulo najmanje 555 ljudi, objavio je jutros Teheran.