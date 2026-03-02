Izrael i Amerika planirali bombardirat Teheran tjedan dana ranije: Što se dogodilo u zadnji tren?

Sjedinjene Američke Države i Izrael prvotno su planirali napad na Iran tjedan dana ranije nego što se on naposljetku dogodio, piše Axios. No, početni udar odgođen je iz operativnih i obavještajnih razloga, tvrde visoki američki i izraelski dužnosnici. Ta odgoda nije bila tek tehničke prirode, dala je predsjedniku Donald Trump dodatnih sedam dana da odluči kojim putem krenuti: diplomacijom ili ratom. Upravo ta dva paralelna kolosijeka obilježila su gotovo dva mjeseca njegove politike prema Teheranu.

Odgoda je ujedno dala dodatnu težinu završnoj rundi nuklearnih pregovora održanoj u Geneva, pružajući Iranu posljednju priliku za postizanje dogovora. Iza zatvorenih vrata, nakon što je druga runda američko-iranskih razgovora 17. veljače završila bez značajnijeg napretka, vojni planeri u Washingtonu i Jeruzalemu pripremali su udare već za 21. veljače. Međutim, konačno zeleno svjetlo nije stiglo. Jedan od ključnih razloga, prema riječima dužnosnika, bili su nepovoljni vremenski uvjeti u regiji. Ipak, drugi izvori naglašavaju da je odgoda primarno bila rezultat američke potrebe za boljom koordinacijom s Israel Defense Forces.

U tjednima koji su prethodili napadu vodile su se intenzivne rasprave unutar administracije. Neki su pokušavali objasniti odgodu vremenskim prilikama ili čak mjesečevim mijenama, no jedan visoki dužnosnik Trumpove administracije takve je tvrdnje odbacio kao neutemeljene, priznavši ipak da je vremenski faktor igrao određenu ulogu, osobito u izraelskim procjenama rizika.

Prema istim izvorima, početni udar bio je osmišljen s ciljem eliminacije iranskog vrhovnog vođe Alia Khameneija i njegovih sinova, kao i nekoliko okupljanja visokih iranskih dužnosnika. Među metama su bili i redoviti sastanci koji se održavaju subotom. Izraelski veleposlanik u SAD-u Yechiel Leiter tvrdio je da su ciljana dva odvojena sastanka, oba posvećena mogućim odgovorima na val prosvjeda koji je zahvatio Iran.

U razdoblju između prvotno planiranog i konačnog datuma napada, američke i izraelske obavještajne službe postajale su sve zabrinutije da bi se Khamenei mogao povući iz svoje rezidencije u podzemni bunker. Neka od ciljanih okupljanja također su se trebala održati iznad zemlje, što je povećavalo operativne izglede za uspjeh. Prema riječima jednog izraelskog obavještajnog dužnosnika, cilj je bio poslati signal da ne prijeti neposredni napad, kako bi se Khamenei i ostali osjećali sigurnima. Visoki američki dužnosnik izjavio je za Axios da je postojalo iznenađenje što se Khamenei nije sklonio pod zemlju, ali je dodao kako bi meta bila pogođena čak i da se nalazio iznad tla.

Odgoda je otvorila prostor i za novu rundu pregovora u Ženevi. No, postoje različita tumačenja svrhe tog sastanka. Jedan izraelski dužnosnik smatra da su pregovori bili način kupovanja vremena do novog datuma napada, održavajući kod Irana dojam da je diplomacija i dalje Trumpov primarni izbor. Drugi pak tvrde da je novi datum određen iz taktičkih razloga te da su pregovori bili autentični pokušaj postizanja sporazuma. Da je u Ženevi postignut ozbiljan napredak, Trump je navodno bio spreman ponovno odgoditi vojnu akciju.

Američki izvori odbacuju tvrdnje da su pregovori bili tek paravan. Iako su Trumpovi izaslanici, uključujući Jareda Kushnera i Stevea Witkoffa, bili skeptični prema mogućnosti dogovora, nisu sudjelovali u pregovorima samo radi stvaranja privida. Nakon jutarnje sesije u četvrtak, američka strana iznijela je konačni prijedlog: desetogodišnji moratorij na iransko obogaćivanje urana, nakon čega bi bila dopuštena simbolična razina obogaćivanja. SAD je također ponudio besplatnu opskrbu nuklearnim gorivom za iranske civilne potrebe. Trumpov tim, prema riječima jednog dužnosnika, jasno je dao do znanja da će, u slučaju odbijanja, pribjeći vojnoj sili. Iran je ponudu odbio. Nakon što su Kushner i Witkoff izvijestili predsjednika, donesena je odluka o pokretanju vojne operacije.