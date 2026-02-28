Naši Portali
UŽIVO
snažna glazbena energija

FOTO Nezaboravna večer Brahmsa i Dvořáka: Zagrebačka filharmonija i Martina Filjak oduševili publiku u Lisinskom

28.02.2026.
u 10:18

Koncert je dodatno obilježio i povratak Davida Danzmayra, nekadašnjeg šefa dirigenta, na dirigentski pult Zagrebačke filharmonije. Maestro je orkestar vodio sigurnom, preciznom i nadahnutom gestom, oblikujući interpretacije izražajne snage, čime je još jednom potvrđena njegova umjetnička povezanost s orkestrom

Zagrebačka filharmonija i Martina Filjak donijeli su Zagrepčanima nezaboravnu večer Brahmsa i Dvořáka u Crvenom ciklusu, a koncert je dodatno obilježio i povratak Davida Danzmayra s dirigentskom palicom. U petak, 27. veljače 2026., Velika dvorana Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog bila je ispunjena snažnom glazbenom energijom i toplim prijemom publike.

Povratak Davida Danzmayra, nekadašnjeg šefa dirigenta, na dirigentski pult Zagrebačke filharmonije imao je posebno emotivno značenje. Maestro je orkestar vodio sigurnom, preciznom i nadahnutom gestom, oblikujući interpretacije izražajne snage, čime je još jednom potvrđena njegova umjetnička povezanost s orkestrom.

U prvom dijelu koncerta Martina Filjak izvela je Koncert za klavir i orkestar br. 1 u d-molu, op. 15 Johannesa Brahmsa. U zahtjevnoj i monumentalnoj partituri pokazala je tehničku suverenost, duboku muzikalnost i interpretativnu zrelost, gradeći snažan emocionalni luk djela. Njezina izvedba spojila je snagu i suptilnost, a publika ju je nagradila dugotrajnim pljeskom.

Zagrebačka filharmonija i Martina FIljak
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Martina Filjak međunarodnu je afirmaciju stekla 2009. godine osvajanjem prve nagrade na Međunarodnom pijanističkom natjecanju u Clevelandu, nakon čega je nastupala u vodećim svjetskim dvoranama poput Konzerthausa u Berlinu, Musikvereina u Beču i Carnegie Halla u New Yorku te surađivala s uglednim orkestrima i dirigentima u Europi, Sjedinjenim Američkim Državama i Aziji. Ugledni mediji njezinu su umjetnost prepoznali kao iznimnu: Süddeutsche Zeitung istaknuo je da se “potvrdila kao prvoklasna umjetnica”, dok je The New York Times zapisao kako je riječ o “pijanistici vrijednoj pozornosti”.

U drugom dijelu večeri Zagrebačka filharmonija izvela je Simfoniju br. 8 u G-duru, op. 88 Antonína Dvořáka, jedno od najvedrijih i najizvođenijih skladateljevih djela. Simfonija odiše melodijskom raskoši, bogatom orkestracijom i nadahnućem slavenskom tradicijom. Od svečanog početka i lirske smirenosti srednjih stavaka do energičnog i trijumfalnog finala, orkestar je pod vodstvom Davida Danzmayra istaknuo puninu zvuka, preciznost i dinamičku razradu.

Koncert je još jednom potvrdio visoku umjetničku razinu Zagrebačke filharmonije te snažnu povezanost s publikom. Susret Martine Filjak, Davida Danzmayra i Zagrebačke filharmonije rezultirao je večeri dojmljive atmosfere i glazbenog zajedništva koje će se dugo pamtiti.

Ključne riječi
kultura glazba koncertna dvorana Vatroslav Lisinski koncert Martina Filjak Zagrebačka filharmonija

