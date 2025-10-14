Naši Portali
'treći svijet'

Dokumentarac o Haustoru u dva tjedna pogledalo više od 5000 gledatelja u regiji

Albert Ramirez
VL
Autor
Hina
14.10.2025.
u 11:26

Film "Treći svijet" redatelja Arsena Oremovića u prva dva tjedna prikazivanja privukao je više od 5000 gledatelja, što ga čini jednim od najgledanijih domaćih dokumentaraca

Dokumentarni film Treći svijet redatelja Arsena Oremovića u prva dva tjedna prikazivanja privukao je više od 5000 gledatelja u regiji, a gotov trećina njih je mlađa od 30 godina, čime se svrstao među najgledanije domaće dokumentarce godine, priopćila je u utorak produkcija filma.

Prema podacima distributera, film je nakon drugog tjedna prikazivanja privukao ukupno 5111 gledatelja, od čega njih 2611 u Hrvatskoj, a ostatak pretežno u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.

Film se i dalje prikazuje u kinima diljem regije, a posebno se ističe interes mlađe publike jer je gotovo trećina gledatelja mlađa od 30 godina. To potvrđuje da, kako kažu iz produkcije filma, tema nadilazi generacije i žanrove jer ne govori samo o prošlosti nego i o današnjim procesima stvaranja i suradnje.

"Drago mi je da je Treći svijet, s dvije nagrade publike i ovim rezultatom, postao još jedan u nizu hrvatskih dokumentaraca koji stvarno komuniciraju s publikom", izjavio je redatelj Arsen Oremović. Dodao je kako vjeruje da će takvi filmovi u budućnosti nailaziti na veću podršku HAVC-a i posebno HRT-a.

Uz film je objavljen i trostruki vinilni soundtrack koji, osim poznatih hitova Haustora, donosi i niz novih i raritetnih snimaka te je postao tražen kolekcionarski primjerak među diskofilima.

Treći svijet se tijekom listopada prikazuje u brojnim hrvatskim gradovima, među ostalim u Osijeku, Pazinu, Zagrebu, Čakovcu, Rijeci, Šibeniku, Karlovcu i Splitu.

Ključne riječi
Arsen Oremović treći svijet dokumentarni film film haustor

