Talijanski virtuozi na gitari vraćaju se u Hrvatsku! U Lisinskom će izvesti obradu 'Jesus Christ Superstar (Overture)'

Nakon prošlogodišnjeg rasprodanog koncerta, međunarodno priznati talijanski gitarski kvartet 40 FINGERS ponovno nastupa u Lisinskom, gdje će u subotu, 7. veljače 2026. godine, publici predstaviti obradu “Jesus Christ Superstar (Overture)”, za koju su objavili i novi video spot.

Talijanski virtuozi izvodit će novi program koji pripremaju za ovu turneju, uključujući reinterpretaciju djela Andrewa Lloyda Webbera, izvorno zamišljenog kao otvaranje kultne rock-opere. Tu su pjesmu 40 FINGERS transformirali u dinamičnu kompoziciju za četiri akustične gitare, spajajući rock energiju s profinjenom instrumentalnom vještinom, kaže organizator koncerta Neo Production.

Video spot za "Jesus Christ Superstar (Overture)" 40 FINGERS objavili su na YouTubeu u 21. prosinca 2025.







Kvartet 40 FINGERS proslavio se obradom hitova grupa Queen, Toto, Dire Straits, Erica Claptona i drugih, tehnikom sviranja fingerpicking. Njihov rad bilježi više od 350 milijuna pregleda na društvenim mrežama, a njihovu su vještinu prepoznala i najveća imena glazbene industrije poput Queenovaca, Andree Bocelli i Andyja Summersa iz The Policea, s kojim su snimili su reinterpretaciju hita "Bring On The Night".