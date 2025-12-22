Naši Portali
album "Odadenjena"

Ane Paška hrabra je i beskompromisna autorica koja bitno proširuje domašaje domaće scene

Ane Paška
Ane Paška
Autor
Hrvoje Horvat
22.12.2025.
u 14:39

Ana-Marija Fabijanić diplomirala je dramaturgiju, a to se i čuje u načinu kako je album postavljen, kao pjevani i odsvirani "roman" ili predstava, u kojoj Paška pjeva, svira klavir i harmoniku uz 16 članova pratećeg sastava

Baš na 50. obljetnicu objavljivanja prvog albuma "Horses" Patti Smith, dobili smo domaću verziju umjetnice koja teatralnošću i recitiranjem stihova može pobuditi sličan refleks kod slušatelja. Ana Paška dugo je pripremala svoj debitantski album "Odadenjena", a već se i etablirala kao koncertni izvođač – preciznije bi bilo reći performance artist – pa se očito radi o pažljivo pripremljenom izdanju umjetnice s jasno razrađenim, zrelim i promišljenim scenskim, glazbenim i umjetničkim prosedeom.

Usporedba s Patti Smith tu je samo kao spontana reakcija na njezin glas kojim u govornom maniru doista podsjeća na slične pothvate premijerne američke pjesničke ikone. Iako s manje "bendovske orijentacije" ili rock-pogona, Ana Paška album je snimila uz postavu imena Val De Beek, što naizmjenično dodaje razlikovnost između govornih dijelova albuma i "pravih" pjesama.

Ukupno petnaest tema/pjesama na albumu "Odadenjena", u jezgrovitom trajanju od 40 minuta, uvodi vas u poseban svijet autorice koja nije ovdje da bi zadovoljila svačije ukuse, jer njezina je zadaća važnija; Ana Paška razmiče granice uobičajenog u domaćoj produkciji i kao takva važan je dio domaće scene, pokazujući hrabrost i sposobnost da se beskompromisno stvori vlastiti umjetnički svijet.

Ane Paška
Foto: Ane Paška

Ana-Marija Fabijanić diplomirala je dramaturgiju, a to se i čuje u načinu kako je album postavljen, kao pjevani i odsvirani "roman" ili predstava, u kojoj Paška pjeva, svira klavir i harmoniku uz 16 članova pratećeg sastava. Naravno da će svi koji, primjerice, vole Darka Rundeka i Ekipu, Dunije, Marka Brecelja, Francija Blaškovića ili jazz izdanje Vesne Pisarović, čim čuju album "Odadenjena" pomisliti kako je ovo glazba baš za njih. I neće pogriješiti, jer dobili smo još jednu hrabru i beskompromisnu autoricu na rubu poezije, glazbe i performancea, koja bitno proširuje domašaje domaće scene.

Ključne riječi
kultura Dunije darko rundek & ekipa Patti Smith glazba album Ane Paška

