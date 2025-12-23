Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 153
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
Odlazak pop-zvijezde

Chris Rea bio je puno veći glazbenik i gitaristički stilist od "Driving Home for Christmas" i hitova po kojima ga većina pamti

Chris Rea
RM3/WENN
Autor
Hrvoje Horvat
23.12.2025.
u 15:50

Imali smo sreću da smo pod stare dane vidjeli ne samo pop-zvijezdu nego i sposobnog stilista gitare i korijenskih žanrova rocka, pri čemu je Rea inspirativnim nastupima u Zagrebu i u Ljubljani svoju dugogodišnju karijeru sažeo ne po ukusu publike, nego po vlastitome

Britanski glazbenik Chris Rea u jednom je trenutku svoje dugotrajne karijere postao velika pop-zvijezda. Bilo je to početkom osamdesetih kada je serijom hitova i albuma dospio među najpoznatije glazbenike dekade. Velika pop-zvijezda postao je postupno, radom, spojem talenta, upornosti i prepoznatljivog glazbenog veza, a ne preko noći. Iako je karijeru počeo još početkom sedamdesetih, pravi proboj prema širokoj publici dogodio se tek u osamdesetim godinama s albumima "Shamrock Diaries", "On the Beach" i "Dancing with Strangers". Uz velike hitove Rea je počeo puniti velike dvorane, a vrhunac popularnosti dočekao je 1989. s albumom "The Road to Hell".

Iako ga mnogi pamte kao "zvijezdu osamdesetih", Rea je u glazbi bio ne samo mnogo dulje nego i dublje od površne identifikacije masovne publike s njegovim najvećim uspjesima. Dok ga je ta široka publika ponajprije poznavala po najpopularnijim pjesmama, u drugom planu ostao je njegov rad prije i poslije toga, kada se tek probijao na poziciju pop-mahera čije su melodije postale neizbježne na FM radijskim postajama ili kad se vratio korijenima, što smo srećom imali prilike čuti dva puta uživo u Zagrebu.

Pogotovo u ovo predbožićno vrijeme, u osvrtima nakon njegove smrti u 75. godini, svi ističu pjesmu "Driving Home For Christmas" kao jedno od općih mjesta glazbenog menija u sezonskoj potrošnji prigodnih pjesama. No Chris Rea bio je daleko ozbiljniji glazbenik i sjajan gitarist, koji je u karijeri napravio puno značajnijih stvari od ovih najpoznatijih pjesama po kojima ga većina pamti. U zadnjoj fazi karijere Rea se namjerno odrekao tih najpopularnijih zgoditaka i na svojim novijim albumima posvetio se redefiniranju zvuka gitare, a imali smo sreću da smo ga kod nas vidjeli baš u toj, svirački sjajnoj fazi rada.

Bilo je to u Zagrebu, na Velesajmu 2008., kamo je došao u sklopu turneje u povodu albuma "The Return Of The Fabulous Hofner Bluenotes", dok je 2012. godine u Boćarski dom stigao u sklopu turneje za album "Santo Spirito Blues", opet pretežno posvećen gitarističkim stilizacijama. I premda ga najšira publika poznaje po seriji hitova iz osamdesetih, Chris Rea je i prije toga globalnog uspjeha, a i zadnjih godina, kad se vratio korijenima, prije svega bio znalački gitarist koji je pop-slavu stekao gotovo nenamjerno, dijelom i zbog sličnosti sviranja s J.J. Caleom, Markom Knopflerom, pa i Ericom Claptonom.

Chris Rea pripadao je upravo tom krugu glazbenika sklonih laid backu, opuštenoj svirci za ugodno starenje i, primjerice, već nakon početka s novom pjesmom "The Last Open Road" u Boćarskom domu jasno se čulo da ga format promišljene bluesy svirke uz odličan prateći sastav zanima više od pop-slave, koju je gurnuo u drugi plan.

Budući da se u Boćarskom domu tada skupilo više od dvije tisuće ljudi s ne baš jeftinim ulaznicama, Rea je promotorima opravdao ulaganje i pokazao da se dvorana može napuniti i kad se donosi zahtjevnija glazba.

Chrisa Reu dvije godine prije toga gledao sam i u ljubljanskom Tivoliju, a manje-više sličan koncept koncerta dočekao nas je i tada u Zagrebu, samo garniran dodatkom novih materijala objavljenih u međuvremenu. No Rein gitaristički potpis, glas koji stvara ugođaj i melodične pjesme, s dozom blues-prosviravanja između svega toga, bili su pouzdan meni koji je publika dobro poznavala i prihvaćala. Ukratko, na prilično luksuznoj i efektno osvijetljenoj pozornici Chris Rea u Zagrebu je pokazao da prije svega uživa u svirci s peteročlanim sastavom, a tek potom u "staroj slavi". Dakako, u više od sat i pol čuli smo i neizostavne hitove poput "Josephine", "The Road To Hell", "On The Beach" i "Let's Dance", ali je gro programa ipak bio posvećen novim pjesmama i efektnom gitarističkom vezu.

Rea je bio najbolji kad se odmaknuo od pop-formata u kojemu je, htio ili ne, počinjao nalikovati sitnom vezu Marka Knopflera i Dire Straitsa, iako su njegov robusniji svirački ton gitare, pogotovo kada se koristio slideom, i namjeran korijenski ugođaj, sugerirali da je bliži izvorima delte Mississippija. Poneke sličnosti s rifovima Canned Heata ili ZZ Topa na zadnjim albumima, također izniklim iz blues-tradicije, kao i nekoliko reggae-posveta pokazale su da je s bendom sposoban proširiti teritorij rada, ali pritom je uvijek "platio" i dug zabavi publike najpoznatijim pjesmama.

Dakle, imali smo sreću da smo pod stare dane vidjeli ne samo pop-zvijezdu nego i sposobnog stilista gitare i korijenskih žanrova rocka, pri čemu je Rea inspirativnim nastupima u Zagrebu i u Ljubljani svoju dugogodišnju karijeru sažeo ne po ukusu publike, nego po vlastitome. Za čovjeka koji se popeo na vrhove top-lista bio je to znak da nikada nije ispustio iz ruku sklonost promišljenoj svirci i da poziciju pop-zvijezde nije žrtvovao nauštrb sviračkoj uzbudljivosti. Za potrošni svijet pop-glazbe više nego dovoljan znak zašto je Chris Rea bio prije svega zanimljiv glazbenik, koji je, stjecajem okolnosti, najpoznatiji dio karijere proveo kao svima poznata pop-zvijezda, o čijim mnogim i drukčijim sposobnostima mnogi zapravo i nisu znali mnogo.

Ključne riječi
kultura pop zvijezda preminuo koncert gitarist glazba chris rea

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!