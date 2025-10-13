Tridesetak hrvatskih kina prikazuje filmove u kojima je briljirao Ivica Vidović

Svjetski dan audiovizualne baštine obilježit će se od 23. do 27. listopada u 34 kina diljem u Hrvatske, gdje će se, uz besplatan ulaz, prikazivati pet filmskih klasika u kojima je Ivica Vidović ostvario neke od svojih najupečatljivijih uloga.

"Ivica Vidović ili hrvatski Charlie Chaplin, kako su ga prozvali brojni suradnici, glumci i redatelji koji su s njim realizirali na stotine filmova i kazališnih predstava, jedan je od najvećih talenata koje je hrvatsko glumište ikada imalo", ističe se u najavi organizatora, Kino mreže i Hrvatskog državnog arhiva.

Među odabranim naslovima je "Kad čuješ zvona", partizanski film iz 1969. godine u režiji Antuna Vrdoljaka koji se temelji na "Ratnom dnevniku" Ivana Šibla, a govori o partizanskom političkom komesaru koji se bori protiv mržnje, predrasuda, inercije i neorganiziranosti koja vlada među partizanima seljacima u bosanskom selu. U programu je i "Idu dani" Fadila Hadžića, hrvatski dugometražni igrani film iz 1970. koji nastaje pod utjecajem modernizma: Beckettove "U očekivanju Godota" i djela Zagrebačke škole crtanog filma. Utjecaj Godota očituje se u izostanku uobičajene radnje, jer protagonist kojega glumi Vidović na seoskom putu stalno iščekuje autobus, dok se susreće s neobičnim prolaznicima i ulazi u razne apsurdne situacije.

Tu je i dugometražni igrani film "Kužiš stari moj" iz 1973., adaptacija istoimenog popularnog romana Zvonimira Majdaka u režiji Vanče Kljakovića, u kojoj Vidović tumači Glistu, boemskog mladića sa zagrebačke periferije koji se bavi preprodajom kino-ulaznica, prikupljanjem starog željeza i drugim oblicima sitnog kriminala. Za tu ulogu osvojio je Srebrnu arenu za drugu najbolju glavnu mušku ulogu i Zlatnu arenu za najbolju fotografiju, podsjeća se u najavi.

U ovakvom pregledu nezaobilazan je i "Ritam zločina" iz 1981., prvi cjelovečernji igrani film Zorana Tadića, nastao prema motivima pripovijetke "Dobri duh Zagreba" te romanu "Stroj za maglu" Pavla Pavličića. Taj komorni triler s elementima fantastike, po većini kritičara jedan od najboljih hrvatskih filmova svih vremena, prati podstanara Ivicu koji u svoju kućicu na zagrebačkom Trnju prima čudnog sredovječnog muškarca Fabijana, zaokupljena statističkim proračunima. Fabijan tvrdi da postoji pravilan ritam događanja zločina i dokazuje to konkretnim primjerima te mu Ivica, koji istovremeno obnavlja odnos međusobne naklonosti sa starom ljubavi Zdenkom, sve više vjeruje. Uz Fabijana Šovagovića i Ivicu Vidovića glumi Božidarka Frait, kao lik koji predstavlja "glas razuma".

Posljednji film iz programa je "Servantes iz Malog Mista" iz 1982., komedija nastala kao svojevrsni filmski nastavak kultne serije "Naše malo misto", prema scenariju književnika, scenarista i novinara Miljenka Smoje, u režiji Daniela Marušića. Nekoliko glumaca repriziralo je svoje uloge iz serije, a radnja filma je proširena radnja povratka Servantesa iz Čilea i Rokovih turističkih pothvata.

Svjetski dan audiovizualne baštine obilježava se 27. listopada u cijelom svijetu s ciljem ukazivanja na važnost njegovanja i očuvanja antologijskih filmova kao ključnog sadržaja kulturnog naslijeđa.