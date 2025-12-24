Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 45
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
pravda zadovoljena za blagdane

Kultni božićni hit Mariah Carey nije plagijat! Čeka ju ogromna odšteta zbog lažnih optužbi

VL
Autor
Vecernji.hr
24.12.2025.
u 10:16

Pjevačica je odnijela pobjedu u pravnoj bitci oko svog legendarnog hita "All I Want for Christmas Is You". Dvojica tekstopisaca tužila su je za plagijat, no sud je odbacio tužbu i sada im odredio plaćanje pozamašne kazne

Mariah Carey ostvarila je još jednu pravnu pobjedu u sudskom sporu vezanom za njezin bezvremenski hit "All I Want for Christmas Is You".

Pjevačicu su 2023. godine tužila dvojica tekstopisaca, Andy Stone i Troy Powers iz grupe Vince Vance & The Valiants, tvrdeći da je kopirala njihovu pjesmu istog naziva iz 1989. godine. Tražili su odštetu od čak 20 milijuna dolara, no njihov je slučaj na kraju odbačen. Iako je tužba odbačena, pravni tim koji zastupa tužitelje sada se suočava s novim problemima jer je sudac donio odluku koja ide u korist slavne pjevačice i služi kao upozorenje drugima.

Sudac koji je predsjedao slučajem naložio je odvjetnicima tužitelja da isplate novčanu kaznu izravno Mariah Carey, a odluka je potvrđena u pravnim dokumentima do kojih je došao Daily Mail Online. Prema sudskoj dokumentaciji, peterostrukoj dobitnici nagrade Grammy dodijeljeno je 92.303,20 dolara na ime kazne. Osim toga, odvjetnicima tužitelja naređeno je da plate nekoliko tisuća dolara i drugim stranama uključenima u slučaj, što znači da će ukupno morati izdvojiti gotovo 110.000 dolara.

Sudac je presudio da je tužba koju su podnijeli Stone i Powers "bila bez osnove" te je "utvrdio da postoji dobar razlog za odvraćanje ljudi od podnošenja neutemeljenih tužbi". Tužitelji su prethodno tvrdili da postoje značajne sličnosti u tekstu, melodiji i općem dojmu između njihove i njezine blagdanske pjesme. Naveli su da je Carey, nakon što je njihova pjesma dospjela na Billboard ljestvicu tijekom blagdanske sezone 1993., "prisvojila njihov rad svojom nevjerojatnom pričom o nastanku, kao da su ta djela njezina vlastita". Podsjetimo, odbačeni slučaj bio je ponovno podnošenje njihove tužbe iz 2022. godine, kada je Stone također pokušao tužiti pjevačicu zbog navodnog kršenja autorskih prava.

Ova pravna pobjeda za Carey dolazi samo tjedan dana nakon što je proslavila svoj stoti tjedan na vrhu Billboardove Hot 100 ljestvice, što je postignuće ostvareno s ukupno devetnaest njezinih pjesama koje su tijekom karijere zauzele prvo mjesto. Njezin prvi broj jedan bio je hit "Vision of Love", koji je objavila u sklopu svog istoimenog debitantskog studijskog albuma 1990. godine. Među brojnim drugim pjesmama koje su osvojile vrh ljestvica, uz nezaobilaznu "All I Want for Christmas Is You", nalaze se klasici poput "Emotions", "Hero", "Always Be My Baby", "We Belong Together" i "Touch My Body".

"Kraljica Božića" objavila je svoju slavnu pjesmu i prateći videospot 1994. godine kao dio svog blagdanskog albuma "Merry Christmas". Od tada, a posebno s porastom popularnosti streaming servisa u posljednjem desetljeću, pjesma je prvi put ušla među deset najslušanijih 2017. godine. Dosegla je top pet u prosincu 2018. i od tada se svake zimske sezone nezaustavljivo vraća na vrhove ljestvica. Njezin voljeni božićni klasik oborio je rekorde vodeći na ljestvicama, a pjesma je također postala najdugovječniji naslov jedne ženske izvođačice na Hot 100 listi općenito.

Ključne riječi
odšteta Sud plagijati All I Want for Christmas Is You Mariah Carey

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!