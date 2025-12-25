Kardinal Bozanić izdao knjigu o Božiću: 'Neka ova knjiga u nama probudi onu radost koju su pastiri osjetili u betlehemskoj noći'

Knjiga kardinala Josipa Bozanića "Otajstvo Božića – Radosna vijest života", objavljena u suizdanju Kršćanske sadašnjosti i Glasa Koncila, sabire desetljeća Bozanićevih homilija, pastirskih pisama i razmatranja u kojima Kristovo rođenje, odnosno Božić, postaje ključ za razumijevanje čovjeka, života i nade.

Ove godine Zagrebačka nadbiskupija proslavila je 50. obljetnicu svećeništva kardinala Josipa Bozanića, a taj zlatni jubilej bila je prigoda, ističu nakladnici, da se u svjetlu Božića osvrnu na pedeset godina njegova služenja, molitve i darivanja. Tijekom svih tih godina Bozanić je bio navjestitelj evanđelja, čuvar dostojanstva čovjeka i branitelj života.

"'Otajstvo Božića' knjiga je koja obogaćuje liturgijsko i duhovno čitanje božićnog vremena te je prigoda za susret s dubokim promišljanjem Božića kroz riječi jednog od najistaknutijih crkvenih pastira našeg vremena. Ova knjiga sabire desetljeća navještaja, homilija, pastirskih pisama i razmatranja u kojima Kristovo rođenje postaje ključ za razumijevanje čovjeka, života i nade te u kojima prepoznajemo glas pastira koji je, usred krhkosti vremena i njegovih lomova, ali i u radosti, uvijek govorio o životu kao Božjem daru, o čovjeku kao slici Božjoj, o obitelji kao svetom mjestu začetka života te o Crkvi kao čuvarici nade", naglašava nakladnik KS.

Foto: Kršćanska sadašnjost

Knjiga sadrži više od 350 stranica te donosi bogat izbor tekstova nastalih tijekom različitih razdoblja pastirske službe kardinala Josipa Bozanića. Nakon pisma pape Lava XIV. i uvodnog predgovora zagrebačkog nadbiskupa Dražena Kutleše, knjiga je podijeljena u 29 tematskih cjelina koje čitatelja postupno uvode u dubinu božićnog otajstva i njegovih antropoloških, društvenih i duhovnih implikacija.

Središnje teme obuhvaćaju dostojanstvo ljudskog života, obranu života od začeća do prirodne smrti, obitelj kao prvu školu života, solidarnost, mir, milosrđe, odgovornost za opće dobro te Božić kao odgovor na egzistencijalna traženja suvremenog čovjeka, dok završni dio knjige donosi opsežne božićne poticaje te Dodatak s aktualnim tekstovima vezanima uz promjenjive društveno-povijesne okolnosti (npr. Božić u potresom ranjenoj katedrali). Djelo je zaokruženo pogovorom Antona Tamaruta.

Pedeset godina Bozanićeva služenja Crkvi obilježeno je promišljanjem i naviještanjem evanđelja, a "Otajstvo Božića" postaje svojevrsni sažetak toga predanog pastirskog puta – poziv da se Božić shvati kao odgovor na izazove našega vremena, mjesto susreta s Bogom koji se približava svakome čovjeku, naglašava KS.

O vrijednosti ove knjige govorio je i nadbiskup Kutleša, istaknuvši da je "u vremenu velikih previranja, kada se često činilo da noć nadilazi dan, kardinal Bozanić ostao čuvar svjetla". Naglasio je Bozanićevu smirenost, ukorijenjenu u vjeri, postojanost koja izvire iz molitve te evanđeosku hrabrost, a knjiga svjedoči o kontinuitetu te vjernosti i o sposobnosti da se Božić uvijek iznova čita kao odgovor na izazove našega vremena. "Neka stranice ove knjige probude u našim obiteljima, zajednicama i srcima onu radost koju su pastiri osjetili u betlehemskoj noći, radost susreta s Bogom koji je blizak", poručio je u predgovoru knjige nadbiskup Kutleša.

Kardinal Bozanić bio je zagrebački nadbiskup od 1997. do 2023., a knjiga "Otajstvo Božića – Radosna vijest života" dio je niza "Kardinal Josip Bozanić – Izabrana žarišta", nakon knjige "Alojzije Stepinac - žrtva za budućnost. Pastirsko pismo i homilije o Stepinčevu 1998. - 2023."