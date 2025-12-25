Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 51
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Sretan Božić!
Prva polnoćka u Zagrebačkoj katedrali nakon potresa
Poslušaj
Prijavi grešku
povodom 50. obljetnice svećeništva

Kardinal Bozanić izdao knjigu o Božiću: 'Neka ova knjiga u nama probudi onu radost koju su pastiri osjetili u betlehemskoj noći'

Zagreb: Predstavljanje dvije knjige propovijedi o bl. Alojziju Stepincu "Alojzije Stepinac - žrtva za budućnost"
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
25.12.2025.
u 11:48

Ove godine Zagrebačka nadbiskupija proslavila je 50. obljetnicu svećeništva kardinala Josipa Bozanića, a taj zlatni jubilej bila je prigoda, ističu nakladnici (Kršćanska sadašnjost i Glas Koncila), da se u svjetlu Božića osvrnu na pedeset godina njegova služenja, molitve i darivanja

Knjiga kardinala Josipa Bozanića "Otajstvo Božića – Radosna vijest života", objavljena u suizdanju Kršćanske sadašnjosti i Glasa Koncila, sabire desetljeća Bozanićevih homilija, pastirskih pisama i razmatranja u kojima Kristovo rođenje, odnosno Božić, postaje ključ za razumijevanje čovjeka, života i nade.

Ove godine Zagrebačka nadbiskupija proslavila je 50. obljetnicu svećeništva kardinala Josipa Bozanića, a taj zlatni jubilej bila je prigoda, ističu nakladnici, da se u svjetlu Božića osvrnu na pedeset godina njegova služenja, molitve i darivanja. Tijekom svih tih godina Bozanić je bio navjestitelj evanđelja, čuvar dostojanstva čovjeka i branitelj života.

"'Otajstvo Božića' knjiga je koja obogaćuje liturgijsko i duhovno čitanje božićnog vremena te je prigoda za susret s dubokim promišljanjem Božića kroz riječi jednog od najistaknutijih crkvenih pastira našeg vremena. Ova knjiga sabire desetljeća navještaja, homilija, pastirskih pisama i razmatranja u kojima Kristovo rođenje postaje ključ za razumijevanje čovjeka, života i nade te u kojima prepoznajemo glas pastira koji je, usred krhkosti vremena i njegovih lomova, ali i u radosti, uvijek govorio o životu kao Božjem daru, o čovjeku kao slici Božjoj, o obitelji kao svetom mjestu začetka života te o Crkvi kao čuvarici nade", naglašava nakladnik KS.

Otajstvo Božića – Radosna vijest života
Foto: Kršćanska sadašnjost

Knjiga sadrži više od 350 stranica te donosi bogat izbor tekstova nastalih tijekom različitih razdoblja pastirske službe kardinala Josipa Bozanića. Nakon pisma pape Lava XIV. i uvodnog predgovora zagrebačkog nadbiskupa Dražena Kutleše, knjiga je podijeljena u 29 tematskih cjelina koje čitatelja postupno uvode u dubinu božićnog otajstva i njegovih antropoloških, društvenih i duhovnih implikacija.

Središnje teme obuhvaćaju dostojanstvo ljudskog života, obranu života od začeća do prirodne smrti, obitelj kao prvu školu života, solidarnost, mir, milosrđe, odgovornost za opće dobro te Božić kao odgovor na egzistencijalna traženja suvremenog čovjeka, dok završni dio knjige donosi opsežne božićne poticaje te Dodatak s aktualnim tekstovima vezanima uz promjenjive društveno-povijesne okolnosti (npr. Božić u potresom ranjenoj katedrali). Djelo je zaokruženo pogovorom Antona Tamaruta.

Pedeset godina Bozanićeva služenja Crkvi obilježeno je promišljanjem i naviještanjem evanđelja, a "Otajstvo Božića" postaje svojevrsni sažetak toga predanog pastirskog puta – poziv da se Božić shvati kao odgovor na izazove našega vremena, mjesto susreta s Bogom koji se približava svakome čovjeku, naglašava KS.

O vrijednosti ove knjige govorio je i nadbiskup Kutleša, istaknuvši da je "u vremenu velikih previranja, kada se često činilo da noć nadilazi dan, kardinal Bozanić ostao čuvar svjetla". Naglasio je Bozanićevu smirenost, ukorijenjenu u vjeri, postojanost koja izvire iz molitve te evanđeosku hrabrost, a knjiga svjedoči o kontinuitetu te vjernosti i o sposobnosti da se Božić uvijek iznova čita kao odgovor na izazove našega vremena. "Neka stranice ove knjige probude u našim obiteljima, zajednicama i srcima onu radost koju su pastiri osjetili u betlehemskoj noći, radost susreta s Bogom koji je blizak", poručio je u predgovoru knjige nadbiskup Kutleša.

Kardinal Bozanić bio je zagrebački nadbiskup od 1997. do 2023., a knjiga "Otajstvo Božića – Radosna vijest života" dio je niza "Kardinal Josip Bozanić – Izabrana žarišta", nakon knjige "Alojzije Stepinac - žrtva za budućnost. Pastirsko pismo i homilije o Stepinčevu 1998. - 2023."

Ključne riječi
kultura Kršćanska sadašnjost Glas Koncila obljetnica svećeništvo Božić knjiga Dražen Kutleša kardinal Josip Bozanić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Sedam godina mučnog istraživanja

Slijedeći stope slavnog pradjeda kojeg su ubili ustaše, otkrila je put s kojeg se nije teško oduprijeti zlu

Na pisanje knjige "U ime pradjeda" Tenu Korkut potaknula je sudbina njezina pradjeda Davida Meisela, koji je bio najveći dirigent karlovačkog Prvog hrvatskog pjevačkog društva Zora, cijenjeni obrtnik, nadkantor, humanist, tajnik Židovske općine Karlovac, a sa sinom Zlatkom odmah po proglašenju NDH odveden je u logor Jadovno iz kojeg se nikad nisu vratili. A danas se zla ponovno bude...

Obnovljena kuća slavnog Vukovarca

Prvi hrvatski nobelovac umalo je postao svećenik, dva puta se ženio, a djetinjstvo je započeo tragedijom

Završila je energetska obnova rodne kuće Lavoslava Ružičke u Vukovaru u koju je uloženo gotovo 600.000 eura iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO), od kojih su nešto više od pola milijuna eura bespovratna sredstva. Tim povodom sjećamo se čovjeka koji je zadužio svijet otkrićima u kemiji, od sintetskih mirisa do spolnih hormona. Iako je veći dio života proveo u Švicarskoj, srce mu je uvijek bilo u domovini, a njegova biografija, unatoč svjetskoj slavi, ostala je bez ijedne mrlje ili afere

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!