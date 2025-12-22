Naši Portali
u veljači 2026.

Nakon deset godina Chui se vraća u zagrebačku Močvaru, ondje će promovirati svoj zadnji koncertni album

Chui
Luka Stanzl/PIXSELL
Autor
Hrvoje Horvat
22.12.2025.
u 14:28

Prije manje od dvije godine glazbeni trio Chui je na Holodecku smiksao album "Do zvijezda", koji je diljem "crolarnog" sustava postao hit, zapamćen od publike i kritike kao jedan od najboljih glazbenih uradaka 2024. godine. Nekoliko mjeseci kasnije pjesma "Svemir" s iste ploče ugrađena je u memoriju prvog hrvatskog satelita CroCube, koji je potom lansiran u svemir

Nije se Chui još pošteno ni ohladio od svojih recentnih avantura po neistraženim predjelima zvučnog kozmosa kad su brodski senzori zapištali. Klub Močvara u delta kvadrantu Trnja aktivirao je sve alarme letjelice. Brodska se posada dotad namjeravala odmarati. Ta, zaslužili su!

Prije manje od dvije godine na Holodecku su smiksali album "Do zvijezda", koji je diljem "crolarnog" sustava postao hit, zapamćen od publike i kritike kao jedan od najboljih glazbenih uradaka 2024. godine. Nekoliko mjeseci kasnije pjesma "Svemir" s iste ploče ugrađena je u memoriju prvog hrvatskog satelita CroCube, koji je potom lansiran u svemir; siva kapljica u moru bjeline vidljiva je iz kapetanske kabine Chuija ako malo zaškiljite. Posada broda, međutim, u prošlom ciklusu nije stigla lješkariti u svojim odajama, jer je većinu vremena provodila u kokpitu kormilareći od sustava do sustava, svirajući koncert za koncertom. U tim avanturama domorodačke su vrste bez iznimke ispunjavale transcendentne spoznaje o životu, svemiru i svemu ostalome, ali i neporecivim porivom za plesom.

Jedan od ovih nastupa, održan na planetu Peti kupe, zabilježen je i ovjekovječen u njihovu prvom live albumu prošlog listopada, a dovoljno je čuti deset nanosekundi te nevjerojatne fuzije kako bismo shvatili zašto su se chuijevci htjeli odmoriti. Ali poziv dužnosti ne čeka. Močvara je uočila, a brodski kompjutor brzinom svjetlosti kalkulira da Chui ovu homeostazu nije posjetio gotovo deset godina. "Odmor je za mekušce", rekao je Toni Starešinić kalibrirajući svoje klavijature na postavke najvišeg intenziteta, pa Chui slijeće u Močvaru 5. veljače i promovira zadnji koncertni album.

