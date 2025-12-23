Naši Portali
Milena Zajović

Kako se u gradskoj upravi ukazao Sotona i što nam to govori o Marinu Miletiću

Marilyn Manson
Saša Miljević/Pixsell
23.12.2025. u 10:19

Prema iskazima bivših partnerica Marylina Mansona jasno je da su bile uvučene u neželjene seksualne prakse na temelju kojih ima razloga za promišljanje primjerenosti njegovih javnih nastupa, no pitanje je tko to radi, kada, kako i zašto

"Neki koji ne poznaju politiku pobliže misle da političari koji stranku Možemo nazivaju sektom, sljedbom da pretjeruju. No, ako napravite malo dublje analize, onda shvatite da način njihova djelovanja i ideologija nisu daleko od navedene teorije. Tomašević brani Marku Perkoviću Thompsonu drugi koncert. Smeta mu veličanje Boga, tradicionalne obitelji i Domovine. Pritom u Zagrebu dopušta nastupati ozloglašenom sotonistu, nasilniku nad ženama - Mansonu.

Protiv ovog manijaka petnaestero žena je podignulo kaznene prijave radi silovanja, drogiranja, mučenja, priključivanja na elektro šokove i drugih gnjusoba. Elitističkoj fejkerskoj ljevici sve to ne smeta, tu se ne bune. Vjerojatno će mlatarati glavama i sami mnogi na 'koncertu' ovog nasilnika nad ženama i ozloglašenog sotoniste. Možemo gura baš takve nastrane ideologije, udara na obitelj, uništava naravne vrijednosti. Ljudi koji sudjeluju u tome, koji biraju takve ljude i sami snose odgovornost njihovih čina. Neka im se Bog smiluje. Mi nećemo uzmaknuti niti centimetra u borbi za naše vrijednosti", napisao je Mostov zastupnik Marin Miletić ovih dana na Facebooku.

Komentara 2

AC
ActaCroatica
10:56 23.12.2025.

"ima razloga za promišljanje primjerenosti njegovih javnih nastupa"...bi li se ovako lijepo i zamotano u rukavice tretiralo nekoga s judeokršćanskog svjetonazorskog spektra da je radio 10% onoga za čega se tereti Mansona?

JO
JovanC
10:35 23.12.2025.

Nema se tu sta komentirati kad vidis tko je autor. Jadno ljevicarsko dokazivanje nedokazivog.

