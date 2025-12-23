Kako se u gradskoj upravi ukazao Sotona i što nam to govori o Marinu Miletiću

"Neki koji ne poznaju politiku pobliže misle da političari koji stranku Možemo nazivaju sektom, sljedbom da pretjeruju. No, ako napravite malo dublje analize, onda shvatite da način njihova djelovanja i ideologija nisu daleko od navedene teorije. Tomašević brani Marku Perkoviću Thompsonu drugi koncert. Smeta mu veličanje Boga, tradicionalne obitelji i Domovine. Pritom u Zagrebu dopušta nastupati ozloglašenom sotonistu, nasilniku nad ženama - Mansonu.
Protiv ovog manijaka petnaestero žena je podignulo kaznene prijave radi silovanja, drogiranja, mučenja, priključivanja na elektro šokove i drugih gnjusoba. Elitističkoj fejkerskoj ljevici sve to ne smeta, tu se ne bune. Vjerojatno će mlatarati glavama i sami mnogi na 'koncertu' ovog nasilnika nad ženama i ozloglašenog sotoniste. Možemo gura baš takve nastrane ideologije, udara na obitelj, uništava naravne vrijednosti. Ljudi koji sudjeluju u tome, koji biraju takve ljude i sami snose odgovornost njihovih čina. Neka im se Bog smiluje. Mi nećemo uzmaknuti niti centimetra u borbi za naše vrijednosti", napisao je Mostov zastupnik Marin Miletić ovih dana na Facebooku.
Prema iskazima bivših partnerica Marylina Mansona jasno je da su bile uvučene u neželjene seksualne prakse na temelju kojih ima razloga za promišljanje primjerenosti njegovih javnih nastupa, no pitanje je tko to radi, kada, kako i zašto
Nema se tu sta komentirati kad vidis tko je autor. Jadno ljevicarsko dokazivanje nedokazivog.
Hoće li se protiv Marilyna Mansona pobuniti i drugi nakon Marina Miletića?
Marin Miletić iz Mosta prozvao je zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića da "dopušta koncert američkog pjevača Marilyna Mansona u Areni Zagreb, a istovremeno brani koncert Marka Perkovića Thompsona"
"ima razloga za promišljanje primjerenosti njegovih javnih nastupa"...bi li se ovako lijepo i zamotano u rukavice tretiralo nekoga s judeokršćanskog svjetonazorskog spektra da je radio 10% onoga za čega se tereti Mansona?