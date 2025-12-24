Novi murali slavnog umjetnika osvanuli u Londonu: Je li riječ o dirljivom prizoru djece ili jezivoj poruci o beskućništvu?

Misteriozni britanski ulični umjetnik Banksy ponovno je u centru pažnje nakon što je u Londonu osvanuo njegov novi rad. Umjetnik je u ponedjeljak na svom Instagram profilu potvrdio autorstvo murala naslikanog iznad niza garaža u četvrti Bayswater, dok se gotovo identična verzija pojavila i ispred nebodera Centre Point u samom srcu grada.

Djelo prikazuje dvoje djece u zimskoj odjeći, s kapama i čizmama, kako leže na tlu, pri čemu jedno dijete prstom upire prema nebu. Fotografija koju je podijelio sam Banksy prikazuje djecu uokvirenu oronulom fasadom i pretrpanim kontejnerom za smeće, što stvara snažan kontrast između surove stvarnosti i dječjeg pogleda uprtog u visine. Kao i uvijek, umjetnik nije dao nikakvo objašnjenje, ostavljajući publici da sama dešifrira poruku.

Odmah po objavi, murali su izazvali lavinu reakcija i nagađanja na društvenim mrežama. Mnogi su u prizoru vidjeli komentar na čaroliju dječje mašte i nevinosti, sposobnost da se pronađe ljepota i nada čak i u najtmurnijem okruženju. Neki su se prisjetili slavnog citata Oscara Wildea: "Svi smo mi u blatu, ali neki od nas gledaju u zvijezde." Druga tumačenja idu u smjeru božićne simbolike, povezujući prizor s Betlehemskom zvijezdom i porukom nade u blagdansko vrijeme, međutim stručnjaci za Banksyjev rad upozoravaju na moguću dublju, satiričnu notu. Oni, naime, postavljaju pitanje jesu li zvijezde u koje djeca gledaju stvarne ili su to tek umjetna svjetla grada, čime bi poruka postala znatno mračnija, govoreći o tome kako je u modernom svijetu sveto zamijenjeno funkcionalnim, a istinska vjera brendiranjem.

Najsnažniju interpretaciju, koja je dobila i najviše prostora u medijima, ponudio je umjetnik Daniel Lloyd-Morgan, povezujući rad s gorućim problemom dječjeg beskućništva, posebno u vrijeme blagdana. "Svi se dobro zabavljaju, ali postoji mnogo djece koja se za Božić ne zabavljaju", izjavio je za BBC. Lloyd-Morgan je primijetio kako je lokacija kod Centre Pointa izuzetno prometna te da je dirljivo vidjeti kako ljudi prolaze pored umjetničkog djela i ignoriraju ga. "To je poanta. Ljudi prolaze pored beskućnika koji leže na ulici i ne vide ih", naglasio je, dodajući kako je prikladno da djeca gledaju prema gore, kao da traže zvijezdu Sjevernjaču, tradicionalni simbol nade za izgubljene.

Izbor nebodera Centre Point kao jedne od lokacija nipošto nije slučajan. Ta zgrada ima dugu i mučnu povijest vezanu uz stambenu krizu. Nakon što je izgrađena šezdesetih godina prošlog stoljeća, više od desetljeća ostala je potpuno prazna, postavši simbol pohlepe i društvene nepravde. Upravo je taj neboder inspirirao osnivanje humanitarne organizacije Centrepoint, koja se bavi problemom beskućništva mladih.

U gorkom preokretu sudbine, zgrada koja je nekoć bila "uvreda za beskućnike", danas je preuređena u višemilijunske luksuzne stanove, što Banksyjevu poruku čini još oštrijom i aktualnijom. Iako umjetnik šuti, njegovi novi murali uspjeli su u onome što mu najbolje ide, natjerali su London, ali i svijet, da zastane i pogleda, ne samo u zid, već i u probleme koje taj zid oslikava.