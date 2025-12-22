Kraj godine bit će obilježen tradicionalnim Filharmonijskim balom, a održat će se i dodjela nagrade 'Mladi glazbenik godine'

Dan uoči Silvestrova, 30. prosinca 2025., Zagrebačka filharmonija održat će svoj tradicionalni Filharmonijski bal u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Kao i prethodnih godina, za ovu se svečanu glazbenu večer i ove godine tražila karta više, čime je još jednom potvrđen njegov status jednog od najtraženijih događaja zagrebačke kulturne sezone.

Pod ravnanjem maestra Dawida Runtza, Zagrebačka filharmonija izvest će raskošan program posvećen bečkoj plesnoj tradiciji s valcerima, polkama, kvadriljama i opernim arijama iz pera obitelji Strauss i njihovih suvremenika. Na programu su, među ostalim, uvertira opereti "Šišmiš", "Pizzicato polka", "Eksplozivna polka", "Nove melodije – Kvadrilja" te neizostavni valcer "Na lijepom plavom Dunavu", jedan od najslavnijih glazbenih simbola novogodišnjih slavlja. Koncert otvara svečani "Jelačić marš" Johanna Straussa starijeg.

Solistički dio večeri obilježit će sopranistica Petra Cik, koja će izvesti Puccinijevu ariju "O mio babino caro" iz opere "Gianni Schicchi" te ariju "Meine Lippen, sie küssen so heiß" iz Lehàrove operete "Giuditta". Blagdanskom ozračju pridonijet će i zbor Capella Markovac, uz izvedbe skladbi "O holy night" i "Gloria in excelsis Deo" u orkestralnim obradama.

Foto: Sanjin Strukić/PIXSELL

Filharmonijski bal već desetljećima predstavlja glazbeni vrhunac završetka godine. U sklopu svečane večeri bit će dodijeljena i nagrada „Mladi glazbenik godine“, čime Zagrebačka filharmonija potvrđuje svoju trajnu posvećenost izvrsnosti i mladim glazbenicima.

O značenju ove večeri za Filharmoniju i publiku govori i ravnatelj Filip Fak, ističući kako je Filharmonijski bal poseban trenutak zajedništva: "Godinu ispraćamo onako kako i dolikuje – veličanstvenim koncertom, ispunjenim glazbom koja slavi radost, eleganciju i zajedništvo. Publika nam iz godine u godinu ukazuje veliko povjerenje, na čemu smo iznimno zahvalni. Filharmonijski bal naš je način da toj vjernosti uzvratimo večeri koja ostaje u pamćenju."

Uz profinjeni šarm bečke plesne glazbe i ozračje svečane vedrine, Filharmonijski bal i ove godine donosi dostojanstven i radostan glazbeni oproštaj od stare godine. Nakon koncerta slavlje se tradicionalno nastavlja na plesnjaku u foajeima dvorane, uz glazbu uživo, ples i prigodnu blagdansku ponudu, u ozračju koje već desetljećima čini Filharmonijski bal jedinstvenim društvenim događajem zagrebačke kulturne scene.