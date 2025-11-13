Despot Infinitus na Interliberu predstavlja povijesne, književne i publicističke knjige

Na Zagrebačkom velesajmu do 16. studenoga traje 47. po redu Interliber, najveći hrvatski sajam knjiga i učila, smješten u paviljonima 5, 6, 7 i 7a. Ove godine sajam okuplja rekordnih 360 izlagača iz 15 zemalja, a među njima se posebno ističe renomirana zagrebačka izdavačka kuća Despot Infinitus , poznata po pažljivo odabranim izdanjima koja spajaju znanstvenu preciznost, povijesnu autentičnost i suvremeni književni izričaj.

I ove godine Despot Infinitus nalazi se u paviljonu 6, gdje posjetitelje očekuje bogat izbor povijesnih, publicističkih i književnih naslova, uz niz premijernih izdanja predstavljenih ekskluzivno na Interliberu. Posjetitelji imaju priliku iskoristiti posebne sajamske popuste te istraže naslove koji jedinstveno povezuju povijest, književnost i suvremenu publicistiku.

Među ovogodišnjim novostima ističe se knjiga “Međimurje 1942. – Međimurje u Horthyjevoj Mađarskoj (1941.–1944.)” , koja kroz detaljnu analizu donosi uvid u svakodnevni život u Međimurju tijekom mađarske okupacije u Drugom svjetskom ratu. Autor istražuje gospodarske, društvene i političke prilike, programe racionalizacije te iskustva civila i vojnika na Istočnom bojištu. Ovo djelo upotpunjuje uglednu seriju “Hrvatska povijest”, poznatu po znanstveno utemeljenim i temeljito istraženim izdanjima koja otkrivaju manje poznate epizode nacionalne povijesti.

POVEZANI ČLANCI

Nakladnik također predstavlja nova prozna i publicistička izdanja. Među njima se posebno ističe roman “Ime mi je Sarajevo” autorice Adriane Kuči, koji kroz emotivne likove i snažnu narativnu strukturu propituje identitet, sjećanje i kolektivnu traumu jednog grada.

Veliku pozornost privlače i naslovi dokumentarne i vojne publicistike: “Odred veze GSHV – 40. pukovnija veze GSHV u Domovinskom ratu”, prikaz doprinosa jedne od ključnih postrojbi Hrvatske vojske, “Pula u Carstvu dvoglavog orla – Dani reda, parade i tramvajskog zvona”, živa rekoja života u austro-ugarskoj Puli.

U području suvremene publicistike ističe se “Časni Suče, znamo se – Proces Mamić iz klupe sudnice”, pružajući insajderski pogled na jedan od najpoznatijih sudskih i sportskih slučajeva u Hrvatskoj.

Roman “Njegova žena” autorice Marijane Dokoza, inspiriran istinitim događajem, izazvao je veliko zanimanje čitatelja. Nakladnik već priprema nova iznenađenja, uključujući "Prvi svezak petodijelnog serijala o savezničkom bombardiranju Hrvatske (1943.–1945.)" , te luksuzno izdanje "Velikog leksikona opere", koje će uskoro biti dostupno u pretprodaji.