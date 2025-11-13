Naši Portali
INTERLIBER 2025.

Despot Infinitus na Interliberu predstavlja povijesne, književne i publicističke knjige

Izdavačka kuća Despot Infinitus na Interliberu
marijana dokoza
VL
Autor
marijana dokoza
13.11.2025.
u 08:06

Nakladnička kuća Despot Infinitus i ove godine na Interliberu predstavlja bogat izbor povijesnih, književnih i publicističkih izdanja, uključujući niz novih naslova poput knjige “Međimurje 1942.” i romana “Ime mi je Sarajevo”. Poznata po znanstveno utemeljenim i estetski vrijednim publikacijama, Despot Infinitus ostaje prepoznatljiv čuvar povijesti i promicatelj suvremene književne misli.

Na Zagrebačkom velesajmu do 16. studenoga traje 47. po redu Interliber, najveći hrvatski sajam knjiga i učila, smješten u paviljonima 5, 6, 7 i 7a. Ove godine sajam okuplja rekordnih 360 izlagača iz 15 zemalja, a među njima se posebno ističe renomirana zagrebačka izdavačka kuća Despot Infinitus , poznata po pažljivo odabranim izdanjima koja spajaju znanstvenu preciznost, povijesnu autentičnost i suvremeni književni izričaj.

I ove godine Despot Infinitus nalazi se u paviljonu 6, gdje posjetitelje očekuje bogat izbor povijesnih, publicističkih i književnih naslova, uz niz premijernih izdanja predstavljenih ekskluzivno na Interliberu. Posjetitelji imaju priliku iskoristiti posebne sajamske popuste te istraže naslove koji jedinstveno povezuju povijest, književnost i suvremenu publicistiku.

Među ovogodišnjim novostima ističe se knjiga “Međimurje 1942. – Međimurje u Horthyjevoj Mađarskoj (1941.–1944.)” , koja kroz detaljnu analizu donosi uvid u svakodnevni život u Međimurju tijekom mađarske okupacije u Drugom svjetskom ratu. Autor istražuje gospodarske, društvene i političke prilike, programe racionalizacije te iskustva civila i vojnika na Istočnom bojištu. Ovo djelo upotpunjuje uglednu seriju “Hrvatska povijest”, poznatu po znanstveno utemeljenim i temeljito istraženim izdanjima koja otkrivaju manje poznate epizode nacionalne povijesti.

POVEZANI ČLANCI

Nakladnik također predstavlja nova prozna i publicistička izdanja. Među njima se posebno ističe roman “Ime mi je Sarajevo” autorice Adriane Kuči, koji kroz emotivne likove i snažnu narativnu strukturu propituje identitet, sjećanje i kolektivnu traumu jednog grada.

Veliku pozornost privlače i naslovi dokumentarne i vojne publicistike: “Odred veze GSHV – 40. pukovnija veze GSHV u Domovinskom ratu”, prikaz doprinosa jedne od ključnih postrojbi Hrvatske vojske, “Pula u Carstvu dvoglavog orla – Dani reda, parade i tramvajskog zvona”, živa rekoja života u austro-ugarskoj Puli.

U području suvremene publicistike ističe se “Časni Suče, znamo se – Proces Mamić iz klupe sudnice”, pružajući insajderski pogled na jedan od najpoznatijih sudskih i sportskih slučajeva u Hrvatskoj.

Roman “Njegova žena” autorice Marijane Dokoza, inspiriran istinitim događajem, izazvao je veliko zanimanje čitatelja. Nakladnik već priprema nova iznenađenja, uključujući "Prvi svezak petodijelnog serijala o savezničkom bombardiranju Hrvatske (1943.–1945.)" , te luksuzno izdanje "Velikog leksikona opere", koje će uskoro biti dostupno u pretprodaji.

Izdavačka kuća Despot Infinitus već godinama zauzima istaknuto mjesto na hrvatskoj nakladničkoj sceni. Njihova izdanja odlikuju se znanstvenom preciznošću, povijesnom autentičnošću i vrhunskom estetikom, a svaka knjiga potvrđuje važnost povezivanja prošlosti i sadašnjosti.

Interliber 2025 Despot Infinitus

Jeff Kinney
Jeff Kinney, autor "Gregovog dnevnika"

Likovi u dječjim knjigama često su heroji, no Greg je sličan meni – pun nesavršenosti

S Jeffom Kinneyem, autorom svjetskog dječjeg hit serijala "Gregov dnevnik", razgovarali smo na Interliberu, a ovaj poznati pisac i ilustrator otkrio nam je kakva nas radnja očekuje u najnovijem nastavku serijala, jesu li Greg i njegov brat Rodrick temeljeni na stvarnim osobama, zatim što misli o ekranizaciji svojih djela te, naposljetku, kako mu se sviđa u Hrvatskoj, zemlji koju je prvi put posjetio još kao 16-godišnjak

Zagreb: Andrej Plenković na otvorenju 47. međunarodnog sajma knjiga Interliber
Otvoren je Interliber!

Zagrebački sajam knjiga otvorio Plenković, uključio se i dobitnik Bookera Paul Lynch

Tomašević poručio da tehnologija ponekad može zakazati a knjiga nikada, paviljone 5, 6, 7 i 7a ispunilo je više od 360 izlagača iz 15 zemalja, a pripremljeno je više od 200 sati stručnog i zabavnog programa na četiri pozornice, uključujući radionice, panele, kvizove, druženja s autorima i brojne aktivnosti koje slave knjigu i znanje. Sajam traje do nedjelje, ulaz na sve je besplatan

Booker Prize 2025
Bookera 2025. osvojio je....

David Szalay - prvi mađarsko-britanski dobitnik koji se ne osjeća ni kao Mađar ni kao Britanac

Nagrađen je za roman "Flesh" (Meso) koji se proteže između Mađarske i Londona i uključuje lik koji se nije osjećao kao kod kuće ni na jednom mjestu. Za ovu nagradu mogu konkurirati sve knjige koje su napisane na engleskom jeziku, a objavljene su u Ujedinjenom Kraljevstvu ili u Republici Irskoj. Osim nagrade od 57.000 eura za pobjednika, pisci njome dobivaju na popularnosti i imaju koristi od povećane prodaje knjiga

Koncert Popevke Zagrebu uz Dan grada, 50 god. Krapinskog festivala i 25 god. Radija Kaj
Donosimo izvatke iz biografije Kiće Slabinca

'Tri mrtvaca dnevno, meni dosta za kino! Tukli smo se tko će ministrirati na pogrebima'

Glazbenikova životna priča "Krunoslav Kićo Slabinac – Kad umjetnost dodirne dušu" Dubravke Bouše, opsežno je izdanje od 900 stranica koje je predstavljeno prošlog tjedna u Zagrebu. To nije tek biografija, nego knjiga o senzibilitetu i posvećenosti umjetnosti, o čovjeku koji je glazbu nosio kao dio svog bića i koji je, kako Bouša piše, "u publici budio doživljaj umjetnosti i radost ljudskog bivanja"

