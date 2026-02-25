Naši Portali
tužna vijest

Preminuo je književnik Stjepan Čuić, autor čiji je roman inspirirao zabranjenu predstavu

Stjepan Čuić
Kristina Štedul Fabac/PIXSELL
VL
Autor
Hina
25.02.2026.
u 10:44

Stjepan Čuić je bio voditelj Tribine DHK, potpredsjednik te predsjednik DHK, a u više mandata i član Upravnoga odbora DHK. Preminuo je u Zagrebu u 81. godini života

Hrvatski književnik Stjepan Čuić preminuo je u srijedu u Zagrebu u 81. godini života, izvijestilo je Društvo hrvatskih književnika (DHK).

Stjepan Čuić je rođen u Bukovici  kraj Tomislavgrada 1945. Nakon završene srednje škole u Osijeku, završio je studij jugoslavistike i ruskoga jezika te književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Zaposlio se kao lektor "Vjesnikovih" izdanja, a više je godina bio lektor za hrvatski jezik na Sveučilištu u Bambergu. Bio je glavni urednik Trećeg programa Hrvatskoga radija. Tijekom Hrvatskoga proljeća uređivao je časopis "Tlo"

U književnosti se javlja 1961. kada počinje objavljivati priče u „Modroj lasti“, „Reviji“, „Poletu“, „Republici“, „Forumu“, „Dometima“, „Životu“ i dr. Objavio je više zbirki priča, tematski uglavnom vezanih uza svoj zavičaj. U njima je zaokupljen analizom mehanizama vlasti u totalitarnom režimu. U matricu realističkog pripovijedanja Čuić unosi elemente fantastike i groteske, pa se nerijetko čini kako zbiljom vladaju iracionalne snage. 

Roman "Orden" (1981.) kanonski je roman hrvatske književnosti, moderna društvena satira u kojoj se dojam ironijskoga pojačava dokidanjem konvencija klasičnog realističkog pripovijedanja. Istoimena kazališna predstava zabranjena je 1983., a izvedena je tek 1990. u Zagrebu. Njemački prijevod izašao je u „Mostu/Bridge“ 1991. Mladim čitateljima posvetio je pustolovni roman „Tajnoviti ponor“ (1990.). 

Objavljivao je i publicističke radove, kolumne s političkom tematikom kasnije uvezane u knjige „Abeceda licemjerja“, „Lule mira“ i „Tumač vlasti“. Za knjigu „Staljinova slika i druge priče“ (1971.) dobio je tada prestižnu Nagradu Sedam sekretara SKOJ-a i Nagradu lista „Mladost“ (1972.), za kratke priče „Gulinova priča“ i „Igra“ Nagradu Večernjeg lista (1975. i 2011.). Dobio je Nagradu grada Zagreba za životno djelo (2021.), a 2025. Medaljon grada Tomislavgrada za zasluge u očuvanju zavičajnoga identiteta.

Čuić je bio voditelj Tribine DHK, potpredsjednik te predsjednik DHK, a u više mandata i član Upravnoga odbora DHK.

