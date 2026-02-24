U Zagrebu predstavljen zbornik radova o represiji i ljudskim gubitcima na području Hrvatske u 20. stoljeću

U Matici hrvatskoj u utorak, 24. veljače, predstavljen je zbornik radova "Repression and Human Losses in 20th Century Croatia". Urednik ovog izdanja hrvatski je povjesničar Nikica Barić, a riječ je o publikaciji čiji su radovi posvećeni istraživanju represije i ljudskih gubitaka na području Hrvatske u 20. stoljeću.

O knjizi su na promociji govorili urednik i autor Nikica Barić, doktori povijesnih znanosti Domagoj Novosel i Gordan Ravančić s Hrvatskog instituta za povijest te izvanredni profesor Domagoj Tomaš s Odsjeka za povijest s Filozofskog fakulteta u Osijeku.

Zbornik "Repression and Human Losses in 20th Century Croatia", koji je pisan na engleskom jeziku, sastoji se od 14 radova koji tematiziraju represiju i ljudske gubitke na području Hrvatske u 20. stoljeću, točnije u razdoblju od 1918. - 1995. godine. Autori tekstova su: Michal Brandl, Hrvoje Čapo, Ana Filko, Vladimir Geiger, Mario Jareb, Marica Karakaš Obradov, Mirjana Kasapović, Mario Kevo, Suzana Leček, Davor Marijan, Josip Mihaljević, Ante Nazor, Zdenko Radelić, Danijel Vojak te Nikica Barić, ujedno i urednik izdanja, koji nam je detaljnije ispričao zašto je ovo izdanje važno te kojim se temama bavi zbornik "Repression and Human Losses in 20th Century Croatia".

- Budući da je to tema o kojoj se dosta raspravlja, onda smo na Institutu odlučili pokušati vidjeti što znamo i što možemo reći o tome. Kako bismo realizirali zbornik okupili smo uglavnom ljude s Instituta, ali i iz nekih drugih institucija, te smo na taj način pokušali dati dio odgovora na pitanja koja su u hrvatskoj javnosti i inače dosta prisutna. U suštini, htjelo smo predstaviti ono što smo istražili po pitanju represije i ljudskih gubitaka na području Hrvatske u 20. stoljeću, ali smo također htjeli da ovaj zbornik bude poticaj za daljnje istraživanje te teme - kaže nam urednik i autor Nikica Barić.

- Teme zbornika najviše se odnose na Drugi svjetski rat, u jednom smo članku prikazali smo ljudska stradanja i gubitke u Domovinskom ratu te situaciju političke represije u razdoblju prve jugoslavenske države i druge jugoslavenske države, pa bih rekao kako su to glavne teme koje zbornik "Repression and Human Losses in 20th Century Croatia" pokriva - zaključuje Barić.