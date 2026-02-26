Nakon kazališta Grbin krenuo i na knjižnicu, odbio ravnateljicu koju je izabralo Vijeće

Nakon što je smijenivši članicu Kazališnog vijeća Istarskog narodnog kazališta na sebe navukao bijes javnosti, ali i tužbu smijenjene Sanele Pliško, gradonačelnik Pule Peđa Grbin "bacio se" i na Gradsku knjižnicu i čitaonicu Pula.

Naime, kako su izvještava Istra24, unatoč činjenici da je većina članova Upravnog vijeća izglasala novi mandat dosadašnjoj ravnateljici Nadiji Bužleta, Grbin ju je razriješio dužnosti te odbio prijedlog za njeno ponovno imenovanje. Zatim je odlučio za vršiteljicu dužnosti ravnateljice imenovati njenu na natječaju poraženu protukandidatkinju Andreu Pavlović.

Nadiji Bužleta to je trebao biti drugi četverogodišnji mandat na čelu Gradske knjižnice. Nova v.d. ravnateljice Andrea Pavlović dugogodišnja je djelatnica Knjižnice te trenutačno radi u Dječjoj knjižnici Pula.

"Za Nadiju Bužleta glasali su predsjednik Upravnog vijeća, povjesničar dr. Milan Radošević te dvije predstavnice djelatnika knjižnice Liana Diković i Nadija Crkvenac, dok je protukandidatkinja, knjižničarka dječjeg odjela ove knjižnice Andrea Pavlović dobila glas članice Predsjedništva pulske podružnice IDS-a, zamjenice Dječjeg vrtića 'Mali svijet' Vedrane Sanković te glas HTV-ove novinarke Vlatke Kolarović", piše Istra 24 te dodaju kako se, prema njihovim pouzdanim informacijama, za njeno postavljanje na čelo knjižnice jako se zalagao IDS, koalicijski partner Grbinovog SDP-a u pulskoj vlasti.

Zbog ove situacije, ostavku na svoje mjesto danas je dao predsjednik Upravnog vijeća, dr. Milan Radošević.

"Nakon što prijedlog imenovanja ravnateljice, o kojem je Upravno vijeće 18. veljače 2026. odlučilo većinom glasova, nije prihvaćen od strane gradonačelnika Pule Peđe Grbina, donio sam odluku o podnošenju ostavke s mjesta predsjednika jer se time dovodi u pitanje autonomija i smisao rada tog tijela kao stručnog i neovisnog. Svoj glas dao sam kandidatkinji Nadiji Bužleta i njezinu četverogodišnjem planu rada jer je riječ o jasnom, realnom, stručno utemeljenom i suvremeno koncipiranom programu koji definira ključne razvojne ciljeve Knjižnice u sljedećem razdoblju", kazao je Radošević u izjavi.