Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 219
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#IRAN
#LIGA PRVAKA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
novi skandal u puli

Nakon kazališta Grbin krenuo i na knjižnicu, odbio ravnateljicu koju je izabralo Vijeće

Gradonačelnik Pule Peđa Grbin
Srecko Niketic/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
26.02.2026.
u 19:39

Gradonačelnik Pule Peđa Grbin odbio je prijedlog Upravnog vijeća o imenovanju Nadije Bužleta u drugi mandat ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice Pula te za v.d. imenovao Andreu Pavlović za koju se, piše Istra24, zalagao IDS koalicijski partner Grbinovog SDP-a

Nakon što je smijenivši članicu Kazališnog vijeća Istarskog narodnog kazališta na sebe navukao bijes javnosti, ali i tužbu smijenjene Sanele Pliško, gradonačelnik Pule Peđa Grbin "bacio se" i na Gradsku knjižnicu i čitaonicu Pula. 

Naime, kako su izvještava Istra24, unatoč činjenici da je većina članova Upravnog vijeća izglasala novi mandat dosadašnjoj ravnateljici Nadiji Bužleta, Grbin ju je razriješio dužnosti te odbio prijedlog za njeno ponovno imenovanje. Zatim je odlučio za vršiteljicu dužnosti ravnateljice imenovati njenu na natječaju poraženu protukandidatkinju Andreu Pavlović. 

Nadiji Bužleta to je trebao biti drugi četverogodišnji mandat na čelu Gradske knjižnice. Nova v.d. ravnateljice Andrea Pavlović dugogodišnja je djelatnica Knjižnice te trenutačno radi u Dječjoj knjižnici Pula. 

"Za Nadiju Bužleta glasali su predsjednik Upravnog vijeća, povjesničar dr. Milan Radošević te dvije predstavnice djelatnika knjižnice Liana Diković i Nadija Crkvenac, dok je protukandidatkinja, knjižničarka dječjeg odjela ove knjižnice Andrea Pavlović dobila glas članice Predsjedništva pulske podružnice IDS-a, zamjenice Dječjeg vrtića 'Mali svijet' Vedrane Sanković te glas HTV-ove novinarke Vlatke Kolarović", piše Istra 24 te dodaju kako se, prema njihovim pouzdanim informacijama, za njeno postavljanje na čelo knjižnice jako se zalagao IDS, koalicijski partner Grbinovog SDP-a u pulskoj vlasti. 

Zbog ove situacije, ostavku na svoje mjesto danas je dao predsjednik Upravnog vijeća, dr. Milan Radošević. 

 "Nakon što prijedlog imenovanja ravnateljice, o kojem je Upravno vijeće 18. veljače 2026. odlučilo većinom glasova, nije prihvaćen od strane gradonačelnika Pule Peđe Grbina, donio sam odluku o podnošenju ostavke s mjesta predsjednika jer se time dovodi u pitanje autonomija i smisao rada tog tijela kao stručnog i neovisnog. Svoj glas dao sam kandidatkinji Nadiji Bužleta i njezinu četverogodišnjem planu rada jer je riječ o jasnom, realnom, stručno utemeljenom i suvremeno koncipiranom programu koji definira ključne razvojne ciljeve Knjižnice u sljedećem razdoblju", kazao je Radošević u izjavi

Ključne riječi
Andrea Pavlović Nadia Bužleta Istarsko narodno kazalište INK Gradska knjižnica i čitaonica Pula Peđa Grbin

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

GENIJ I RAZVRATNIK

Gol je pisao remek-djela, ljubavnicu držao zatočenu i spasio Notre-Dame

Ime Victora Hugoa, rođenog 26. veljače, na današnji dan, 1802. godine, sinonim je za književnog velikana, borca za siromašne i francuskog nacionalnog heroja na čiji sprovod je došlo dva milijuna ljudi. No, iza fasade genija skrivao se ekscentrik čiji je privatni život bio turbulentniji od bilo kojeg njegovog romana. Pričalo se da je njegov dnevni raspored uključivao prostitutku ujutro, glumicu prije ručka i kurtizanu kao "aperitiv" prije noći koju bi proveo sa svojom dugogodišnjom ljubavnicom

Mačka Lada i Lado
upoznavanje s hrvatskom folklornom tradicijom

LADO je izdao svoju prvu slikovnicu. Pogledajte kako je mačka Lada ostvarila svoje snove i postala članica ansambla

„Mačka Lada i Lado“ prva je slikovnica Ansambla LADO, koja se na policama knjižare Fraktura može pronaći od veljače. Osim što predstavlja umjetnički iskorak u radu Ansambla, cilj izdanja je upoznati roditelje i djecu s njegovim djelovanjem jer Ansambl LADO zapošljava profesionalne plesače pjevače i glazbenike, koji bogatu hrvatsku kulturnu baštinu predstavljaju diljem svijeta

Nesvakidašnje lijepe knjige

Ilustrirane monografije s 3D digitalnim rekonstrukcijama povijesti Afrike i antičke Grčke

Na hrvatskom jeziku upravo su izdane dvije nove luksuzno opremljene monografije o starim civilizacijama, a napisali su ih vrsni povjesničari koji na popularan i privlačan način predstavljaju svjetsku povijest najširem krugu čitatelja. Monografije objavljene u koprodukciji Školske knjige i Dorling Kindersley Limited nude spektakularne uvide u arhitekturu, graditeljstvo, umjetnička dostignuća i svakodnevni život ljudi u doba drevnih civilizacija

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!