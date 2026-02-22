Priča o jednom liječniku, komunistu i avanturistu i nepoznatoj povijesti Osijeka

Zanimaju li vas priče o Osijeku/Esseggu/Eszéku – vrelom nemirnom operetnom gradu podzemnog esekerskog jezika, gradu nestalne povijesti na civilizacijskim čvorištima? Pravi izbor je avanturističko-historijski roman Nenada Rizvanovića ”Zadnja pošta Osijek”, u izdanju Naklade Ljevak. Riječ je o svojevrsnoj isprepisanoj, ispravljenoj i domaštanoj biografiji Lavoslava Krausa (1897–1984), židovsko-osječkog liječnika, komunista i avanturista, koja je napisana na temelju njegove autobiografije “Susreti i sudbine” (Osijek, 1978).

Predstavljanje knjige održat će se u ponedjeljak 23. veljače u Knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića (Preradovićeva 5, Zagreb) s početkom u 20 sati.

Za Lavoslava Krausa svijet se otvara u širokom zamahu na početku 20. stoljeća: od osječke donjogradske varošice u kojoj je rođen i kuće u kojoj je navodno umro Sulejman Veličanstveni, preko slavnih Černovica u Bukovini gdje se kao mladi vojnik u Prvom svjetskom ratu junački držao u svojoj “vražjoj” diviziji, Pešte, Beča, Beograda, pa sve do blistave Venecije kojom krstari 1960-ih, za vrijeme slavnog filmskog festivala.

Kraus, netipični pikarski intelektualac voli krčme i kinematografe, teatar i kolodvore, život ga odvodi i na ratne fronte i u obdukcijske sale – gdje susreće stvarne i izmišljene figure slavnog 20. stoljeća: Miroslava Krležu i Mustafu Golubića, Vladimira Filakovca i Jovana Stanisavljevića Čarugu, Gregora von Rezzorija i Jeanne Moreau, kao i mnoge druge važne i nevažne likove. Njihove uloge, kao i uloge brojnih europskih i svjetskih gradova, istkat će u Krausovoj priči slasne i zanimljive epizode, koje će se sastati u Osijeku kao glavnom protagonistu, koji je “lijep i topao kao noćna svjetiljčica”.

Roman “Zadnja pošta Osijek” posve originalnim jezikom nudi neotkrivene stranice osječke literarne povijesti: čepinske Glembajeve, čudne apetite i bolesti, mnoštvo slikovitih i prepoznatljivih detalja, poput panike koju izaziva Halleyev komet.

