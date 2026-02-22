Naši Portali
novi roman nenada rizvanovića

Priča o jednom liječniku, komunistu i avanturistu i nepoznatoj povijesti Osijeka

Zagreb: Kritičar i književni urednik Nenad Rizvanović
Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
22.02.2026.
u 12:28

Avanturističko-historijski roman Nenada Rizvanovića ”Zadnja pošta Osijek” objavljen je u izdanju Naklade Ljevak

Zanimaju li vas priče o Osijeku/Esseggu/Eszéku – vrelom nemirnom operetnom gradu podzemnog esekerskog jezika, gradu nestalne povijesti na civilizacijskim čvorištima? Pravi izbor je avanturističko-historijski roman Nenada Rizvanovića ”Zadnja pošta Osijek”, u izdanju Naklade Ljevak. Riječ je o svojevrsnoj isprepisanoj, ispravljenoj i domaštanoj biografiji Lavoslava Krausa (1897–1984), židovsko-osječkog liječnika, komunista i avanturista, koja je napisana na temelju njegove autobiografije “Susreti i sudbine” (Osijek, 1978). 

Predstavljanje knjige održat će se u ponedjeljak 23. veljače u Knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića (Preradovićeva 5, Zagreb) s početkom u 20 sati.

Za Lavoslava Krausa svijet se otvara u širokom zamahu na početku 20. stoljeća: od osječke donjogradske varošice u kojoj je rođen i kuće u kojoj je navodno umro Sulejman Veličanstveni, preko slavnih Černovica u Bukovini gdje se kao mladi vojnik u Prvom svjetskom ratu junački držao u svojoj “vražjoj” diviziji, Pešte, Beča, Beograda, pa sve do blistave Venecije kojom krstari 1960-ih, za vrijeme slavnog filmskog festivala.

Kraus, netipični pikarski intelektualac voli krčme i kinematografe, teatar i kolodvore, život ga odvodi i na ratne fronte i u obdukcijske sale – gdje susreće stvarne i izmišljene figure slavnog 20. stoljeća: Miroslava Krležu i Mustafu Golubića, Vladimira Filakovca i Jovana Stanisavljevića Čarugu, Gregora von Rezzorija i Jeanne Moreau, kao i mnoge druge važne i nevažne likove. Njihove uloge, kao i uloge brojnih europskih i svjetskih gradova, istkat će u Krausovoj priči slasne i zanimljive epizode, koje će se sastati u Osijeku kao glavnom protagonistu, koji je “lijep i topao kao noćna svjetiljčica”.

Roman “Zadnja pošta Osijek” posve originalnim jezikom nudi neotkrivene stranice osječke literarne povijesti: čepinske Glembajeve, čudne apetite i bolesti, mnoštvo slikovitih i prepoznatljivih detalja, poput panike koju izaziva Halleyev komet.

Pridružite se predstavljanju romana u ponedjeljak 23. veljače, a knjigu potražite u Knjižari Ljevak (Trg bana Josipa Jelačića 17, Zagreb), na webshopu Naklade Ljevak i u svim bolje opremljenim knjižarama. 

Lavoslav Kraus povijesna priča povijest Nenad Rizvanović književnost knjige

Biografija Larryja Davida na hrvatskom

'Što sam sve proživio stvarajući 'Seinfelda', 'Bez oduševljenja, molim' i humor o ničemu'

U izdanju Rockmarka izašla je knjiga “Dosta, dosta, dosta dobro” Josha Levinea u kojoj na 230 stranica čitatelje vodi kroz Davidovo odrastanje u Brooklynu, prepričava njegove prve pokušaje u stand-up svijetu i prati dug put prema televizijskom uspjehu, uključujući stvaranje i razvoj njegovih hit sitcoma, te kasnije projekte poput filma “Clear History” i hita “Fish in the Dark”

Francuska: Gisele Pelicot objavljuje memoare nakon suđenja za masovno silovanje
Memoari koji su potresli svijet

50 godina voljela je muškarca koji ju je drogirao i dovodio nepoznate muškarce da je siluju. Istina je bila šok!

Gisèle Pelicot, žena koja je postala globalni simbol borbe protiv seksualnog nasilja, u knjizi "Himna životu" otkrila je sve o paklu koji je prošla i zašto se više ne osjeća kao žrtva. Opisala je desetljeća zlostavljanja, ali i put oporavka i poslala poruku nade svim žrtvama. I to sve godinu dana nakon suđenja s razlogom otvorenog za javnost

Premium sadržaj
Maša Kolanović

'Naša zbirka priča žena oboljelih od raka, konkretizirana je metafora poznate izreke 'tko preživi, pričat će'

Spisateljica i sveučilišna profesorica uredila je knjigu brutalnog naziva "Od čega bute vi umrli?" Autorice priča su Renata Bačanek, Dijana Boranić, Tajana Dorić Šerić, Vesna Đogić, Sonja Gaži Prpić, Ivana Kalogjera Brkić, Tanja Kocković Zaborski, Maja Likić, Sonja Matović, Ranka Mraković, Goranka Perc i Lidija Rejc...žene oboljele od raka koje pišu borbenim, ranjivim, često autoironičnim i beskompromisnim stilom i koje su napustile uloge žrtve i postale naratorice vlastitih sudbina

