LADO je izdao svoju prvu slikovnicu. Pogledajte kako je mačka Lada ostvarila svoje snove i postala članica ansambla

Ansambl LADO je u suradnji s nakladničkom kućom Bodoni izdao svoju prvu slikovnicu „Mačka Lada i Lado“. Autorica slikovnice je akademska glazbenica, pjevačica i pjesnikinja Zrinka Posavec, a ilustrator je Dominik Vuković. Ovu toplu, duhovitu i edukativnu slikovnicu, koja upoznaje najmlađu publiku s radom jedinog nacionalnog profesionalnog folklornog Ansambla, uredila je pjesnikinja i dramatičarka Monika Herceg.

„Mačka Lada i Lado“ prva je slikovnica Ansambla LADO, koja se na policama knjižare Fraktura može pronaći od veljače. Osim što predstavlja umjetnički iskorak u radu Ansambla, cilj izdanja je upoznati roditelje i djecu s njegovim djelovanjem jer Ansambl LADO zapošljava profesionalne plesače pjevače i glazbenike, koji bogatu hrvatsku kulturnu baštinu predstavljaju diljem svijeta.

„Mačka Lada i Lado“ topla je i duhovita priča o neobičnoj mački koja sanja o glazbi i plesu. Kada se nađe među umjetnicima Ansambla LADO, Lada kreće u uzbudljivu pustolovinu koja djecu upoznaje s hrvatskom folklornom tradicijom, pjesmama i plesovima, otkrivajući kako izgleda rad iza kulisa velikog umjetničkog ansambla.

Foto: LADO

„Ponosna sam što je nakladnička kuća Bodoni prepoznala potencijal i pomogla u realizaciji ovog projekta. Nadam se da će prva slikovnica kojom se predstavlja Ladov rad, postati jedan od ključnih susreta najmlađe publike i jedinog nacionalnog folklornog Ansambla. LADO kontinuirano radi na razvoju publike, a upravo je slikovnica idealan format da se približimo najmlađima“, izjavila je Ileana Jurin Bakotić, ravnateljica Ansambla LADO.

Suradnjom s Ladom zadovoljan je i Seid Serdarević, direktor nakladničke kuće Bodoni: "Kada je došao poziv iz Ansambla Lado da zajedno radimo slikovnicu odmah sam pristao. Riječ je o jednoj od naših najvažnijih institucija, o ansamblu koji već gotovo osamdeset godina čuva, njeguje, ali i unapređuje tradiciju. Mačka Lada koja obožava plesati postaje članica ansambla, to je san svakog djeteta koje se zaljubi u ples, u narodne nošnje, a ova slikovnica uz zabavan i poučan tekst Zrinke Posavec, te briljantne ilustracije Dominika Vukovića nas uvodi u svijet koji se krije iza pozornice, u strahove, bojazni, te veličanstvene umjetničke uspjehe. Mačka Lada i Lado slikovnica je za one najmlađe, jednako kao i za njihove roditelje koja razotkriva makar maleni dio bogatstva koje čuva Ansambl LADO."